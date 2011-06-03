Янукович грозит отставкой Табачнику, Кулиняку, Сафиуллину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ грозит отставкой министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию ТАБАЧНИКУ, министру культуры Михаилу КУЛИНЯКУ и председателю Государственной службы молодежи и спорта Украины Равилю САФИУЛЛИНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время заседания Совета регионов.

«В целом гуманитарный блок правительства сегодня заслуживает очень низкую оценку», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Обращаясь к министру культуры М.КУЛИНЯКУ, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Будете сидеть, как вы сейчас сидите, это закончится плохо».

«Хочу предупредить господина ТАБАЧНИКА вместе с САФИУЛЛИНЫМ: если вы будете проводить такую политику, которая сегодня не объединяет молодежь, а заставляет выходить на улицы с различными лозунгами, вы закончите тем, чем закончили ваши предшественники на прошлом заседании правительства».

«Это очень быстро закончится», - подчеркнул Президент.

По его словам, Д.ТАБАЧНИК и Р.САФИУЛЛИН не проводят гуманитарную политику.

«Вы сидите, сложили руки и смотрите, чем все это закончится, не занимаетесь вообще гуманитарной политикой, воспитанием молодежи, не делаете просветительских программ», - сказал Президент, обращаясь к министру образования и председателю Госслужбы молодежи и спорта.