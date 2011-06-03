В России снова ЧП на складе боеприпасов. Уже эвакуированы 28 тыс. человек

В Малопургинском районе Республики Удмуртия (Россия) произошел очередной пожар на складе боеприпасов, пострадали 28 человек, эвакуированы 28 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России.

«2 июня в 23.40 поступила информация о том, что в Малопургинском районе Республики Удмуртия на территории воинской части происходят взрывы классических снарядов в складах. По прибытии оперативной группы в 23.50 горели открытым пламенем склады со артиллерийскими снарядами», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали 28 человек, из них 8 - госпитализированы. Всего эвакуировано более 28 тыс. человек.

Для ликвидации последствий пожара, возникшего на территории воинской части Малопургинском районе Республики Удмуртия, направлена авиация МЧС России.

Движение железнодорожного и автомобильного транспорта, прерванное из-за взрывов на артарсенале в Удмуртии, восстановлено по объездным путям.

По информации МЧС, в Удмуртской Республике на данный момент интенсивность взрывов несколько уменьшилась. Угрозы близлежащим населенным пунктам и городу Ижевску нет.

«Производится мониторинг обстановки в том числе и с помощью беспилотных летательных аппаратов, ситуация находится под контролем», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Республике Башкортостан произошел пожар на складе с боеприпасами, в результате которого пострадали 7 человек.