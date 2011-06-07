В вопросе вступления Украины в Таможенный союз и ЕЭП «мяч на украинской стороне» - Путин

Москва. В вопросе вступления Украины в Таможенный союз и Единое экономическое пространство «мяч (находится) на украинской стороне».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН перед началом 8-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской Межгосударственной комиссии.

«У нас уже накоплен успешный опыт взаимодействия – российские и украинские предприятия реализуют совместные высокотехнологические проекты в атомной энергетике, авиации, судостроении, космической техники. Конечно, для реализации этих масштабных замыслов необходимы иные системные условия. Убежден, новые возможности для участников экономической жизни, для бизнеса наших стран открыло бы и более активное подключение Украины к многосторонним интеграционным процессам – прежде всего, к Таможенному союзу и ЕЭП», - сказал В.ПУТИН.

«Мы прекрасно понимаем, если выражаться спортивным языком, шайба или мяч - на украинской стороне, и это чисто украинское решение, нужно посмотреть, взвесить, если будет такая политическая воля, желание, экономически просчитаны последствия, мы будем это приветствовать», - добавил он.

При этом В.ПУТИН подчеркнул, что Россия готова к тому, чтобы Украина подключалась к этим интеграционным объединениям более активно.

Он также отметил, что Украине и РФ надо предпринять усилия для расширения прямых связей между регионами и деловыми кругами двух стран.

В.ПУТИН подчеркнул, что странам нужны совместные проекты, основанные на конкурентных преимуществах двух стран, объединение промышленного, технологического кадрового потенциала России и Украины. По его словам, такие проекты должны вложиться в логику курса на развитие и обновление национальных экономик.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63