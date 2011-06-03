Главное на 3 июня (вечер)

Финансы

Рабочая переписка между Национальным банком Украины (НБУ) и Кабинетом министров Украины является общепринятой мировой практикой взаимодействия центральных банков и правительств.

Об этом говорится в заявлении председателя Нацбанка Сергея АРБУЗОВА, обнародованном на сайте ведомства, по поводу распространения в СМИ письма НБУ в адрес премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА касательно инфляционной ситуации в Украине и перспектив сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Отмечу, что такая переписка является общепринятой мировой практикой взаимодействия центральных банков и правительств. Это является составляющей процесса координации монетарной политики Национального банка Украины и фискальной политики правительства. Такое сотрудничество дает возможность эффективно проводить экономическую политику государства», - сказал С.АРБУЗОВ.

По его словам, сотрудничество специалистов этих ведомств по оценке перспектив и моделирования экономических ситуаций и прогнозов отдельных макроэкономических показателей является вполне естественным.

«Важным является то, что в этих дискуссиях правительство и Национальный банк находят общие решения для решения тех проблем, которые есть в экономике, - сказал С.АРБУЗОВ. - Это свидетельствует о высоком уровне взаимодействия и тесном сотрудничестве между нашими учреждениями, является залогом достижения результатов, определенных в программных документах правительства и Национального банка Украины».

В мае 2011 года Государственное казначейство Украины осуществило автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) 82 налогоплательщикам на сумму 1,218 млрд. грн. в соответствии с предоставленной органами Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) информацией и заключениями.

Об этом сообщается на официальном сайте Госказначейства.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной налоговой службы, по результатам апреля автоматическое возмещение НДС должны получить 82 предприятия.

По словам председателя ГНСУ Виталия ЗАХАРЧЕНКО, предприятия, которые получат возмещение в автоматическом режиме, расположены почти во всех регионах Украины. Им возместят 1,2 млрд. грн. НДС, или 34% от общей суммы возмещения.

Энергетика

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», в результате конкурсных торгов отобрала «Дочерний банк Сбербанка России» и Проминвестбанк (оба Киев) для предоставления кредитных средств.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Государственных закупок.

В частности, Сбербанк России планирует предоставить кредит на 200 млн. грн., стоимость обслуживания которого составит 29,9 млн. грн.

Проминвестбанк намерен предоставить кредит на 25 млн. долл., стоимость обслуживания составит 2,475 млн. долл.

Оба кредита будут предоставлены сроком на 12 месяцев для пополнения оборотных средств предприятия.

Обеспечением по кредитам выступают имущественные права по договору поставки природного газа Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с коэффициентом покрытия 1:2 и 1:3.5, соответственно.

Предложения банков были акцептированы 1 июня 2011 года. Соответствующие договора планируется подписать до 30 июня т.г.

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об электроэнергетике" относительно гарантирования обязательств государства относительно стимулирования использования альтернативных источников энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона в целом проголосовали 295 народных депутатов из 376, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом, в частности, предусмотрено, что государство гарантирует на весь срок применения "зеленого" тарифа закупку всей электроэнергии, выработанной на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии (кроме доменного и коксового газов, а с использованием гидроэнергии - выработанную только малыми гидроэлектростанциями), и не проданную по договорам непосредственно потребителям или энергопоставляющим компаниям, по установленному "зеленому" тарифу.

Государство гарантирует также расчеты за такую электроэнергию в полном объеме в установленные сроки и денежными средствами в порядке, установленном законом.

Закон содержит также норму, в соответствии с которой Национальная комиссия регулирования электроэнергетики будет обеспечивать реализацию государственной политики относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии.

Сельское хозяйство

Государственное агентство земельных ресурсов (Госземагентство) планирует завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения до декабря 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Госагентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ сегодня в ходе круглого стола в Киеве в рамках выставки "Агро-2011".

«До 1 декабря 2015 года мы должны завершить работы (по инвентаризации земель сельхозназначения – УНИАН)», - сказал он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что инвентаризация земель сельхозназначения будет проводиться в первую очередь и для этого необходимо 1,17 млрд. грн.

Для проведения общей инвентаризации всех земель, по словам Н.КАЛЮЖНОГО, необходимо 19 млрд. грн. «Для того, чтобы нам провести сплошную инвентаризацию всех земель, на все это нам необходимо 19 млрд. грн.», - сказал КАЛЮЖНЫЙ. Он отметил, что для этого будут использоваться средства государственных, местных бюджетов, а также средства граждан и юридических лиц.

Кроме того, Н.КАЛЮЖНЫЙ сообщил, что на сегодня разработан законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения процедуры установления границ населенных пунктов. По его словам, на сегодняшний день из 29 тыс. 800 населенных пунктов необходимо установить границы более 16 тыс. населенных пунктов. По оценкам Госземагентства, для этого необходимо 890 млн. грн

Виноделы Украины настаивают на праве использования исторических географических названий в наименовании своей продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось в Крыму на пресс-конференции по итогам выездного заседания Центральной отраслевой дегустационной комиссии корпорации «Укрвинпром», проходившего на базе винодельческого предприятия ЗАО «Алеф-Виналь» с 31 мая по 2 июня.

По словам первого заместителя генерального директора корпорации «Укрвинпром» Владимира КУЧЕРЕНКО, в последнее время много говорится и пишется, что перед Украиной как страной стоит вопрос выбора, использовать ли географические названия, такие как коньяк, шампанское, мадера, херес, портвейн, кагор, или использование этих названий, возможно, будет запрещено. Он считает, что нельзя отказаться от того, что испокон веков производилось у нас, на нашей территории, что знакомо нашим отечественным производителям и потребителям. «Это очень болезненный вопрос для всех производителей. Мы хотим, чтобы в нашей стране оставался коньяк Украины и шампанское Украины. А в случае принятия каких-то политических решений по этому вопросу – чтобы они согласовывались с производителями, потому что есть много примеров мировой практики, тех же США, Канады, Чили, стран Евросоюза, что если даже страна отказывается от использования географических названий, предприятия имеют право на техническую помощь и финансовую компенсацию. Мы считаем, что это не тот вариант, который подошел бы нашим потребителям», - сказал В. КУЧЕРЕНКО.

Как сообщила журналистам представитель НПАО «Массандра» Любовь ТОРЧИНСКАЯ, исторически так сложилось, что Южный берег Крыма стал тем уникальным местом, где начали готовить вина в климатических условиях, аналогичных аутентичному производству мадеры, портвейнов, хересов. По ее словам, кроме «Массандры», в Украине, да и на территории бывшего СССР, больше не осталось предприятий, которые продолжают традицию выпуска вин таких типов, как портвейн, мадера и херес. «Уходить от таких названий, приучать потребителя к другим названиям этих марок – на это уйдет много времени. Необходимо порядка 15-20 лет, пока человек привыкнет к новому названию, поймет для себя. А сейчас, когда произносишь «портвейн» или «херес», сразу понятно, каких результатов ожидать от продукции», - сказала Л. ТОРЧИНСКАЯ.

В. КУЧЕРЕНКО также сообщил, что 7 июня в Киеве состоится совет корпорации «Укрвинпром», где соберутся руководители шампанских, коньячных винзаводов Украины. На совете будет окончательно определена позиция отрасли по использованию географических названий в наименовании винодельческой продукции.

По мнению экспертов, настоящие вина должны называться по месту происхождения и по сорту винограда, и это будет спасением от фальсификаций.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина готова в переговорах о подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом пойти на компромисс в вопросе использования географических названий в наименованиях продуктов взамен на компенсацию производителям продукции. Однако должен быть переходный период - 10 лет, - в течение которого производители откажутся от характерных географических названий, считает он.

(УНИАН)