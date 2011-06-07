9 июня в УНИАН пройдет мастер-класс для руководителей компаний

В четверг, 9 июня, в УНИАН в рамках в рамках работы Лаборатории "Сделай себя сам!" состоится мастер-класс Елены ЛАМАНОВОЙ «Как грамотно подобрать новых сотрудников силами руководителя».

Как говорит Е.ЛАМАНОВА, «бизнес создают и разрушают люди. Задача каждого руководителя - выбрать из множества претендентов на вакансию не лучшего, а подходящего в данный момент времени специалиста. В чём разница между «лучшим» и «подходящим»? – приходите, разберёмся. Также обсудим, как привлечь в компанию или подразделение «правильных» людей, как оценить их качества и способности, как организовать испытательный срок».

Мастер-класс рассчитан на начинающих и будущих руководителей подразделений, руководителей с опытом, а также собственников малого бизнеса и HR–специалистов компаний.

В ходе мастер-класса будут обсуждаться вопросы:

Что такое ответственность как явление и за что отвечает руководитель подразделения и компании. Подбор новых сотрудников как зона ответственности руководителя.

Простые правила успешного подбора для руководителя – что нужно знать для того, чтобы подбор был эффективным и результативным в ближайшей и долгосрочной перспективе. В чём заключается эффективность и как измеряется результат подбора.

Три кита успешного подбора – три самых важных качества при первичной оценке кандидата на должность не зависимо от должности и специализации.

Как выявить правдивость кандидата при подборе – очень простой тест. Вы научитесь делать это сами.

Испытательный срок – что испытываем?

Дата – 9 июня, четверг. Время проведения: 18:30 – 21:30. Продолжительность: 3 часа. Место проведения: Киев, ул. Крещатик, 4, УНИАН.

Подробнее о записи на мастер-класс - http://seminars.unian.net/ukr/detail/94

Справка УНИАН. Елена ЛАМАНОВА, коуч и тренер по управлению людьми в коллективе, основам коммерции, вопросам предпринимательства и деловых взаимоотношений в семейном бизнесе, владелец и ведущий специалист по обучению тренинговой компании «Триллиум™».

Предлагаемое занятие является фрагментом курса обучения «Школа Линейного Руководителя» - http://trillium.com.ua/agentstvo-po-upravleniyu-personalom/

Уже состоялись мастер-классы по темам:

28 апреля, «Как правильно управлять людьми в современных условиях, формирование личности руководителя»;

12 мая, «Деловая беседа с сотрудником как инструмент управления»;

18 мая, «Как создать эффективную команду для реализации бизнес – задач»;

2 июня, «Эффективные инструменты мотивации сотрудников компании и подразделения».

Дополнительные уточняющие вопросы по программе можно задать тренеру напрямую:

098-298-21-46, skype: lamanova.e, Елена ЛАМАНОВА.