Данилишин: Вышеградская четверка и Украина могут создать новое геополитическое объединение

Экс-министр экономики Украины, глава международной общественной организации «Украинская Европейская перспектива» (УЕП) Богдан ДАНИЛИШИН считает, что страны Вышеградской четверки (Чешская Республика, Словакия, Польша, Венгрия) и Украина в перспективе могут создать новое геополитическое объединение.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Нужно дать новый импульс деятельности Вышеградской группы. "Украинская Европейская перспектива" рассматривает это направление как ключевое на пути к ассоциации. Именно через Вышеградскую группу Украина может достичь значительных успехов на пути приобретения членства в ЕС. Кроме того, новые страны - члены ЕС и Украина смогли бы стать реальной основой нового геополитического образования, которое способно противостоять рискам развития Старой Европы», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он также сообщил, что УЕП уже планирует совместно с неправительственными организациями стран Вышеградской группы целый ряд мероприятий по привлечению Украины к различным программам, и инициатив экономического, культурного и политического характера.

Б.ДАНИЛИШИН считает, что Украина должна полностью реализовывать свои преимущества, исходя из условий географического расположения и экономического потенциала. «Целесообразно четко определить позиции относительно регионального лидерства и предложить ряд новых инициатив", - подчеркнул он.

Глава УЕП отметил, что Украина, благодаря геополитическому положению, а также развитой сети путей сообщения имеет наивысший в Европе коэффициент транзитности. По оценкам британского Института "Рендел", он составляет 3,75, а, к примеру, коэффициент Польши 2,92.

«Украина должна видеть европейскую перспективу уже сегодня, с непосредственным эффектом уже сейчас. Необходима срочная либерализация визового режима, и для начала, возможно, в пределах Вышеградской группы. Необходимо создавать зону свободной торговли с ЕС без изъятий и ограничений. Уже сейчас целесообразно начать переговорный процесс относительно предоставления Украине перспективы "норвежского статуса" в Европейской экономической зоне. Это прямой путь к членству в ЕС», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Важным шагом в контексте сближения с Европой, по его мнению, могло бы стать присоединение Украины к отдельным инициативам Европейского Союза в области развития высокотехнологичной и экологически эффективной инфраструктуры, проекта модернизации украинской газотранспортной системы, в частности в плане ее интеграции в состав единственной европейской газотранспортной системы в пределах региона "Широкой Европы".