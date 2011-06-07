Курс НБУ на 08.06.11

Официальный курс НБУ на 08.06.11 100 USD США – 797.3500 (на 7 июня – 797.3500)100 EUR – 1168.2772 (на 7 июня – 1163.812)10 RUR – 2.8701 (на 7 июня – 2.8707) Учетные курсы банковских металлов на 08.06.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-123461.67 (на 7 июня-123011.17)961XAG10Серебро-2982.89 (на 7 июня-2939.83)962XPT10Платина-145117.70 (7 июня-145117.70)964XPD10Палладий-63469.06 (7 июня-62751.45)

Официальный курс НБУ на 08.06.11 100 USD США – 797.3500 (на 7 июня – 797.3500) 100 EUR – 1168.2772 (на 7 июня – 1163.812) 10 RUR – 2.8701 (на 7 июня – 2.8707) Учетные курсы банковских металлов на 08.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 123461.67 (на 7 июня – 123011.17) 961 XAG 10 Серебро – 2982.89 (на 7 июня – 2939.83) 962 XPT 10 Платина – 145117.70 (7 июня – 145117.70) 964 XPD 10 Палладий – 63469.06 (7 июня – 62751.45)

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