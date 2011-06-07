Европарламент 9 июня проведет дебаты по делу Тимошенко и других украинских оппозиционеров
10:53, 07 июня 2011Разное
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Брюссель. Европейский парламент планирует провести дебаты по ситуации в Украине во время заседания в Страсбурге 9 июня.
Как передает корреспондент УНИАН, вопрос о проведении дебатов стоит в повестке дня Европарламента.
Согласно повестке дня, тема слушаний: «Дела Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства».
Как сообщал УНИАН, представители Европарламента и Еврокомиссии ранее неоднократно выражали озабоченность возможным политическим подтекстом криминальных дел, возбужденных против представителей оппозиции.
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