Правительство будет просить ВР провести дополнительное заседание парламента – Азаров

Правительство будет просить Верховную Раду Украины провести дополнительное заседание, поскольку есть много вопросов, важных для решения. Об этом сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства затронул перед премьер-министром вопрос относительно “законотворческой работы правительства”. По его словам, правительство должно сконцентрировать усилия, чтобы до конца текущей сессии Верховной Рады подать все важные законопроекты. «Нужно иметь в виду, что еще будет две недели, за которые нужно успеть принять важнейшие законы», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о законотворческой работе правительства, Н.АЗАРОВ отметил, что, прежде всего, очень важны изменения к государственному бюджету на текущий год и принятие их в Верховной Раде. «Мы должны рассмотреть и принять изменения к бюджету, чтобы с 1 июля вступила в силу новая тарифная сетка для работников бюджетной сферы, мы смогли осуществить повышение заработных плат и целый ряд других мероприятий по социальной защите”. “Поэтому мы должны работать быстро», – добавил премьер-министр.

«Мы будем просить Верховную Раду провести дополнительное заседание, потому что есть много вопросов, важных для решения», – заметил Н.АЗАРОВ.

Как известно, текущая сессия парламента заканчивается в июле, и до ее завершения остается две пленарные недели.