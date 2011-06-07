Президент назначил Яцубу председателем Севастопольской горгосадминистрации
08:40, 07 июня 2011Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира ЯЦУБУ председателем Севастопольской городской государственной администрации, освободив его от должности постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.
Тексты соответствующих указов от 7 июня обнародованы на сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 1 июня В.ЯНУКОВИЧ своим указом освободил Валерия САРАТОВА от должности председателя Севастопольской горгосадминистрации.
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