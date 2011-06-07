Главное на 7 июня (вечер)

Финансы

Базовая инфляция в Украине в мае составила 0,6% – Госкомстат

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в мае 2011 года против апреля 2011 года составила 0,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в апреле 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 2,9%, против мая 2010 года - 7,8%, в январе-мае 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,3%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в Украине в мае т.г. по сравнению с апрелем т.г. составил 0,8%, с начала года – 5,5%.

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Официальный курс гривни к доллару в мае снизился на 0,07% - НБУ

Официальный курс гривни по отношению к доллару США в мае снизился на 0,07% - до 7,9706 грн./долл. США. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, относительно евро и российского рубля гривня укрепилась на 3,47% и 1,97% - до 11,3756 грн./евро и 2,8397 грн./10 рублей соответственно.

В НБУ отмечают, что в мае сохранялись нетто-поступления иностранной валюты от нерезидентов, а на межбанковском валютном рынке Украины - ее чистое предложение. Сальдо валютных интервенций Национального банка Украины составило 127,2 млн. долл. США (в эквиваленте).

За месяц рыночный курс гривни относительно доллара США по безналичными операциям снизился на 0,16% - до 7,9782 грн./долл. США, а по операциям продажи наличных долларов США - на 0,28% - до 7,998 грн./долл. США.

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Золото в июне преодолеет отметку 1550 долларов за унцию - эксперт

Золото в июне текущего года преодолеет отметку 1550 долларов за унцию.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН заместитель начальника управления денежного обращения, неторговых и кассовых операций «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) Максим САЛУТИН.

Он отметил, что в первых числах мая золото котировалось в районе 1540 долл./унция. В течение месяца цена снижалась до 1488 долл./унция. В конце же мая цена вновь выросла до уровня 1537 долл./унция.

Как подчеркнул М.САЛУТИН, цена на золото в течение прошлого месяца снижалась вместе с ценами на другие сырьевые товары в результате падения цен на серебро, которое считается более дешевой альтернативой золоту. Резкое снижение цен на серебро вызвало у покупателей опасения относительно других драгоценных металлов.

По словам эксперта, рост котировок на золото в конце мая был обусловлен его покупками в качестве актива-убежища на фоне проблем еврозоны с суверенными долгами ее членов. Цены на золото подталкивались вверх также последними экономическими данными США и Китая, указывающими на замедление экономического роста в этих странах.

М.САЛУТИН сообщил, что на локальном рынке июнь и июль, как правило, спокойные месяцы в части продажи металла. По состоянию на 7 июня 2011 года цена 1 грамма золота в 100-граммовом слитке составляет 402,60 грн.

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Международные валютные резервы НБУ уменьшились до 37,87 млрд. долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в мае 2011 года уменьшились на 1,3%, или на 0,484 млрд. долл., - до 37 млрд. 867,48 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года золотовалютные резервы увеличились на 9,5%, или на 3 млрд. 291,08 млн. долл., – с 34 млрд. 576,40 млн. долл.

Также сообщается, что на 1 июня в структуре резервов на резервы в иностранной валюте приходилось 36 млрд. 500,94 млн. долл., резервную позицию в МВФ — 0,03 млн. долл., специальные права заимствования — 8,33 млн. долл., золото — 1 млрд. 358,18 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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ТЭК

ТНК-ВР намерена в 2011 году инвестировать в активы в Украине 176 млн. долл.

Группа ТНК-ВР планирует в 2011 году инвестировать в нефтеперерабатывающие и розничные активы компании в Украине 176 млн. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления – главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, из общего объема инвестиций порядка 79 млн. долл. планируется инвестировать в модернизацию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.).

Д.КАЗИМИРО также сообщил, что компания планирует до конца 2011 года завершить ребрендинг АЗС в Киеве и Киевской области в единый формат «ТНК Orange Dot», ранее работавших под торговой маркой «Золотой гепард».

Как сообщал УНИАН, ТНК-ВР намерена в 2010-2013 гг. инвестировать в нефтеперерабатывающие и розничные активы компании в Украине 443 млн. долл. А в 2014-2020 гг. объем капитальных вложений в активы в Украине может составить 765 млн. долл.

Справка УНИАН. ТНК-ВР – международный вертикально интегрированный холдинг, который входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть собственных автозаправочных станций, управление АЗС; ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов.

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Повышение акциза на бензин не повлияет существенно на рост цен - ГНСУ

Повышение акциза на бензин не повлияет существенно на рост цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Олег МАТВЕЕВ.

«Я не думаю, что акциз (повышение акциза – УНИАН) существенно повлияет на цены для потребителей. Расчеты делаются. Я думаю, что перед принятием окончательного решения все будет учтено, в том числе, как это (решение – УНИАН) повлияет на потребителей», - отметил О.МАТВЕЕВ.

По его словам, решение по увеличению акциза на бензин на сегодняшний день окончательно не принято, и ГНСУ является лишь исполнителем принятых Кабинетом министров и парламентом решений.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 3 июня подал на рассмотрение парламента проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», которым предусмотрено увеличение ставок акцизного сбора на бензин, дизельное топливо и другие виды товаров.

В частности, Кабмин предлагает с 1 января 2012 года увеличить акцизный сбор на моторные бензины на 8,8% – со 182 евро до 198 евро за тонну.

Также проект закона предусматривает повышение акцизного сбора на дизельное топливо. В частности, акциз на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% предлагается повысить с 90 евро за тонну до 98 евро за тонну (на 8,9%), от 0,035% до 0,2% – с 69 евро за тонну до 75 евро за тонну (на 8,7%), от 0,005% до 0,035% – с 62 евро за тонну до 68 евро за тонну (на 9,7%), менее 0,005% – с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%).

Кроме того, Кабмин предлагает увеличить акциз на печное топливо с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%), а на бензины авиационные – с 28 евро за тонну до 30 евро за тонну (на 7,1%).

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Путин: газовый контракт отражает интересы Украины и РФ, но переговоры будут продолжены

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что действующий газовый контракт отражает интересы Украины и РФ, но переговоры будут продолжены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Продавец хочет всегда продать подороже, покупатель всегда хочет купить подешевле – это вечный процесс, но, в конце концов, в ходе диалога принимается какое-то взаимоприемлемое решение. В современном цивилизованном мире венцом этих договоренностей является контракт. У нас контракт есть, он действует, подписан», - сказал В.ПУТИН.

«Мы считаем, что он отражает интересы как российской, так и украинской стороны», - подчеркнул он.

При этом В.ПУТИН напомнил, что Украина получает скидку в размере 100 долл. за 1 тыс. кубометров за пребывание Черноморского флота на территории Украины.

Он напомнил, что в прошлом году, таким образом, Украина сэкономила 2,9 млрд. долл., в январе-апреле этого года – 2,1 млрд. долл.

При этом В.ПУТИН подчеркнул, что цены на энергоносители растут в мире, но не по вине России, поскольку цены на газ привязаны к рыночным ценам на нефть и нефтепродукты.

Он подчеркнул, что формула цены на газ рассчитана не административным путем, а привязана к рынку.

В то же время он отметил, что в ходе переговоров с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ стороны договорились продолжить переговоры.

«Мы готовы рассматривать различные варианты, связанные с обеспечением интересов украинской стороны», - сказал В.ПУТИН, добавив, что Россия проинформировала Украину о ценах, которые платят за газ ее соседи.

«Тем не менее, есть различные варианты, которые позволили нам на эту тему разговаривать, вести диалог и в конечном итоге находить приемлемое решение», - подчеркнул он и добавил, что создана специальная рабочая группа, которая будет работать в области энергетики и прорабатывать этот вопрос.

По словам В.ПУТИНА, эта работа должна вестись на профессиональном уровне.

Как сообщалось, "Газпром" и "Нафтогаз" 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы и об объемах и условиях транзита газа через Украину на 2009-2019 годы. Сейчас Украина добивается пересмотра формулы цены на газ, считая ее несправедливой. Россия заявляет, что ее удовлетворяет действующий контракт, однако она готова рассмотреть предложения Украины.

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Повышение тарифа на транзит газа через Украину приведет к увеличению цены на газ - Путин

Москва. Повышение тарифа на транзит газа через Украину в одностороннем порядке приведет к увеличению цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на пресс-конференции в Москве по итогам заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Если будет подниматься в одностороннем порядке транзит, одновременно будет подниматься и цена (на газ)», - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что с украинской стороной достигнута договоренность смотреть на эту проблему в комплексе.

В.ПУТИН подчеркнул, что ставка транзита и цена на газ рассчитывается по определенной формуле.

Он подчеркнул, что когда подписывали действующие газовые соглашения, предполагали, что цена на газ и транзит будут рыночными.

«Транзит стал рыночным, таким же, каким пользуется «Газпром» во всех других европейских странах, и цена считается не административным путем, а тоже по формуле. Цена и транзит от друга зависят», - подчеркнул он.

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Агро

FAO прогнозирует в этом году увеличение мирового производства пшеницы на 3,2%

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FАО) прогнозирует в этом году увеличение мирового производства пшеницы на 3,2% по сравнению с прошлым годом - до 674 млн. тонн. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

По прогнозу экспертов FАО, мировое производство пшеницы увеличится, главным образом, за счет повышения урожайности в России. Мировое производство кормового зерна, по прогнозам экспертов, увеличится на 3,9% - до 1,165 млрд. тонн. Увеличение производства ожидается в России и других странах-членах СНГ. Конечные мировые запасы зерна в 2012 г. составят 494 млн. тонн.

Отмечается, что на сегодня есть основания говорить о рекордном урожае зерновых культур в 2315 млн. тонн, что на 3,5% больше, чем в 2010 году. Отмечается, что следующие несколько месяцев будут решающими для будущего урожая. Хотя перспективы обнадеживают в некоторых странах, таких как Россия и Украина, погодные условия могут негативно отразится на кукурузе и пшенице в Европе и Северной Америке.

Эксперты отмечают, что высокие и нестабильные цены на сельскохозяйственную продукцию, скорее всего, будут преобладать до конца текущего год и до 2012 года. По прогнозу FAO, спрос на зерновые увеличится, из-за чего даже рекордное предложение урожая не сможет его удовлетворить, что будет содействовать росту цен. Но задекларированное открытие РФ экспорта зерна с 1 июля может немного снять существующее напряжение, считают эксперты.

На рынке масличных культур в 2011-2012 маркетинговом году поставок может оказаться недостаточно для удовлетворения растущего спроса на масло и шрот, что означает дальнейшее сокращение мировых запасов.

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Кабмин утвердил план мер по развитию производства картофеля и овощей

Кабинет министров Украины утвердил план первоочередных мер по развитию производства картофеля и овощей. Как сообщил УНИАН департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее распоряжение принято 18 мая т.г. (№ 475-р).

В перечне мероприятий: разработка региональных программ развития овощеводства и перерабатывающей отрасли на период до 2020 года, обеспечение наращивания объемов производства овощей в пересчете на одного человека в объеме не меньшем, чем научно обоснованная норма потребления, планирование социально-экономического развития с учетом состояния перестройки сети региональных оптовых рынков в соответствии с законодательством; содействие образованию кооперативов по производству, заготовке и хранения овощей, помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям кредитами, в том числе на льготных условиях, для производства овощей, привлечения инвестиций в развитие овощеводства, возобновления инфраструктуры хранения овощей и их углубленной переработки и т.д.

Как сообщал УНИАН, в конце мая текущего года министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК выступил за сокращение импорта в страну тех овощей, которые украинские аграрии способны вырастить самостоятельно.

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Аграрии засеяли яровыми 7,6 млн. га – Минагропрод

В Украине по состоянию на 6 июня яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 7,6 млн. га, что составляет 101% к прогнозу и на 136 тыс. га больше против соответствующего периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что кукуруза на зерно посеяна на площади 3,4 млн. га (108% прогноза), что почти на 700 тыс. га больше 2010 года. Просо посеяно на 149 тыс. га (105%), что на 48 тыс. га больше предыдущего года. Гречиха посеяна на 291 тыс. га (93%), что на 81 тыс. га больше, чем на эту дату в прошлом году.

Сахарная свекла посеяна на площади 548 тыс. га (99%), что на 63 тыс. га больше против прошлого года. Подсолнечник посеян на площади 3,9 млн. га (110%). Соя посеяна на 1,1 млн. га (97%), что на 139 тыс. га больше против прошлого года.

Овощные культуры посеяны на площади 544 тыс. га (103% от прогноза). Картофель посажен на площади 1,4 млн. га (100%).

В настоящее время, с учетом фитосанитарной ситуации в каждом регионе, осуществляется комплекс мероприятий по защите посевов сельскохозяйственных культур от сорняков, болезней и вредителей. Всего хозяйствами проведена защита посевов на площади 27,2 млн. га. Обеспеченность средствами защиты растений составляет 95% от потребности.

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Промышленность

«УкрАвтоПром» инициирует спецрасследование по импорту в Украину легковых авто

Ассоциация автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром» обратилась с заявлением в Министерство экономического развития и торговли Украины с инициативой проведения специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации «УкрАвтоПром».

В сообщении отмечается, что в частности, «УкрАвтоПром» просит провести спецрасследование по импорту в Украину легковых автомобилей с объемом двигателя от 1000 куб. см до 1500 куб. см и от 1500 куб. см до 2200 куб. см, которые классифицируются согласно УКТ ВЭД по кодам: 8703221000 и 8703231910.

«Инициировать начало специального расследования вынудило значительное увеличение соотношения между импортом и собственным производством, и как следствие – стремительное падение продаж на внутреннем рынке, что привело к резкому сокращению объемов производства, численности работающих и значительного ухудшения финансово-экономического состояния предприятий», – отмечается в сообщении.

Также в сообщении сказано, что автопромышленники Украины просят правительство применить предварительные специальные меры и, по результатам расследования, установить ввозную пошлину сроком на 4 года на легковые автомобили по вышеуказанным кодам УКТ ВЭД, что позволит национальным товаропроизводителям возобновить «статус-кво» на внутреннем рынке.

Напомним, с 2002 года по 2006 год в Украине уже действовало квотирование импорта российских автомобилей с объемом двигателя 1-1,5 тыс. куб. см, которое было введено по результатам специального расследования, проведенного Минэкономики Украины по инициативе «УкрАвтоПрома».

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром» была создана в 1997 году. Учредителями «УкрАвтоПрома» выступили более 20 предприятий, среди которых - ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и др. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.

Главной задачей ассоциации является представительство и защита интересов украинских автопроизводителей в международных и государственных институтах, а также координация усилий предприятий в области автомобилестроения с учетом мировых тенденций развития производства транспортных средств.

Так, с 19 января 1998 года «Укравтопром» является членом ассоциации OICA (Международная ассоциация автопроизводителей) - весомой в мире автомобилестроения организации, которая объединяет 32 страны-производителей автотехники.

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Транспорт/Связь

«Укрзализныця» не планирует повышение тарифов на билеты — Козак

«Укрзализныця» не планирует менять тарифы на пассажирские перевозки.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», об этом заявил генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК.

По его словам, несмотря на повышение стоимости дизтоплива, электроэнергии и других составляющих, влияющих на себестоимость перевозок, на 40%, тарифы на пассажирские перевозки повышаться не будут. «Для уменьшения убыточности пассажирских перевозок будут осуществлены мероприятия по повышению эффективности работы», - подчеркнул глава отрасли.

Также В.КОЗАК акцентировал внимание на проблеме задолженности за перевозку льготных категорий пассажиров. «Только за 4 месяца железным дорогам не компенсированы 138 млн. грн. за перевозку льготников. Замечу, что за эти средства можно приобрести три новых электропоезда ", - отметил гендиректор.

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"АэроСвит" c 11 июня начнет выполнять регулярные полеты между Киевом и Штутгартом

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" 11 июня 2011 г. приступает к выполнению собственных регулярных рейсов между Киевом и Штутгартом (Германия).

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, освоение линии украинский авиаперевозчик начинает с выполнения четырех рейсов в неделю – во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Время перелета между городами составит около трех часов.

Штутгарт станет третьим городом Федеративной Республики Германия, который интегрирован в сеть маршрутов "АэроСвита" из Киева.

Напомним, с декабря 2005 года украинский перевозчик эксплуатирует воздушную линию Киев-Гамбург, а в июне 2009 года приступил к выполнению рейсов между Киевом и Дюссельдорфом.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В 2011 году "АэроСвит" намерен расширить сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны.

В результате открытия новых воздушных линий и повышения частотности полетов по существующим направлениям "АэроСвит" в пик летнего сезона 2011 года будет выполнять свыше 850 собственных регулярных авиарейсов в неделю – на 27,5% больше, чем в прошлом году.

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Фирташ планирует построить в Херсонской области терминал для перевалки химических грузов

Известный украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ планирует построить в Херсонской области терминал для перевалки химических грузов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК на пресс-конференции в Херсоне.

Таким образом химические предприятия, принадлежащие Д.ФИРТАШУ, смогут получить выход по Днепру в Черное море.

«Он (ФИРТАШ - УНИАН) взял на себя всю химическую переработку и ее надо транспортировать, мы для этого сегодня предоставим место под отдельный порт. Это не значит, что в Херсоне. Думаю, в стороне поселка Станислав Белозерского района. Специалисты (компании ФИРТАША - УНИАН) приедут и определят где место приемлемое для их фирмы», - сообщил Н.КОСТЯК.

В то же время, губернатор отметил, что речь идет только о транспортировке химических грузов, и каких либо экологически вредных химических производств в регионе он не допустит, даже очень привлекательных по экономическим перспективам.

«Мы со всех сторон на транзитных дорогах поставили знаки «Херсонщина – экологически чистый регион!». Для нас экология важнее всего», - подчеркнул Н.КОСТЯК.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт (г. Херсон) имеет мощности для перевалки химических грузов. В порту перерабатываются генеральные, навалочные и насыпные грузы. Более 40% перерабатываемых в порту грузов - минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные, и около 40% - хлебные грузы. Проектная производительность порта - 5 млн. тонн в год.

Д.ФИРТАШ владеет рядом крупных химических предприятий Украины: ОАО «Азот» (Черкассы), ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», ПАО «Концерн «Стирол» (Горловка Донецкой обл.) и ОАО «Ривнеазот». Также к активам Д.ФИРАТАША в титановой отрасли относятся «Крымский титан» (Армянск, АРК, принадлежит 50%-1 акция), его филиалы «Иршанский горно-обогатительный комбинат» (Житомирская обл.) и «Вольногорский горно-металлургический комбинат» (Днепропетровская обл.). Кроме того, к активам Д.ФИРТАША относятся ОАО «Крымский содовый завод» (Красноперекопск, АРК) и банк «Надра».

Кроме Украины, бизнесмен владеет компаниями в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, на Кипре, в Таджикистане, Швейцарии, Эстонии.

В международной холдинговой компании "Group DF" (GDF, Группа Д.ФИРТАША), в которой консолидированы принадлежащие ему активы, находится "OSTCHEM Holding", которая объединяет группу химических предприятий в Восточной и Центральной Европе по производству минеральных удобрений, органических кислот, диоксида титана и кальцинированной соды.

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