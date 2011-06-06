Цушко и Папаика выведены из состава Национального антикоррупционного комитета

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал указ “Об изменениях в составе Национального антикоррупционного комитета”.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с указом, из состава Национального антикоррупционного комитета выведен Василий ЦУШКО (председатель Антимонопольного комитета - УНИАН) и Александр ПАПАИКА (до декабря 2010 года был председателем Государственной налоговой администрации Украины).

Указом предусмотрено ввести в состав Национального антикоррупционного комитета председателя Государственной налоговой службы Украины Виталия ЗАХАРЧЕНКО, первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА и при согласии генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ.