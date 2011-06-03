Президент: Украина берет курс на глубокую реформу местного самоуправления

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина берет курс на глубокую реформу местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, это В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул во время заседания Совета регионов в Ялте.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что реформа местного самоуправления должна дать возможность внедрить механизмы участия граждан в принятии решений, и самое главное – предоставить местным общинам реальные рычаги влияния на государственную политику.

Президент подчеркнул, что Украинское государство начало реформу местного самоуправления. «Наша страна берет курс на глубокую реформу местного самоуправления. Готовится концепция и практический план по развитию и поддержке местного самоуправления. Главная цель – формирование его дееспособного низового звена», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Напомню, что согласно Европейской Хартии о местном самоуправлении, органы местного самоуправления являются одной из главных основ демократии», – заметил он.

Президент отметил, что в Украине все еще существует устаревшая, полусоветская концепция организации местного управления, хотя в Конституции и закреплен высокий статус территориальных общин. «Иными словами, территориальные общины, в соответствии с Конституцией, потенциально имеют права, но в жизни зачастую не имеют возможности их реализовать», – отметил глава государства.

Поэтому, по его мнению, основой реформирования местного самоуправления нужно определить именно территориальные общины, выработать новый алгоритм конституционно-правового регулирования отношений в сфере местного и регионального развития.

Президент подчеркнул, что следует взвешенно подойти к вопросу полномочий между центром и регионами, просчитать все риски.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул недопустимость в дальнейшем политизировать работу местных органов самоуправления. «Ведь иногда мы сталкиваемся с тем, что местные советы подменяют государственную власть, идут на нарушение закона, возмущают людей политическими заявлениями», – сказал Президент.

Глава государства также выразил уверенность, что именно Крым может стать лидером по развитию самоуправления. «Ведь здесь – больше всего предпосылок для этого: есть парламент и Совет Министров, разветвленная сеть местных советов, и будет создана достаточная экономическая база», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.