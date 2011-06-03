Курс НБУ на 03.06.11

Официальный курс НБУ на 03.06.11100 USD – 797.3500 (2 июня – 797.3500)100 EUR – 1152.9681 (2 июня – 1148.8219)10 RUR – 2.8434 (2 июня – 2.8509)Учетные курсы банковских металлов на 03.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-122851.70 (2 июня-122173.95)961 XAG 10 Серебро-2967.74 (2 июня-3025.94)962XPT10Платина-144958.23(2 июня-145037.97)964XPD10Палладий-61475.69 (2 июня-61635.16)

Официальный курс НБУ на 03.06.11 100 USD – 797.3500 (2 июня – 797.3500) 100 EUR – 1152.9681 (2 июня – 1148.8219) 10 RUR – 2.8434 (2 июня – 2.8509) Учетные курсы банковских металлов на 03.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-122851.70 (2 июня-122173.95) 961 XAG 10 Серебро-2967.74 (2 июня-3025.94) 962XPT10Платина-144958.23(2 июня-145037.97) 964XPD10Палладий-61475.69 (2 июня-61635.16)

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