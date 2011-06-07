Главное на 7 июня (день)

Финансы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл с рабочим визитом в Москву (РФ).

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита Н.АЗАРОВ проведет встречу с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

Также премьер-министры обеих стран проведут заседание двустороннего межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

По итогам заседания запланирована пресс-конференции Н.АЗАРОВА и В.ПУТИНА.

Сегодня вечером из Москвы Н.АЗАРОВ планирует вылететь в Вену (Австрия) для участия в заседании Венского экономического форума “Инновации: расширение инновационного пространства”, который пройдет 8 июня. В ходе визита в Вену Н.АЗАРОВ планирует также провести встречу с федеральным канцлером Австрии Вернером ФАЙМАННОМ.

Кроме того, Н.АЗАРОВ планирует посетить офис МАГАТЭ и встретиться с генеральным директором МАГАТЭ Юкия АМАНО.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 апреля 2011 года составил 463 млрд. 323 млн. 225,96 тыс. грн., или 58 млрд. 166 млн. 975,46 тыс. долл., что на 3% больше показателя на конец марта 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 30 апреля 2011 г. составил 296 млрд. 485 млн. 365,10 тыс. грн. (63,99% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 37 млрд. 221 млн. 654,29 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 166 млрд. 837 млн. 860,86 тыс. грн. (36,01%), или 20 млрд. 945 млн. 321,17 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец апреля 2011 г. составил 346 млрд. 879 млн. 808,52 тыс. грн. (74,87%), или 43 млрд. 548 млн. 322,60 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 193 млрд. 776 млн. 624,89 тыс. грн. (41,82%), или 24 млрд. 327 млн. 293,66 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 153 млрд. 103 млн. 183,63 тыс. грн. (33,04%), или 19 млрд. 221 млн. 028,94 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 116 млрд. 443 млн. 417,44 тыс. грн. (25,13%), или 14 млрд. 618 млн. 652,86 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 102 млрд. 708 млн. 740,21 тыс. грн. (22,17%), или 12 млрд. 894 млн. 360,63 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 734 млн. 677,23 тыс. грн. (2,96%), или 1 млрд. 724 млн. 292,23 тыс. долл.

В январе-апреле 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 31 млрд. 028 млн. 474,76 тыс. грн. (7,18%). Государственный внешний долг увеличился на 11 млрд. 963 млн. 307,89 тыс. грн. (6,57%), в основном за счет роста курса иностранных валют к гривне и доразмещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 100 млн. долл., размещения облигаций внешнего госзайма на 1,5 млрд. долл. Государственный внутренний долг вырос на 11 млрд. 441 млн. 085,57 тыс. грн. (8,07%), в основном за счет выпуска ОВГЗ для финансирования дефицита Госбюджета, капитализации НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 5 млрд. грн. и капитализации ПАО «Родовид Банк» на сумму 3,95 млрд. грн.

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 7 млрд. 624,08 млн. грн. (7%), за счет роста курсов иностранных валют к гривне и привлечения под государственную гарантию средств (еврооблигации) в объеме 690 млн. долл. США для ГП «Финансирование инфраструктурных проектов » в соответствии с постановлениями Кабинета министров Украины от 06.02.2011 № 104 и от 06.04.2011 № 387.

Всемирный банк (ВБ) и Еврокомиссия (ЕК) обратились к Администрации Президента и правительству с предложением ветировать изменения в закон о государственных закупках.

Об этом пишет газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 90 от 7 июня).

Как отмечается, ВБ и Еврокомиссия перечислили три позиции, при сохранении которых финансовая помощь Украине останется замороженной. "Некоторые изменения уводят закон в сторону от европейских и международных стандартов. В связи с этим мы убедительно рекомендуем вернуть закон в парламент", – говорится в документе.

Если просьбы ВБ и ЕК будут проигнорированы, они рассматривают возможность расширить финансовые санкции в отношении Украины, остановив "перечисление финансовой помощи, в том числе в рамках программ бюджетной и макроэкономической поддержки". Ранее ЕС уже заморозил помощь Украине по нескольким программам суммарной стоимостью более 280 млн. евро. Теперь от решения проблемы госзакупок зависит также предоставление Киеву кредита ЕС в размере 610 млн. евро и реализация других финансовых проектов.

Международные эксперты выделили в новом законе три неприемлемые позиции, главная из которых – вывод госкомпаний из поля действия закона. "Многие операции, оговоренные в директивах ЕС, теперь не будут подпадать под действие украинского законодательства о госзакупках... В особенности мы обеспокоены тем, как закон повлияет на закупки, проводимые коммунальными предприятиями", – говорится в письме.

Вторая претензия касается отмены тендеров при покупке товаров и услуг Аграрным фондом, что "может серьезно повлиять на развитие национальных рынков".

Последнее замечание ВБ и ЕК касается вводимой новым законом процедуры страхования предмета закупки: "Требование страхования предмета закупки неоправданно и может существенно усложнить процесс. Мы рекомендуем отказаться от этой инициативы". По мнению первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, данное положение оправданно и соответствует европейским нормам. Вероятно, по итогам дискуссии норма о страховании останется, но будет переписана, чтобы избежать двузначности ее трактования.

Энергоэффективность

Завтра, 8 июня, в Житомире Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проведет конференцию по вопросам повышения энергоэффективности в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили организаторы конференции, работающие над реализацией программы Повышения энергоэффективности в Украине (UKEEP)

В конференции примут участие около 60 руководителей ведущих производственных предприятий региона, руководство Житомира, эксперты и координаторы программы, представители банковских структур.

Справка УНИАН. UKEEP - это кредитный продукт, разработанный Европейским банком реконструкции и развития для украинских частных компаний любого сектора экономики, которые хотят осуществить инвестиции в повышение эффективности использования энергии или создание источников возобновляемой энергии, результатом которых будет сокращение потребления энергии, рост производства собственных энергоносителей или более эффективное использование энергии.

Социальная политика

Фонд Виктора Пинчука стал партнером национального проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства», который предусматривает открытие перинатальных центров во всех областях Украины.

Об этом на презентации проекта «Новая жизнь» заявил учредитель Фонда, украинский бизнесмен и общественный деятель Виктор ПИНЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

В рамках этого партнерства Фонд Пинчука оснастит современным оборудованием отделения интенсивной терапии новорожденных во всех 27 перинатальных центрах, предусмотренных проектом. Для этой цели Фонд выделит 100 млн. грн., сообщил В.ПИНЧУК.

Говоря о программе своего Фонда «Колыбели надежды», которая реализуется с 2006 года, В.ПИНЧУК назвал ее «наиболее удачной своей инвестицией». В рамках этой программы в 22 городах Украины были открыты отделения интенсивной терапии, оборудованные самым современным медицинским оборудованием для выхаживания новорожденных. Благодаря деятельности центров врачам удалось спасти жизнь более 8 тыс. младенцев.

При этом В.ПИНЧУК подчеркнул, что «проект «Новая жизнь» попадает, что называется, «в десятку». Это мощный рычаг, который позволит существенно снизить уровень детской смертности в Украине. И поэтому решение объединить усилия в этом проекте было для нас естественным. Мы предложили Президенту Украины в рамках проекта «Новая жизнь» оборудовать отделения интенсивной терапии новорожденных. Президент принял наше предложение. И я рад, что сегодня мы переходим в активную фазу реализации проекта».

Национальный проект «Новая жизнь. Новое качество охраны материнства и детства» был инициирован Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ как приоритетное направление в охране материнства и детства и реализуется под его патронатом.

Целью проекта является обеспечение населения доступной высококвалифицированной медицинской помощью, комфортными условиями рождения и выхаживания детей путем создания сети региональных перинатальных центров.

Транспорт

В Украине вступил в силу приказ Министерства внутренних дел о возобновлении работы стационарных постов дорожно-патрульной службы (ДПС).

Об этом пишет газета "Коммерсант-Украина" (№90 от 7 июня).

Согласно этому приказу, до 10 июня 34 пункта ДПС в 17 областях Украины и Киеве должны быть оснащены необходимым оборудованием и приступить к работе.

По словам сотрудника Департамента ГАИ МВД Галины НАУМЧУК, все посты отремонтированы и готовы к работе. "Сейчас на них подключают необходимую технику", - сказала она.

В частности, каждый пост должен располагать патрульным автомобилем, стационарной радиостанцией с громкоговорителем, телефоном, факсом, компьютером с доступом в интернет и установленными автоматическими информационно-поисковыми базами ГАИ, мобильным аппаратно-программным комплексом автоматического контроля за транспортными средствами. Помимо этого, посты должны быть оснащены средствами оказания первой медицинской помощи и принудительной остановки транспорта.

Издание напоминает, что стационарные посты ДПС впервые были ликвидированы в 2005 году по распоряжению Президента Виктора ЮЩЕНКО. Тогда глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО пояснил, что сотрудники ГАИ не помогают водителям, берут взятки, и назвал посты ДПС "пунктами машинного доения". В 2007 году министр внутренних дел Василий ЦУШКО восстановил работу стационарных постов, однако в 2008 году В.ЮЩЕНКО вновь их упразднил.

В ГАИ главной функцией стационарных постов ДПС считают практическую помощь участникам дорожного движения. "Большинство постов находится в зонах со слаборазвитой инфраструктурой. С поста же при необходимости можно вызвать врача, просто позвонить или отправить сообщение через интернет, а также безопасно отдохнуть либо переночевать в машине рядом с таким постом", - отметила Г.НАУМЧУК.

Сотрудники ГАИ на стационарных постах должны обеспечивать безопасность движения, предотвращать правонарушения, регулировать движение транспортных средств и пешеходов в случае проведения аварийно-спасательных работ или возникновения заторов, а при необходимости – эвакуировать людей и предоставлять первую медицинскую помощь пострадавшим. В их обязанности входит также поиск транспортных средств, водители которых самовольно покинули место ДТП, и угнанных автомобилей, сопровождение лиц, подлежащих государственной охране, организованных групп детей, направляющихся на оздоровление, и опасных грузов.

Разные темы Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира ЯЦУБУ председателем Севастопольской городской государственной администрации, освободив его от должности постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Тексты соответствующих указов от 7 июня обнародованы на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 1 июня В.ЯНУКОВИЧ своим указом освободил Валерия САРАТОВА от должности председателя Севастопольской горгосадминистрации.

Европейский парламент планирует провести дебаты по ситуации в Украине во время заседания в Страсбурге 9 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос о проведении дебатов стоит в повестке дня Европарламента.

Согласно повестке дня, тема слушаний: «Дела Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства».

Представители Европарламента и Еврокомиссии ранее неоднократно выражали озабоченность возможным политическим подтекстом криминальных дел, возбужденных против представителей оппозиции.

В России площадь пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилась почти в три раза.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России.

«Всего с начала пожароопасного периода 2011 года на территории Российской Федерации возникло 11 тыс. 61 очаг природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 11 тыс. 13 очагов, уменьшение в 1,004 раза) на общей площади 617 тыс. 766,29 га (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 214 508,71 га, увеличение в 2,88 раза)», - говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Красноярского краев, Иркутской области. Причина возникновения - установившаяся теплая погода, труднодоступные территории.

За сутки на территории РФ возникло 164 очага на площади 15 тыс. 982,11 га, потушено 167 очагов на площади 14 тыс. 308,71 га. С учетом ранее возникших пожаров продолжает действовать 182 очага (в том числе 11 крупных), площадь активного горения – 270,9 га, локализовано – 36 тыс. 760,2 га.

(УНИАН)