Саркози может принять участие в саммите «Восточного партнерства» осенью в Варшаве
17:14, 04 июня 2011Разное
0
Варшава. Президент Франции Николя САРКОЗИ может принять участие в саммите государств-участников инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство», запланированном на сентябрь этого года в Варшаве.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы польского правительства Дональда ТУСКА, который в конце недели находился с визитом в Париже.
По данным пресс-службы, Д.ТУСК среди других вопросов обсудил с Н.САРКОЗИ вопрос «важности баланса» между Восточной и Южной политиками соседства Евросоюза.
Д.ТУСК после переговоров отметил, что Н.САРКОЗИ задекларировал готовность поддержать политику Польши, направленную на поддержку европейских устремлений Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter