Минобороны разработало Концепцию реформирования и развития Вооруженных сил

Министерство обороны Украины разработало Концепцию реформирования и развития Вооруженных сил на период до 2016 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Владимир МОЖАРОВСКИЙ на брифинге перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров Украины.

«Также подготовлена для рассмотрения правительством Концепция дальнейшего реформирования и развития Вооруженных сил Украины на период до 2016 года. На ее основе, а также на основе Стратегического оборонного бюллетеня, будет разработана Государственная комплексная программа реформирования и развития Вооруженных сил Украины на 2012-2016 годы. То есть целый комплект документов, который будет свидетельствовать о завершении выполнения мероприятий оборонного осмотра нашего государства», – сказал В.МОЖАРОВСКИЙ.

По его словам, сегодня Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВС Украины сосредоточивает свои усилия на выполнении требований Президента Украины – Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по завершению проведения оборонного планирования, как в государстве, так и в оборонном ведомстве, Вооруженных силах в целом, и по выполнению мероприятий административной реформы.

«Работа над проектом Военной доктрины на уровне Министерства обороны и других органов исполнительной власти, которые вовлекались в выполнение этого документа, завершена. Проект прошел согласование и одобрен Кабинетом министров Украины. Далее проект Военной доктрины будет рассматриваться Советом национальной безопасности и обороны Украины и Президентом Украины, но после утверждения Стратегии национальной безопасности. Именно такова последовательность в отработке этих важных стратегических документов», – отметил В.МОЖАРОВСКИЙ.

По его словам, Стратегия национальной безопасности является основным важным документом внешней политики Украины.

«Сейчас проект Стратегии национальной безопасности находится на рассмотрении в Администрации Президента Украины. Советом национальной безопасности и обороны Украины этот документ был рассмотрен, сделаны определенные замечания и документ был доработан», – сообщил первый заместитель министра обороны.

По словам В.МОЖАРОВСКОГО, в ближайшее время документ будет рассмотрен Президентом Украины.

Он отметил, что все эти мероприятия проводятся под непосредственным руководством министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ, должностных лиц военного ведомства, руководства Вооруженных сил.