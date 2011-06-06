Анонс на 6 июня

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в открытии украинско-датского бизнес форума.

* Пресс-конференция на тему: «Техосмотр в Украине: советский атавизм или объективная необходимость?». Участники: Валерий Бондик, народный депутат Украины, член Высшего совета юстиции; Владимир Чемерис, член Общественного совета при МВД Украины; Олег Хмарный, председатель Профсоюза работников автомобильного транспорта и путевого хозяйства Украины; Александр Завада,президент Украинской ассоциации страхования.

* Пресс-конференция на тему: "Фармацевтический и медицинский рынок Украины: инвестиционный потенциал". Участники: директор фонда прямых инвестиций "Advent International Ukraine" Наталья Полищук; ген.директор SMD (Support in Market Development) Ирина Горлова; юрист адвокатского объединения Arzinger Светлана Постриган; управляющий партнер адвокатского объединения Arzinger, руководитель практики здравоохранения и фармацевтики Тимур Бондарев.

* Состоится заседание, на котором Экономический совет, УСПП и Главное контрольно-ревизионное управление Украины будут обсуждать эффективность системы государственных закупок. Также будут рассматриваться вопросы контроля за использованием и сохранением государственных и коммунальных ресурсов. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель ГлавКРУ Петр Андреев, вице-президент УСПП - председатель РВ УСПП в Киеве Виталий Майко, вице-президент Украинской ассоциации мебельщиков Сергей Верминский, ген.директор ТНВП «Электрон» Виктор Мова, ген.директор Ассоциации предприятий производителей и ремонтников сельскохозяйственной техники Украины Андрей Дригота и др.

* Пресс-конференция на тему: «Сотрудничество с МВФ на грани срыва? Актуальные экономические проблемы Украины». Участники: Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; финансовый эксперт, Заслуженный экономист Украины Виктор Суслов.

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