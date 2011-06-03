Анонс на 3 июня

Состоится пресс-тур, организованный “Укрзализныцей” на одно из основных локомотивных депо Украины (ТЧ-1 Киев-Пассажирский). Тема пресс-тура: ”Есть ли угроза остановки железной дороги? Кто будет возить пассажиров? Как сегодня УЗ решает проблему локомотивного парка, каковы пути выхода из возможного транспортного кризиса?”. Участники: зам.начальника ГУ локомотивного хозяйства «Укрзализныци» Игорь Батюшин, представители Юго-западной железной дороги, депо.

* В рамках ХХІІІ международной выставки-ярмарки «АГРО-2011» состоится круглый стол на тему: «Рынок земель сельскохозяйственного назначения: перспективы и последствия внедрения». Организатор - Госагентство земельных ресурсов Украины при поддержке Ассоциации «Земельный союз Украины», проектов «Агроинвест» и «Правова країна» Агентства международного развития США (USAID). Участники: Николай Калюжный, зам.председателя Госагентства земельных ресурсов Украины; Андрей Мартын, член Совета ассоциации «Земельный союз Украины»; Роман Коринец, зам.директора Института развития аграрных рынков; Николай Кобец, старший эксперт аналитически-совещательного центра Голубой ленты ЕС/ПРООН.

* В рамках Международной агропромышленной выставки «Агро-2011» министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк проведет ряд международных двусторонних встреч.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: “Роль местных общин в повышении уровня энергоэффективности в Украине". Организатор - Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины”. Участники: председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николай Пашкевич; президент ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Владимир Гаразд.

* Пресс-конференция на тему: «Экологическая ситуация и состояние питьевых вод в Украине». Участники: Анатолий Яцик, директор Украинского научно-исследовательского института водохозяйственно-экологических проблем; Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги.

* Пресс-конференция на тему: «Помогут ли сфере ЖКХ кадровые ротации Януковича и внедрение единого тарифа для всей Украины?». Участники: директор Институт города Александр Сергиенко и экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

* Круглый стол на тему: "Будущее рынка медицинского страхования в Украине". Участники: Татьяна Бахтеева, председатель Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения; Александр Завада, президент Украинской федерации страхования; Людмила Подгорная, начальник управления экономики медицинского страхования и социальных программ МЗ Украины; Юрий Ефимов, председатель Правления СК "УНИКА"; Вадим Загребной, председатель правления СК "БРОКБИЗНЕС"; Владимир Зеленый, начальник Киевского регионального управления СК "Нафтагазстрах" и др.

* Состоится брифинг председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской.

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