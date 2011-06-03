Ситуация накаляется - в Мариуполе выявлен возбудитель холеры еще у трех человек

Сегодня утром в Мариуполе Донецкой области лаборатория Госсанэпидслужбы выявила возбудителя холеры еще у трех человек.

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины, образцы анализов направлены в специализированную лабораторию для окончательной идентификации.

По словам председателя Государственной санэпидслужбы Сергея РЫЖЕНКО, заболевание связано с потреблением в пищу рыбы, которую пострадавшие приобрели 24 мая на рынке и готовили в домашних условиях.

Все пациенты получают необходимое лечение, угрозы жизни нет, заверил он.

Противоэпидемические ограничительные мероприятия продолжаются.

Таким образом, на сегодняшний день лабораторно подтверждены 8 случаев холеры в Мариуполе.