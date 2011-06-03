Главное на 3 июня (день)

Финансы

Украина перейдет на автоматическое возмещение НДС до конца этого года - Ярошенко

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявляет, что по состоянию на 1 июня были возмещены 16,7 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

По словам министра, это в 2,6 раза больше прошлогоднего показателя. Как сказал Ф.ЯРОШЕНКО, правительство сознательно пошло на автоматическое возмещение НДС. «Кстати, этот принцип ни одна страна в мире не применяет», - сказал он.

Ф.ЯРОШЕНКО отметил, что по итогам апреля-мая автоматически возмещается НДС субъектам ведения хозяйства в пределах 50-70%. Он отметил, что на автоматическое возмещение НДС в полном объеме полностью предусматривается перейти до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, размер возмещения налога на добавленную стоимость по реальному экспорту в 2011 году, по предварительным расчетам правительства, будет составлять около 37 млрд. грн.

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Через «Ощадбанк» вкладчикам «Родовид Банка» уже выплачено 2,5 млрд. грн.

На сегодня через «Ощадбанк» вкладчикам «Родовид Банка» уже выплачено 2,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

Он сообщил, что в «Ощадбанке» зарегистрированы 100 тыс. вкладчиков «Родовид Банка» для выполнения финансовых обязательств перед ними. По словам министра, более 46 тыс. вкладчиков уже получили свои средства или пожелали оставить их на депозитах в «Ощадбанке».

«На выплату направлено 2,5 млрд. грн., из которых 800 млн. грн. переоформлено как депозиты», - сказал он.

Ф.ЯРОШЕНКО добавил, что, согласно прогнозам, остальная сумма будет выплачена до конца августа этого года.

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2011 года Кабинет Министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам – физическим лицам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физлиц в банке составил 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составили 9,938 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,417 млрд. грн., обязательства – 9,178 млрд. грн., уставный капитал – 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 760,076 млн. грн.

«Родовид Банк» (Киев) в I квартале 2011 года сократил убыток в 8 раз по сравнению с соответствующим периодом 2010 года – до 392,971 млн. грн.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

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Ярошенко: на едином казначейском счете накоплены 17,6 млрд. грн., на валютном – 18 млрд. грн.

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявляет, что на 1 июня на едином казначейском счете накоплены 17,6 млрд. грн., на валютном – 18 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ф.ЯРОШЕНКО сообщил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

«Сейчас, за 5 месяцев года мы имеем среднедневные остатки средств на едином казначейском счете – 7 млрд. грн. и 17 млрд. – на валютном. По состоянию на 1 июня мы имеем 17,6 млрд. грн. – на казначейском счете и 18 млрд. грн. – на валютном», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

По его словам, в прошлом году среднедневные поступления на текущий казначейский счет составляли 4,5 млрд. грн., на валютный – 12 млрд. грн.

«Вот как действует правительство, и какие деньги мы имеем. Это нам позволяет автоматически финансировать все расходы и реагировать на все вызовы», - подчеркнул министр финансов.

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Кабмин утвердил список платных админуслуг

Кабинет министров Украины одобрил постановление «Некоторые вопросы предоставления Министерством образования и науки, молодежи и спорта и Государственной службой интеллектуальной собственности платных административных услуг».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно документу, размер платы за предоставление Министерством образования и науки, молодежи и спорта платной административной услуги по признанию и установлению эквивалентности документов об образовании, выданных учебными заведениями иностранных государств, составляет: три необлагаемых минимума доходов граждан — для физических лиц; пять необлагаемых минимумов доходов граждан — для юридических лиц.

В частности, платными услугами Минобразования являются: выдача лицензии на предоставление образовательных услуг в сфере высшего и профессионально-технического образования, переоформление лицензии на предоставление образовательных услуг в сфере высшего и профессионально-технического образования, выдача копии лицензии на предоставление образовательных услуг в сфере высшего и профессионально-технического образования, выдача дубликата лицензии на предоставление образовательных услуг в сфере высшего и профессионально-технического образования, выдача профессионально-техническим учебным заведениям свидетельств об аттестации, проставление апостиля на официальных документах, выданных учебными заведениями, государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями сферы образования и науки; признание и установление эквивалентности документов об образовании, выданных учебными заведениями иностранных государств.

Государственная служба интеллектуальной собственности предоставляет такие платные админуслуги: выдача лицензии на производство дисков для лазерных систем считывания, матриц, переоформление лицензии на производство дисков для лазерных систем считывания, матриц, выдача копии лицензии на производство дисков для лазерных систем считывания, матриц, выдача дубликата лицензии на производство дисков для лазерных систем считывания, матриц, выдача контрольных марок на распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных, выдача свидетельства о государственной регистрации авторского права на произведение, выдача патента на изобретение и полезную модель, выдача патента на промышленный образец, выдача свидетельства на знак для товаров и услуг, регистрация топографии интегральной микросхемы, выдача свидетельства о регистрации права на использование квалифицированного указания происхождения товаров, выдача свидетельства представителя по делам интеллектуальной собственности, выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации авторского права на произведение, выдача дубликата патента на изобретение и полезную модель, выдача дубликата патента на промышленный образец, выдача дубликата свидетельства на знак для товаров и услуг, выдача дубликата свидетельства о регистрации топографии интегральных микросхем, выдача дубликата свидетельства о регистрации права на использование квалифицированного указания происхождения товара.

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ТЭК

Президент призывает Кабмин учесть возможность роста цены на газ во втором полугодии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Кабинет министров учесть возможность роста цены на газ во втором полугодии, чтобы уменьшить риски для экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Совета регионов в Крыму.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «мы постепенно выходим из экономического кризиса». В то же время он добавил: «Если кто-то думает, что все это уже закончилось, я думаю, что вы ошибаетесь».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня Украина находится «в чрезвычайно сложном положении, поскольку та формула, которая применена в цене на газ в контракте 2009 года, никак не отвечает ни экономическим, ни любым другим расчетам».

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что может расти в мире цена на нефть, которая приведет к росту и цене на газ. «Это несет большую угрозу экономике», - сказал Президент.

Обращаясь к правительству и главам облгосадминистраций, глава государства предупредил и попросил «предусмотреть на второе полугодие, особенно на четвертый квартал этого года, эту ситуацию, если такая динамика будет развиваться». По его словам, необходимо предусмотреть мероприятия, чтобы уменьшить риски для экономики Украины, особенно для «впечатлительных отраслей».

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Добыча угля в Украине увеличилась на 10%

Угольные предприятия Украины в январе-мае добыли 33,918 млн. тонн угля, что на 9,9%, или 3,06 млн. тонн, больше показателя за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в частности, предприятия, подчиненные Минэнергоугля, в январе-мае добыли 15,993 млн. тонн угля, что на 11,7%, или 1,67 млн. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В мае угольными предприятиями Украины добыто 6,955 млн. тонн угля, что на 11,0% или 689,7 тыс. тонн больше показателя мая 2010 года.

Предприятиями, подчиненными Минэнергоугля, в мае добыто 3,304 млн. тонн угля, что на 18,6%, или на 519,1 тыс. тонн больше показателя мая 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году угледобывающие предприятия Украины увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 20 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.

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Агро

Разграничение земель государственной и комсобственности планируют завершить до 2015 г.

Государственное агентство земельных ресурсов (Госземагентство) планирует завершить разграничение земель государственной и коммунальной собственности до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола в Киеве в рамках выставки "Агро-2011" заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, на сегодня разработан проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения процедуры разграничения земель государственной и коммунальной собственности. Данный законопроект разработан и подан на согласование в министерства и ведомства.

Как сообщил Н.КАЛЮЖНЫЙ, планируется внести его на рассмотрение Верховной Рады в июне текущего года. «Последний срок разграничения земель государственной и коммунальной собственности - 2015 год. В 2015 году мы должны завершить работу по разграничению земель», - сказал КАЛЮЖНЫЙ.

Он отметил, что если такая работа не будет проведена, земля останется в государственной собственности.

Н.КАЛЮЖНЫЙ выразил надежду, что данный законопроект будет принят осенью текущего года. По его словам, для проведения разграничения земель по действующей на сегодня процедуре необходимо 2,5 млрд. грн. «После того, как законопроект будет принят, с 2,5 млрд. грн. нам понадобится 650 млн. грн. на завершение работ по разграничению земель. Мы в четыре раза уменьшаем стоимость работ по разграничению земель», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.

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Управление землями госсобственности возьмет на себя Госземагентство, а не Госземфонд

Управление землями государственной собственности возьмет на себя Государственное агентство земельных ресурсов, а не Государственный земельный фонд.

Об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола в Киеве в рамках выставки Агро-2011 заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Мы убрали из законопроекта специализированную организацию – Государственный земельный фонд. Он не соответствует требованиям Конституции. Поэтому Государственного земельного фонда не будет», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.

Он отметил, что Госземагентство будет инициировать внесение изменений в указ Президента Виктора Януковича о положении государственного агентства земельных ресурсов, и распоряжение землями государственной собственности сельскохозяйственного назначения будет возложено на государственное агентство земельных ресурсов. Н.КАЛЮЖНЫЙ уточнил, что эта позиция согласована с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, Министерством юстиции и Президентом.

При этом Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что создание государственного ипотечного банка сохраняется, и на сегодня готовится законопроект об ипотечном банке.

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Кабмин обнародовал постановление об отмене квот на экспорт пшеницы и ячменя

Кабинет министров Украины обнародовал постановление (№566 от 25 мая т.г.) об отмене квотирования экспорта пшеницы и ячменя.

Документ обнародован сегодня на правительственном портале.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

30 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

В конце апреля Кабмин отменил квоты на экспорт кукурузы.

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Промышленность

СП «ОАК – Антонов» приступило к работе

Москва. Состоялось первое заседание Совета директоров совместного российско-украинского предприятия – Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ОАК – Антонов».

Как сообщили УНИАН в ОАК, основными вопросами, рассмотренными на заседании, стали выборы руководящих органов совместного предприятия, утверждение бюджета и организационной структуры ООО «ОАК – Антонов», определение планов его деятельности на ближайшее время.

Председателем Совета директоров ООО «ОАК – Антонов» избран председатель Правления Государственным авиастроительным концерном (ГАК) «Антонов» Дмитрий КИВА, его заместителем – вице-президент Открытого акционерного общества (ОАО) «ОАК» Александр ТУЛЯКОВ.

Совет директоров одобрил оперативный план работы ООО «ОАК – Антонов» на ближайшие полгода и организационную структуру предприятия. Совет директоров также утвердил бюджет совместного предприятия на начальном этапе. Источниками покрытия расходной части бюджета ООО «ОАК – Антонов» станут договоры, заключаемые ООО «ОАК – Антонов» с ОАО «ОАК», ГАК «Антонов» и другими предприятиями в рамках исполнения утвержденного оперативного плана работы СП.

Как сообщалось, решением общего собрания учредителей генеральным директором ООО «ОАК – Антонов» был избран Юрий ГРУДИНИН.

Справка УНИАН. Учредителями ООО «ОАК – Антонов» являются на паритетной основе ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов»: 50% доли совместного предприятия находится в собственности российского партнера, 50% доли – украинского. Принципы формирования руководящих и исполнительных органов ООО «ОАК – Антонов» определены Соглашением об учреждении совместного предприятия, заключенным между ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» 27 октября 2010 года в присутствии председателя правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Совет директоров ООО «ОАК – Антонов» сформирован исходя из принципа представительства. Он состоит из 12 членов, шесть из которых предлагаются ОАО «ОАК», шесть других – ГАК «Антонов».

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Транспорт/Связь

Молдова предлагает изменить схемы прохождения пунктов пропуска через границу с Украиной

Генеральный директор таможенной службы при Министерстве финансов Республики Молдова Тудор БАЛИЦКИ считает, что изменение технологических схем на пунктах пропуска через границу между Украиной и Молдовой позволит ускорить процедуру их прохождения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т. БАЛИЦКИ сообщил во время пресс-конференции в Могилев-Подольском Винницкой области.

«Мы рассматриваем изменение технологических схем на пунктах пропуска и предложили бы, те совместные пункты пропуска, которые еще работают в стандартном режиме, в технологические схемы можно внести изменения», - сказал он.

По его словам, эти изменения предусматривают введение, а также указание в технологической схеме присутствие представителя таможенной службы как одной, так и другой стороны на пунктах пропуска Украины и Молдовы. «То есть представитель таможенной службы Молдовы будет находиться на территории Украины и его присутствие будет указано в данной технологической схеме. А также представитель украинской таможенной службы и его нахождение на территории таможенного пункта пропуска республики Молдова», - пояснил Т. БАЛИЦКИ.

Он добавил, что «присутствие представителя говорит о том, что он представляет интересы соседнего государства и, соответственно, тот пакет документов, который был уже один раз просмотрен, на следующей стороне уже будет рассматриваться более формально».

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 июня, в Могилев-Подольском Винницкой области был подписан пакет двусторонних соглашений о трансграничном сотрудничестве между Украиной и Молдовой.

Также вчера председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК сообщил, что таможенные службы Украины и Молдовы хотят синхронизировать работу пунктов пропуска через границу.

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