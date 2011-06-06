Главное на 6 июня (вечер)

Финансы

Кабмин улучшил прогнозные макропоказатели 2011 года: рост ВВП с 4,5 до 4,7%

Кабинет министров улучшил прогнозные макропоказатели 2011 года, в частности, рост ВВП ожидается на уровне 4,7% (ранее 4,5%) номинальный ВВП увеличен до 1 трлн. 291 млрд. грн. (ранее 1 млрд. 253 млрд. грн).

Соответствующее постановление №587 от 6 июня т.г. размещено на сайте правительства.

Согласно документу, индекс цен производителей промышленной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 17,9% (ранее 11,3%), прибыль предприятий – 242,3 млрд. грн. (ранее 218,3 млрд. грн.), фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих – 399,5 млрд. грн (ранее 390,8 млрд. грн.), среднемесячная заработная плата работников: номинальная – 2 тыс. 695 грн (ранее 2 тыс. 587 грн.) номинальная, откорректированная на индекс потребительских цен, процентов к предыдущему году - 110,1% (ранее 104%).

Согласно изменениям, отрицательное сальдо торгового баланса, определенное по методологии платежного баланса, увеличено до 4 млрд. 936 долл. США (ранее 3 млрд. 398 млн. долл. США). Экспорт товаров и услуг увеличен до 84 млрд. 993 млн. долл. США (ранее 74 млрд. 440 млн. долл. США), в процентах - 122,7% (ранее 110,3%); импорт товаров и услуг – 89 млрд. 929 млн. долл. США ( ранее 77 млрд. 838 млн. долл. США), в процентах к предыдущему году – 123% (ранее 110,4%).

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Инфляция в Украине в мае составила 0,8%

Инфляция в Украине в мае 2011 года по сравнению с апрелем 2011 года составила 0,8%, против декабря 2010 года – 5,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, показатель инфляции в мае 2011 года по сравнению с маем 2010 года – 11%, в январе-мае 2011 против аналогичного периода 2010 года – 8,7%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в мае 2011 года к маю 2010 года выросли на 10,4% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года выросли на 7,5%), в частности на продукты питания – на 10,5% (7,5%), хлеб и хлебопродукты – на 19,5% (17,7%), в том числе на хлеб – на 13,9% (12,5%), макаронные изделия – на 16,2% (13,3%), кондитерские изделия из муки – 9% (9,4%), мясо и мясопродукты – на 2,6% (2,2%), рыбу и рыбопродукты – на 4,1% (3,5%), молоко, сыр и яйца – на 2,5% (0,8%), в том числе на молоко – на 7,7%, сыр и творог – на 4,8%, на яйца – снизились на 23,5%, на масло и жиры – цены выросли на 6,7% (5,7%), в том числе на масло сливочное – на 13,4%, масло подсолнечное – на 15,8%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 20,9%.

Цены на фрукты в мае 2011 года к маю 2010 года выросли на 18,8% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года на 11,5%). На овощи цены выросли на 25,5% (13,2%), в том числе на картофель – на 43,8% (22,8%). Цены на сахар выросли на 15,7% (3,4%), кондитерские изделия сахаристые – на 9,3% (11,3%), безалкогольные напитки – на 7,4% (6,2%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в мае 2011 г. к маю 2010 г. подорожали на 19,6% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 19,9%), цены на одежду и обувь выросли на 1,7% (1,8%), в том числе на одежду – на 2,1%, обувь – на 1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в мае 2011 года к маю 2010 года подорожали на 23,6% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 20,7%), в том числе квартплата выросла на 14,2% (11,7%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 3% (2,6%), канализацию – на 13,9% (12,2%), воду – 14,3% (12,2%), цены на электроэнергию — на 22,9% (11,9%), на природный газ – на 50,1% (50,1%), на горячую воду и отопление – выросли на 21,4% (18,9%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в мае 2011 г. к маю 2010 года выросли на 2,8% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 2,1%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 3,2% (2,7%), домашний текстиль – на 4,6% (3,9%), бытовая техника – на 0,7% (снизились 0,5%).

Стоимость услуг здравоохранения в мае 2011 г. к маю 2010 года возросла на 6,8% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 6,1%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 6,2% (4,2%), амбулаторные услуги подорожали на 6,6% (7,4%).

Цены в транспорте в мае 2011 г. к маю 2010 года выросли на 17,3% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 12%), в том числе на покупку транспортных средств – на 2,8% (1,4%), на топливо и масла – на 29,2% (21,6%), транспортные услуги – на 13,5% (8,9%) (пассажирский железнодорожный транспорт — на 3,5% (2,1%), пассажирский автодорожный транспорт – на 15,1% (10,1%)).

Цены в сфере связи в мае 2011 г. выросли на 1,9% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – снизились на 2,4%), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 2,5% (снизилась - на 2%).

Цены в сфере отдыха и культуры в мае т.г. выросли на 4,3% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 3,5%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в мае т.г. на 2,9% (также снизилась - на 3,1%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 7,4% (7%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 6,5% (6,5%).

Цены в сфере образования в мае 2011 г. к маю 2010 г. выросли на 11% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 10,8%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 22,7% (21,7%), среднее образование – на 8,8% (8,8%), стоимость высшего образования увеличилась на 8,8% (8,8%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в мае 2011 г. к маю 2010 года выросла на 7,7% (7,4%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

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Вступил в действие закон об упрощении открытия и ведения бизнеса

Сегодня вступил в действие закон об упрощении открытия и ведения бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Основатели юрлиц (кроме акционерных обществ) отныне могут определять размер своего стартового капитала самостоятельно. До принятия закона уставный фонд для обществ с ограниченной ответственностью должен был быть не меньше суммы, которая равняется одной минимальной зарплате, для акционерного общества – не меньше 1 250 минимальных зарплат.

Также теперь основателям не нужно будет вносить деньги в виде вкладов в уставный капитал до момента проведения их госрегистрации. Предложенные изменения позволят сэкономить на оплате услуг банков при открытии временных счетов и на оплате за нотариальное свидетельство подписей основателей на учредительных документах и решения основателей о создании юрлица.

Кроме того, упрощаются требования относительно обязательного нотариального оформления отдельных документов, которые подаются на проведение госрегистрации прекращения деятельности юрлица и физлица-предпринимателя.

Напомним, Верховная Рада Украины 21 апреля приняла закон, который упрощает открытие бизнеса.

20 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон №3263-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры учреждения предпринимательства».

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УЕФА ожидает рекордной прибыли от Евро-2012

Европейский футбольный Союз ожидает прибыль от проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года в размере 1,3 миллиарда евро. Это немного больше, чем от проведения Евро-2008 в Австрии и Швейцарии, сообщает Информационный центр “Украина-2012” со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Львиную долю предварительной прибыльной сметы Евро-2012 составит продажа медиа-прав – 62%, или свыше 840 миллионов в европейской валюте, и коммерческих прав (спонсорство, лицензирование и мерчандайзинг) – 22%, или 290 миллионов евро.

В целом УЕФА отмечает незаурядный рост прибыли от проведения континентального первенства по футболу, и уже сегодня можно утверждать, что за последние двадцать лет прибыльность ЧЕ возросла больше, чем в 30 раз.

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ТЭК

Цена газа для Украины в IV квартале может составить 500 долл. за тыс. куб - "Газпром"

Москва. Цена на российский газ для Украины по долгосрочным контрактам в четвертом квартале 2011 года может составить 500 долларов за тысячу кубометров.

Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сегодня в Сочи, передает РИА "Новости".

"Потребителей беспокоит уровень цен на газ в четвертом квартале 2011 года, так как если подставить в формулу те значения цен на нефтепродукты, в частности, по форвардным сделкам, то можно с высокой степенью уверенности говорить, что цена на газ по долгосрочным контрактам в конце 2011 года может выйти на 500 долларов за тысячу кубометров", - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, планируется, что 7 июня премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в ходе заседания украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству обсудят алгоритм пересмотра газовых контрактов.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

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Цена на газ для Украины останется рыночной - глава "Газпрома"

Москва. Формула цены на газ для Украины останется рыночной, "Газпром" не будет привязывать ее к ценам на другие энергоносители.

Об этом сегодня в Сочи заявил глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА Новости.

"Есть действующий контракт, есть формула цены, дальнейшие переговоры будут строиться на основе рыночной формулы и рыночных подходов, заложенных в контракте", - сказал А.МИЛЛЕР, отвечая на вопрос о возможности пересмотра цен на газ для Украины.

"Это рыночный подход, и изобретать какие-то другие формулы, привязанные к другим энергоносителям, конечно, никто не будет", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, планируется, что 7 июня премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в ходе заседания украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству обсудят алгоритм пересмотра газовых контрактов.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

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ДТЭК создал компанию для развития нефтегазового бизнеса

ДТЭК создал дочернюю компанию ООО «ДТЭК Нефтегаз», которая будет отвечать за развитие проектов в нефтегазовой отрасли на суше и морском шельфе.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

В сообщении отмечается, что вхождение в нефтегазовый бизнес в перспективе позволит диверсифицировать топливную базу вертикально интегрированного энергетического холдинга и компенсировать потребность газо-мазутных блоков тепловых станций ДТЭК и ассоциированных компаний в топливе.

Учитывая, что на текущий момент эта потребность составляет более 3 млрд. куб. м газа в год, реализация задач «ДТЭК Нефтегаз» позволит снизить нагрузку на топливный баланс Украины и усилит энергетическую независимость украинской экономики.

Одним из направлений деятельности новой компании будет разработка в Украине нетрадиционных видов газа – метана угольных пластов, газа сланцевых пластов и плотного песчаника. Компания реализует пилотные проекты в этой сфере с 2007 года. На сегодняшний день осуществляется утилизация метана на шахте «Степная» (входит в «ДТЭК Павлоградуголь») и «ДТЭК Комсомолец Донбасса». В ближайшем будущем компания планирует запустить аналогичные проекты на других шахтах объединений «ДТЭК Павлоградуголь» и «ДТЭК Добропольеуголь».

Генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО отметил, что «собственная добыча газа для Украины является вопросом не только энергетической независимости, но и необходимым условием роста экономики, повышения благосостояния наших людей, выхода страны на лидирующие европейские позиции. Являясь одним из крупнейших отечественных инвесторов в энергетике, мы готовы привнести наш управленческий опыт, финансовые ресурсы, международные контакты для развития нефтегазовой отрасли. Уверен, Украина способна полностью обеспечить себя углеродным сырьем в перспективе следующих 20-ти лет».

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», где ДТЭК принадлежит 47,55% акций, и ПАО «Западэнерго», в котором ДТЭК совместно с аффилированными компаниями владеет 25,06 % акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» и ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует, а также поставляет тепловую и электрическую энергию.

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Кабмин предлагает снова увеличить акцизный сбор на нефтепродукты

Кабинет Министров Украины разработал проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», которым предусмотрено увеличение ставок акцизного сбора на бензин, дизельное топливо и другие виды товаров.

Соответствующий проект закона (№8630 от 3 июня 2011 года) обнародован на сайте Верховной Рады.

В частности, Кабмин предлагает с 1 января 2012 года увеличить акцизный сбор на моторные бензины на 8,8% – со 182 евро до 198 евро за тонну.

Также проект закона предусматривает повышение акцизного сбора на дизельное топливо. В частности, акциз на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% предлагается повысить с 90 евро за тонну до 98 евро за тонну (на 8,9%), от 0,035% до 0,2% – с 69 евро за тонну до 75 евро за тонну (на 8,7%), от 0,005% до 0,035% – с 62 евро за тонну до 68 евро за тонну (на 9,7%), менее 0,005% – с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%).

Кроме того, Кабмин предлагает увеличить акциз на печное топливо с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%), а на бензины авиационные – с 28 евро за тонну до 30 евро за тонну (на 7,1%).

Напомним, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада утвердила повышение акцизного сбора на моторные бензины с 1 января 2011 г. на 37,9% – со 132 евро до 182 евро за тонну. Данная норма содержится в принятой парламентом статье 215 «Подакцизные товары и ставки налога» раздела 6 Налогового кодекса.

Также парламент утвердил повышение акцизного сбора на дизельное топливо. В частности, акциз на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% повышен с 65 евро за тонну до 90 евро за тонну (на 38,5%), от 0,035% до 0,2% – с 50 евро за тонну до 69 евро за тонну (на 38%), от 0,005% до 0,035% – с 45 евро за тонну до 62 евро за тонну (на 37,8%), менее 0,005% – с 30 евро за тонну до 42 евро за тонну.

Кроме того, парламент увеличил акциз на печное топливо с 30 евро за тонну до 42 евро за тонну (на 40%). Акциз на бензины авиационные повышен с 20 евро за тонну до 28 евро за тонну (на 40%,)

Как сообщал УНИАН, 7 апреля т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2011 год", согласно которому временно на три месяца ставки акцизного налога на бензины моторные снижены на 50 евро за тонну (с 182 до 132 евро) и на дизельное топливо – на 30 евро за тонну (с 90, 69, 62, 42 – до 60, 39, 32, 12 евро).

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Промышленность

Цены производителей промпродукции выросли с начала года на 15%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в мае 2011 года по сравнению с апрелем выросли на 2,6%, с начала года (май 2011 года к декабрю 2010 года) - на 15%.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Рост цен производителей промышленной продукции в мае 2010 года против апреля 2010 года составил 4,4%, в январе-мае 2010 года (май 2010 к декабрю 2009) — 14,9%.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в апреле 2011 года по сравнению с мартом выросли на 3,4%, с начала года (апрель 2011 года к декабрю 2010 года) - на 12,1%.

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Агро

Специалисты таможенного союза начали инспектирование украинских предприятий

Специалисты таможенного союза начали инспектирование украинских мясо-молочных предприятий на предмет поставок продукции в страны таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК.

«В Украине начала работу инспекция таможенного союза», - сказал он.

Инспекторы будут работать в течение 14 дней и намерены проинспектировать 32 украинских предприятия на предмет экспорта мясо-молочной продукции на территорию стран таможенного союза.

И.БИСЮК выразил надежду, что по результатам инспектирования перечень предприятий, которые будут иметь разрешения на поставку своей продукции в страны таможенного союза, существенно увеличится. Он отметил, что на сегодня 63 украинские предприятия имеют право доступа на эти рынки, в том числе по мясной продукции, молочной продукции, комам и премиксам.

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Госветфитослужба Украины не видит оснований для запрета импорта овощей и фруктов из ЕС

Государственная ветеринарная фитосанитарная служба Украины не видит оснований для запрета импорта овощей и фруктов из Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госветфитослужбы Иван БИСЮК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас мы не видим необходимости вводить запрет на ввоз из стран ЕС овощей и фруктов. Во-первых, не выяснен источник, а во-вторых, то количество продукции, которое заходит к нам из стран ЕС, по сравнению с общим завозом абсолютно мизерно», - сказал И.БИСЮК. Он отметил, что за 4 месяца текущего года из стран ЕС было завезено 84 тонны огурцов, в том числе из Испании 49 тонн.

«Исходя из того, какие мы имеем объемы импорта из стран ЕС, сегодня мы не видим необходимости вводить абсолютный запрет на все овощи из стран ЕС», - сказал глава службы. И.БИСЮК отметил, что на сегодня Госветфитослужба ввела дополнительные методы обследований всей растениеводческой продукции, которая импортируется в Украину, и проводятся бактериологические исследования этой продукции, в том числе на группу бактерий кишечной палочки. «На сегодня те меры, которые мы проводим, их абсолютно достаточно для того, чтобы сказать, что продукция на территорию Украины поступает безопасная. Мы будем продолжать работу, пока не получим информацию о прекращении заболевания", - сказал он.

И.БИСЮК уточнил, что на сегодня большинство овощей Украина импортирует из Турции и Египта.

Кроме того, он отметил, что Украина является членом Всемирной торговой организации и безосновательный запрет - а на сегодня оснований для запрета нет, так как не обнаружен источник инфекции - может вызвать негативную реакцию со стороны ВТО.

Напомним, в Германии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой. По некоторым данным, источником инфекции могут являться салатные огурцы. Случаи заболевания отмечаются также в Швеции, Дании, Голландии, Великобритании.

2 июня глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО ввел временный запрет на ввоз в Россию свежих овощей из всех государств Евросоюза.

В связи с данной ситуацией Украина усилила контроль за импортом овощей из Европейского Союза.

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Министры сельского хозяйства ЕС проведут чрезвычайное заседание из-за вспышки кишечных заболеваний

Брюссель. Министры по вопросам сельского хозяйства ЕС соберутся на чрезвычайное заседание из-за кишечной палочки Escherichia coli, вызвавшей вспышку заболеваний в Европе, преимущественно, на севере Германии.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Совета ЕС, заседание состоится в Люксембурге, 7 июня.

На сегодня выявлено более 2 тыс. заболеваний, вызванных палочкой Escherichia coli, при этом зафиксировано 22 летальных исхода, однако источник заболевания так и остается невыясненным.

Проведенные в Германии и Испании тесты подтвердили непричастность испанских огурцов к распространению опасного заболевания.

Одним из вопросов, который будет поднят на заседании, - вопрос о компенсации убытков фермерам Испании. Об этом уже заявила министр сельского хозяйства Испании Роза АГИЛАР.

Она потребовала, в частности, компенсировать все 100% потерь фермеров.

При этом, по оценкам испанской ассоциации экспортеров овощей и фруктов FEPEX, еженедельно с начала кризиса, испанские экспортеры теряют около 225 млн. евро.

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Транспорт/Связь

Авиакомпания «Хорс» начинает регулярные полеты между Киевом и Афинами

С 14 июня т.г. авиакомпания "Хорс" начинает полеты на регулярной основе из Киева (аэропорт «Жуляны») в столицу Греции - Афины. Об этом сообщается на сайте компании.

Полеты будут выполняться 4 раза в неделю.

Напомним, авиакомпания «Хорс» с 1 июня т.г. начала выполнять регулярные рейсы на маршрутах Киев-Львов и Киев-Харьков 4 раза в неделю.

Справка УНИАН. В настоящий момент флот авиакомпании "Хорс" состоит из десяти ВС McDonnell Douglas (Boeing) MD-82, восьми McDonnell Douglas (Boeing) MD-83, одного ВС McDonnell Douglas DC9-51, одного ВС бизнес класса Learjet-60. Кроме того, в 2011 году парк компании пополнился двумя Airbus A320.

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