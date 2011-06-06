Власть будет делать все для развития свободы прессы в Украине - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что власть будет делать все для дальнейшего развития свободы прессы в Украине.

Об этом говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА по случаю Дня журналиста, текст которого размещен на официальном сайте Президента.

«В день профессионального праздника желаю журналистам Украины новых возможностей в реализации их задач – высоко нести стандарты журналистики, всегда быть надежным коммуникатором общества, объективно и правдиво информировать людей обо всем, происходящем в стране и мире. Журналистика в Украине стала чувствительным барометром развития демократических процессов, санитаром, помогающим очищать общество от всех негативных явлений, значимым помощником в борьбе с коррупцией», говорится в поздравлении.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, «журналисты и в дальнейшем будут оставаться на острие жизни, и вносить весомый вклад в дело реформирования нашей страны. А власть будет делать все для дальнейшего развития свободы прессы в Украине».

Президент пожелал всем журналистам добра и здоровья.