Курс НБУ на 08.06.11
21:21, 07 июня 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 08.06.11 100 USD США – 797.3500 (на 7 июня – 797.3500)100 EUR – 1168.2772 (на 7 июня – 1163.812)10 RUR – 2.8701 (на 7 июня – 2.8707) Учетные курсы банковских металлов на 08.06.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-123461.67 (на 7 июня-123011.17)961XAG10Серебро-2982.89 (на 7 июня-2939.83)962XPT10Платина-145117.70 (7 июня-145117.70)964XPD10Палладий-63469.06 (7 июня-62751.45)
Официальный курс НБУ на 08.06.11
100 USD США – 797.3500 (на 7 июня – 797.3500)
100 EUR – 1168.2772 (на 7 июня – 1163.812)
10 RUR – 2.8701 (на 7 июня – 2.8707)
Учетные курсы банковских металлов на 08.06.11 за 10 тройских унций (грн.)
959 XAU 10 Золото – 123461.67 (на 7 июня – 123011.17)
961 XAG 10 Серебро – 2982.89 (на 7 июня – 2939.83)
962 XPT 10 Платина – 145117.70 (7 июня – 145117.70)
964 XPD 10 Палладий – 63469.06 (7 июня – 62751.45)
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