Анонс на 8 июня

* Украинский гостиничный форум 2011 «Инвестиции, развитие, управление, инновации»

* Состоится пикетирование активистами ФПУ Генеральной прокуратуры Украины в связи с нарушением представителями Генпрокуратуры законодательства о профсоюзах и вмешательством во внутреннюю уставную деятельность Федерации профсоюзов Украины.

* Пресс-конференция министра туризма и исторических памятников Палестины др. Хулюд Даибез, посвященная развитию туристической сферы в Палестине и обсуждению возможностей украино-палестинского сотрудничества в сфере туризма и паломничества. Участники: министр туризма и исторических памятников Палестины Хулюд Даибез; директор департамента по связям с общественностью Министерства туризма и исторических памятников Палестины Жириес Кумсиех.

* Начнется первое заседание рабочей группы при Комитете ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Планируется обсудить и проанализировать два альтернативных законопроекта: проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины о централизации депозитарной системы Украины, поданный народным депутатом Украины И.Прасоловым и проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины о консолидации Национальной депозитарной системы, поданный народным депутатом Украины А.Пинчуком и т.п.

* Пресс-конференция на тему: «Украина-Россия: итоги очередного раунда переговоров». Участники: директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, бывший представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский и зам.директора Института мировой политики Сергей Солодкий.

* В УНИАН состоится отраслевая пресс-конференция на тему «Привлечение международных инвестиций в социально-экономическое развитие Киева». Специалисты международной инвестиционной компании UFS, офисы которой есть в Швейцарии, Англии, США, Сингапуре, на Кипре и Каймановых островах расскажут как найти источники привлечения 82 млрд. евро, какие есть возможные способы привлечения капитала, опишут инвестиционную привлекательность Киева, государственных, муниципальных и частных предприятий; рассмотрят тему «Еврооблигации Украине», предоставят оценку текущей ситуации и прогноз; опишут планы развития инвестиционного бизнеса в Украине. Участники: управляющий партнер UFS Investment Company Елена Железнова, заместитель гендиректора UFS Investment Company Игорь Лаухин, директор департамента аналитики UFS Investment Company Павел Василиади.

* Пресс-конференция на тему: «Как Украина у России скидку на газ просила», посвященная итогам встречи украинского и российского премьер-министров. Участники: бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский; председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик.

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