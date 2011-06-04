Грищенко и Лавров согласовали Декларацию о стратегическом партнерстве

На заседании Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии сегодня в Одессе был согласован текст Декларации о содержании стратегического партнерства к пятому заседанию межгосударственной комиссии, которое должно состояться в Киеве под председательством президентов обеих стран.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, заседание подкомитета состоялось под председательством министров иностранных дел Украины и РФ Константина ГРИЩЕНКО и Сергея ЛАВРОВА.

Во время встречи были рассмотрены итоги работы шести подкомиссий, в частности, по вопросам Азово-Керченского урегулирования, консульского сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов, борьбы с новыми вызовами и угрозами, сотрудничеству в международных организациях и по приграничным вопросам.

Делегации также уделили внимание другим актуальным вопросам украинско-российского взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах, сотрудничеству в рамках СНГ.

Была достигнута договоренность начать подготовку Плана взаимодействия между МИД Украины и МИД РФ на 2012 год.

Главы внешнеполитических ведомств подписали итоговый протокол этого заседания и протокол о подготовке общего сборника двусторонних документов, принятых между Украиной и Россией в период 2001-2010 гг.

Очередное, шестое, заседание подкомитета должно состояться в четвертом квартале этого года в Нижнем Новгороде.