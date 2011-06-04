Янукович дал ряд поручений по итогам рабочей поездки в Крым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал ряд поручений для решения актуальных вопросов социально-экономического развития Крыма по итогам рабочей поездки в регион.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Севета министров Крыма.

Так, до 1 июля поручено утвердить государственные целевые программы «Вода Крыма» и «Развитие транспортно-дорожного комплекса Автономной республики Крым» на 2011-2020 годы, а до 1 сентября - государственную целевую программу по развитию территории западного региона Крыма.

До 1 сентября необходимо подготовить и внести на рассмотрение проект соглашения относительно регионального развития АРК между Кабинетом министров Украины и Верховной Радой Крыма.

Также до 1 сентября поручено принять меры по передаче в государственную собственность под управление Государственного агентства водных ресурсов Украины Межгорного водохранилища и разделительных дамб озера Сасык-Сиваш Сакского химического завода.

Для улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации и защиты акватории Азово-Черноморского побережья от загрязнения в 2011 году будет осуществлено строительство и реконструкция объектов водоотвода, в том числе реконструкция глубоководных выпусков канализационных очистных сооружений в городах Саки и Евпатория.

Президент также поручил в течение 2011-2012 годов установить границы территорий и объектов природно-заповедного фонда, оформить их соответствующими знаками и информационными материалами, нанести границы этих территорий и объектов на соответствующие планово-картографические материалы, а также изготовить и выдать учреждениям природно-заповедного фонда документы, удостоверяющие право на переданные им земельные участки.

До 1 октября необходимо подготовить и внести предложения по расширению территории Ялтинского горнолесного природного заповедника.

Кроме того, в рамках работы подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота России и его пребывания на территории Украины межгосударственной комиссии поручено до 1 сентября рассмотреть вопрос по исключению земельного участка площадью 880,2 га, на котором расположены объекты 31-го Испытательного центра ЧФ РФ (полигон «Опук»), для передачи его в постоянное пользование Опукскому природному заповеднику.

В.ЯНУКОВИЧ также поручил в 2011 году завершить нормативную денежную оценку земель населенных пунктов Крыма.

Кроме того, проект Закона «Об основах развития Автономной республики Крым и особенностях осуществления инвестиционной деятельности на ее территории» будет внесен в Верховную Раду Украины до 10 июня. Такое решение было принято на заседании Совета регионов, которое провел в Ливадии 3 июня В.ЯНУКОВИЧ. Он поручил Администрации Президента и Кабмину внести проект закона на рассмотрение парламента как неотложный.