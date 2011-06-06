Анонс на 7 июня

* Состоится Эстонско-Украинская конференция по инфотехнологиям и электронному управлению “eGover 2011, Эстония-Украина”. Организаторы: Агентство по развитию предпринимательства Эстонии в Украине, Посольство Эстонской Республики в Украине, Минэкономики и коммуникаций Эстонии, Государственное агентство науки, инноваций и информатизации Украины. Откроют конференцию Министр экономики и коммуникаций Эстонии Юхан Партс и Председатель государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко.

* Форум по цементной промышленности

* Пресс-конференция на тему: «Строительство доступного жилья в Украине: миф или реальность». Участники: Владислав Лукьянов, первый зам.председателя Комитета по бюджету ВРУ; Леонид Рысухин, председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

* В УНИАН состоится отраслевая пресс-конференция на тему «Привлечение международных инвестиций в социально-экономическое развитие Киева». Специалисты международной инвестиционной компании UFS, офисы которой есть в Швейцарии, Англии, США, Сингапуре, на Кипре и Каймановых островах расскажут как найти источники привлечения 82 млрд евро, какие есть возможные способы привлечения капитала, опишут инвестиционную привлекательность Киева, государственных, муниципальных и частных предприятий; рассмотрят тему «Еврооблигации Украине», предоставят оценку текущей ситуации и прогноз; опишут планы развития инвестиционного бизнеса в Украине. Участники: управляющий партнер UFS Investment Company Елена Железнова, зам. ген.директора UFS Investment Company Игорь Лаухин, директор департамента аналитики UFS Investment Company Павел Василиади.

* Круглый стол на тему: “Год до Евро-2012: справится ли Украина с подготовкой к Чемпионату?”. Участники: Александр Зац, глава подкомитета по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма; Олег Лысюк, начальник управления развития инфраструктуры Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012г. по футболу и реализации инфраструктурных проектов; Остап Семерак, министр по делам семьи, молодежи, спорта и подготовки к Евро-2012 в Оппозиционном правительстве; Павел Гембски, руководитель экономического отдела Посольства Республики Польша в Украине; Сергей Гайдай, политолог; Вячеслав Коновалов, журналист, эксперт гражданской кампании “Евро-патруль”.

* Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: "Экономическая активность и платежный баланс в первой трети года".

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии председателя ДПС Украины Виталия Захарченко.

* По случаю по случаю празднования 1 года до старта финальной части чемпионата Европы по футболу УЕФА ЕВРО 2012. Участники: генсекретарь УЕФА Джанни Инфантино, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников, президент ФФУ Григорий Суркис и председатель КГГА Александр Попов. Спикеры подведут итоги подготовки к европервенству, расскажут об основных достижениях и мероприятиях, которые еще необходимо сделать до 8 июня в 2012 г., - дня, когда стартует европейское футбольное соревнование.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63