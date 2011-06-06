Главное на 6 июня (день)

Финансы

Министерство финансов Украины ожидает дефицита сектора государственного управления на 1 июня т.г. на уровне 5,5 млрд. грн., на 1 июля — 11,6 млрд. грн. при потолке на I полугодие 2011 года — 19,2 млрд. грн.

Об этом говорится в докладной записке на имя премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, подписанной министром финансов Федором ЯРОШЕНКО, текстом которой располагает УНИАН.

В документе указывается, что фактический дефицит госфинансов по итогам января-марта 2011 года составил 4,3 млрд. грн. при потолке 10,6 млрд. грн.

Таким образом, отмечается, на сегодня Украина выполняет требование относительно предельного уровня дефицита госфинансов для завершения очередного пересмотра программы сотрудничества с МВФ и получения Украиной транша кредита stand-by.

В целом сообщается, что на данный момент нерешенными вопросами, которые препятствуют завершению пересмотра программы МВФ, являются повышение тарифов на газ с целью сбалансирования финансового состояния НАК "Нафтогаз Украины" и проведение пенсионной реформы.

«Для обеспечения выполнения условий программы «стэнд-бай» предлагаем дать поручение соответствующим центральным органам исполнительной власти активизировать работу по указанным направлениям» - отмечается в документе.

Министерство финансов Украины считает необходимым ускорить пересмотр прогноза макропоказателей на 2011 год.

Об этом говорится в докладной записке на имя премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, подписанной министром финансов Федором ЯРОШЕНКО, текстом которой располагает УНИАН.

В документе указывается, что, учитывая ожидания замедления инфляционных процессов, тенденцию к снижению цен на энергоресурсы на мировых рынках, а также прогнозы экспертов относительно снижения мировых цен на зерновые в новом маркетинговом году, Министерством экономического развития и торговли Украины при уточнении прогноза основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2011 год был согласован с Международным валютным фондом показатель роста потребительских цен на 2011 год в среднем к предыдущему году на 9,3% (против прогноза в 10,8%, использованного при расчете бюджетных показателей на 2011 год) при сохранении прогноза роста цен в декабре 2011 к декабрю 2010 года на уровне 8,9%.

«Считаем целесообразным обеспечить в ближайшее время рассмотрение и утверждение на заседании Кабинета министров Украины уточненного макропрогноза на 2011 год», - отмечается в документе.

Глава МИД России Сергей ЛАВРОВ считает, что Украине следует выровнять свои таможенные тарифы по среднему уровню Всемирной торговой организации.

Как передает РИА «Новости», об этом С.Лавров сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Украина уже является членом ВТО, снизив свои таможенные тарифы до 4%, хотя в среднем по ВТО это 10%, и так же будет и в Таможенном союзе: в Таможенном союзе в среднем 10% таможенные тарифы. И Украина, которая пользуется преимуществами членства в ВТО, должна понимать, что если вдруг она открывает свои границы для Евросоюза, то Таможенный союз, который руководствуется усредненными нормами ВТО, будет защищаться», – заявил С.ЛАВРОВ.

При этом он добавил: «Это не угроза, это чистая экономика. Каждый считает деньги».

Говоря о перспективах сотрудничества Украины с ЕС и Таможенным союзом, глава МИД выделил экономическую и геополитическую стороны этой проблемы.

«Первое измерение сугубо экономическое, и здесь каждый считает свои деньги. И если кто-то говорит, как сказал, скажем, господин БАРРОЗУ, что Украина должна выбирать между зоной свободной торговли и ассоциацией с Евросоюзом с одной стороны, и сотрудничеством с Россией и Таможенным союзом с другой стороны, то, я считаю, это тезис негодный», – сказал С.ЛАВРОВ, подчеркнув, что, по его мнению, никаких противоречий в этом нет, потому что «и те, и другие процессы имеют одни и те же цели – свобода передвижения капиталов, услуг, рабочей силы».

«А вот что касается геополитической составляющей, то там очень много наносного. И, конечно же, есть на Украине силы, которые говорят: «Вот, нам надо выбирать между Россией, Белоруссией, Казахстаном, Таможенным союзом и в целом между восточным направлением внешней политики с одной стороны и нашим устремлением в евроатлантическом контексте». Это опять-таки, я считаю, провокационное противопоставление», – отметил С.ЛАВРОВ.

Он также призвал не пытаться «по инерции старой логики, старого мышления перетягивать союзников потенциальных из одного лагеря в другой». «Нет двух лагерей – они исчезли», – сказал глава МИД.

Новости ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает упростить и сократить срок процедуры установления органами местного самоуправления тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно процедуры установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги», размещенном на официальном сайте министерства.

Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является обеспечение безубыточной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для постепенного приведения тарифов к экономически обоснованному уровню и создание равных условий для субъектов хозяйствования в сфере жилищно-коммунальных услуг независимо от того, кем осуществляется регулирование их деятельности.

Законопроектом предлагается уменьшить на 20 дней срок, на протяжении которого потребитель ЖКУ уведомляется исполнителем/производителем об изменении стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также отнести акты органов местного самоуправления к таким, на которые не распространяется государственная регуляторная политика.

В пояснительной записке отмечается, что сегодня на практике срок, необходимый для ввода в действие регуляторного акта по установлению тарифов на ЖКУ, состоит из: осуществления расчетов экономически обоснованных расходов на производство услуг и согласования их с территориальными органами Госценинспекции – до одного месяца; подготовки органом местного самоуправления проекта регуляторного акта и анализа его регуляторного влияния – до одного месяца; обнародования проекта регуляторного акта – не меньше одного месяца; уведомления потребителей об изменении стоимости услуг – не менее одного месяца.

Таким образом, для пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги необходимо несколько месяцев, что делает невозможным их одновременную корректировку со сменой стоимости составляющих тарифа.

При этом законопроектом определено, что порядок доведения до потребителей информации и учет позиций территориальных общин по изменению тарифов, их структуры, обоснования необходимости изменения тарифов, перечня жилищно-коммунальных услуг разрабатывается и утверждается центральным органом исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Законодательство

Кабинет министров утвердил порядок исполнения закона о доступе к публичной информации, согласно которому распорядителем информации, которой владеет Кабмин, является секретариат центрального исполнительного органа власти.

Соответствующее постановление №583 размещено на сайте правительства.

К информации, распорядителем которой является Секретариат Кабинета министров (СКМ) отнесена такая, которая получена или создана в процессе осуществления Кабинетом министров полномочий и которая находится во владении СКМ и которая получена или создана СКМ во время обеспечения деятельности Кабмина и находится во владении СКМ.

Вместе с этим, СКМ не является распорядителем по запросам на информацию: касающуюся информации других государственных органов Украины, органов власти других государств, международных организаций; информации, которая может быть полученная путем обобщения, аналитической обработки данных или которая нуждается в создании другим способом.

Специальным структурным подразделением по вопросам запросов на информацию, которые поступают в Кабмин и СКМ, документом признано Управление обеспечения доступа к публичной информации Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Также постановлением утверждена примерная форма запроса на информацию и примерный порядок составления и представления запросов.

Запрос может быть подан лично в специальные структурные подразделения или должностным лицам, которые организуют в установленном порядке доступ к публичной информации в рабочее время согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

В запросе необходимо отметить способ получения информации.

Ответ на запрос на информацию предоставляется способом, избранным тем, кто делает запрос, в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса.

В случае, если запрос на информацию касается информации, необходимой для защиты жизни или свободы лица, информации о состоянии окружающей природной среды, качества пищевых продуктов и предметов быта, аварий, катастроф, опасных природных явлений и других чрезвычайных ситуаций, которые произошли или могут произойти и угрожают безопасности граждан, ответ предоставляется в течение 48 часов со дня получения запроса.

В случае, если запрос касается предоставления большого объема информации или нуждается в поиске информации среди значительного количества данных, срок рассмотрения запроса может быть продлен до 20 рабочих дней с обоснованием такого продления. О продлении срока подавшему запрос сообщается в письменной форме не позже пяти рабочих дней со дня поступления запроса.

Информация на запрос предоставляется безвозмездно.

В случае, если запрашиваемая информация содержит документы объемом более 10 страниц, об этом в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса сообщается подавшему запрос с указанием объема фактических расходов, связанных с копированием или печатью документов, и реквизитов и порядка возмещения таких расходов. Предоставление информации осуществляется в течение трех рабочих дней после подтверждения оплаты стоимости фактических расходов.

В удовлетворении запроса может быть отказано, если распорядитель информации не владеет и не обязан в соответствии с его компетенцией, предусмотренной законодательством, владеть информацией, в отношении которой сделан запрос, и если запрашиваемая информация относится к категории информации с ограниченным доступом.

Также отказ может быть в случае: если подавший запрос не оплатил фактические расходы, связанные с копированием или печатью документов; не соблюдены требования по составлению и представлению запроса на информацию, предусмотренные частью пятой статьи 19 Закона Украины “О доступе к публичной информации”, а именно не указаны: фамилия, имя, отчество (наименование) подавшего запрос, почтовый адрес или адрес электронной почты, а также номер средства связи (если такой есть); общее описание информации или вид, название, реквизиты или содержание документа, в отношении которого сделан запрос (если сделавшему запрос это известно); подпись и дата (при условии представления письменного запроса).

Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Совету министров Автономной республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям на основании примерной формы запроса на информацию и примерного порядка составления и представления запросов на информацию поручено утвердить собственные акты.

Разные темы

В воскресенье в Мариуполе Донецкой области был зарегистрирован еще один случай заболевания человека холерой.

Как сообщает пресс-служба МЧС, по состоянию на 7.00 6 июня в инфекционном отделении городской больницы №4 уже подтверждено заболевание 14 лиц холерой. Течение заболевания – средней степени тяжести.

Специалисты городской СЭС осуществляют комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, ведется активное выявление больных острыми кишечными инфекциями и расстройствами желудка.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Донецкой области.

Немецкие власти нашли источник распространения опасного штамма кишечной бактерии Esherichia coli (E.coli), который привел к панике в Европе.

Оказалось, что бактерия появилась в побегах бобовых с фермы, расположенной в округе Ильцен под Гамбургом, передают «Вести». Именно Гамбург в мае стал центром подозрительной эпидемии.

Речь идет не только о пророщенной фасоли, сое, чечевице и горохе, передает Би-Би-Си. Власти Германии призвали население не употреблять в пищу также побеги брокколи, чеснока, редиса и редьки, которые используются для приготовления салатов.

Сейчас сельскохозяйственное предприятие закрыто, его продукция изъята из продажи. Исследования образцов еще продолжаются, однако местные власти уже сделали официальное заявление.

Министр сельского хозяйства Нижней Саксонии Герт ЛИДЕРМАНН сообщил, что получены доказательства наличии E.coli в продукции данной фермы.

"Кстати, двое работников этой фермы больны диареей, у одного из них уже выявлена кишечная палочка", - заявил министр.

Есть также данные о заражении нескольких посетителей ресторанов, блюда в которых готовились с применением продукции, доставленной с этой фермы, отмечает NEWSru.

Скорее всего, побегами бобовых и салатами не исчерпывается список источников заболевания. Под подозрением экспертов по-прежнему находятся огурцы и томаты. Ранее на прошлой неделе виновниками инфекции ошибочно были названы огурцы из Испании.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что смертоносная бактерия, по-видимому, является рекомбинацией двух различных кишечных палочек, одна из которых была известна ранее как EHEC.

Согласно сообщению, поступившему из Евросоюза в воскресенье днем, кишечная инфекция зарегистрирована уже в 13 странах Европы, заболели уже около 2300 человек, 22 умерли.

(УНИАН)