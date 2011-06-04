Курс НБУ на 06.06.11

Официальный курс НБУ на 06.06.11100 USD – 797.3500 (3 июня – 797.3500)100 EUR – 1155.2007 (3 июня – 1152.9681)10 RUR – 2.8604 (3 июня – 2.8434)Учетные курсы банковских металлов на 06.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-122074.29 (3 июня-122851.70)961 XAG 10 Серебро-2805.87 (3 июня-2967.74)962XPT10Платина-144798.76(3 июня-144958.23)964XPD10Палладий-61555.42 (3 июня-61475.69)

Официальный курс НБУ на 06.06.11 100 USD – 797.3500 (3 июня – 797.3500) 100 EUR – 1155.2007 (3 июня – 1152.9681) 10 RUR – 2.8604 (3 июня – 2.8434) Учетные курсы банковских металлов на 06.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-122074.29 (3 июня-122851.70) 961 XAG 10 Серебро-2805.87 (3 июня-2967.74) 962XPT10Платина-144798.76(3 июня-144958.23) 964XPD10Палладий-61555.42 (3 июня-61475.69)

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