ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Киевсовет рассмотрит вопрос об отставке Черновецкого» пишет – Регламентная комиссия Киевсовета поддержала проект решения «О досрочном прекращении полномочий Киевского городского головы Черновецкого Л.М». Об этом заявила лидер фракции БЮТ в горсовете Татьяна Мелихова. Депутат выразила надежду, что вопрос будет внесен в повестку дня ближайшего заседания Киевсовета, которое состоится 23 июня…

http://delo.ua/ukraine/kievsovet-rassmotrit-vopros-ob-158510/

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Также «Дело» в публикации «Реформировать ЖКХ будет Клюев» пишет – Кабинет Министров создал рабочую группу по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Клюев…

http://delo.ua/business/reformirovat-zhkh-budet-kljuev-158490/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «НБУ не вынес разлуки с МВФ», в котором пишет - глава Нацбанка Сергей Арбузов направил премьер-министру Николаю Азарову письмо, в котором обвинил правительство в приостановке сотрудничества с МВФ, что чревато неполучением от внешних кредиторов порядка $7,7 млрд. Дефицит средств и усиление давления на резервы НБУ потребует ужесточения монетарной политики и приведет к торможению экономического роста. Реакция премьера оказалась на удивление спокойной: он поручил министерствам совместно с НБУ разработать меры по решению указанных в письме проблем. Это увеличивает шансы на то, что правительство все же пойдет навстречу требованиям МВФ, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1653029

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Овощи созрели к инфекции», в котором пишет – распространение кишечной инфекции в странах ЕС стало угрозой для стран, импортирующих продукцию из Европы. В России вчера ввели полный запрет на импорт овощей из ЕС, не исключили такую возможность и в Белоруссии. Украина пока не готова к столь радикальным мерам – в Минагрополитики вчера заявили только об ужесточении контроля импорта овощей в страну. Эксперты говорят, что доля европейских томатов и огурцов на украинском рынке невелика…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1653036

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Газета «Сегодня» в публикации «Четыре главных новшества медицинской реформы» пишет – проект медреформы делает ставку на семейных врачей-универсалов, но им надо хорошо платить…

http://www.segodnya.ua/news/14255786.html

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Также «Сегодня» в публикации «Трети Кабмина может грозить отставка» пишет - кадровые перестановки в Кабмине могут продолжиться. Президент критиковал и министра финансов Ярошенко, и министра обороны Ежеля. Что касается Тигипко: в окружении Януковича идет борьба между сторонниками продолжения сотрудничества с МВФ и теми, кто выступает против. Судьба Тигипко зависит от исхода борьбы…

http://www.segodnya.ua/news/14255750.html

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Сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Кабмин "изменил" пенсионной реформе», в котором пишет – Кабмин подал в парламент новый "пенсионный" законопроект. Депутаты должны его отклонить и обратиться к Президенту относительно персональной ответственности членов правительства за блокирование реформы, считают эксперты...

http://economics.unian.net/rus/detail/90524

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Вперед в СССР» пишет – экономическая политика России все больше похожа на советскую и ее результат может оказаться таким же, утверждают экономисты Института Гайдара. Ничего подобного, возражают чиновники…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261476/vpered_v_sssr

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Также «Ведомости» в публикации «Фронт обнажил тыл» пишут – крупнейшие объединения бизнесменов - РСПП, «Деловая Россия» и «Опора России» - вступили в путинский народный фронт. Похоже, она несколько поспешила…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261477/front_obnazhil_tyl

(УНИАН)