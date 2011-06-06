Янукович образовал Рабочую группу по вопросам развития взаимодействия с Таможенным союзом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим Распоряжением № 190/2011-рп образовал Рабочую группу по вопросам развития взаимодействия Украины с Таможенным союзом Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Руководителем Рабочей группы назначен министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО. Также утвержден состав Рабочей группы.

Этим Распоряжением руководителю Рабочей группы предоставлено право вносить изменения в ее персональный состав, в установленном порядке привлекать к работе в ней работников центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями), экспертов, получать от органов исполнительной власти необходимые для работы документы и материалы.

Рабочей группе поручено подготовить и внести в двухмесячный срок предложения по стратегии развития взаимодействия Украины с Таможенным союзом Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в формате «3+1».