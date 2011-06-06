Курс НБУ на 07.06.11

Официальный курс НБУ на 07.06.11 100 USD США – 797.3500 (на 6 июня – 797.3500)100 EUR – 1163.812 (на 6 июня – 1155.2007)10 RUR – 2.8707 (на 6 июня – 2.8604)Учетные курсы банковских металлов на 07.06.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-123011.17 (на 6 июня-122074.29)961XAG10Серебро-2939.83 (на 6 июня-2805.87)962XPT10Платина-145117.70 (6 июня-144798.76)964XPD10Палладий-62751.45 (6 июня-61555.42)

Официальный курс НБУ на 07.06.11 100 USD США – 797.3500 (на 6 июня – 797.3500) 100 EUR – 1163.812 (на 6 июня – 1155.2007) 10 RUR – 2.8707 (на 6 июня – 2.8604) Учетные курсы банковских металлов на 07.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 123011.17 (на 6 июня – 122074.29) 961 XAG 10 Серебро – 2939.83 (на 6 июня – 2805.87) 962 XPT 10 Платина – 145117.70 (6 июня – 144798.76) 964 XPD 10 Палладий – 62751.45 (6 июня – 61555.42)

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