В Мариуполе уже у 15 человек подтверждено заболевание холерой

08:40, 08 июня 2011
Разное
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7 июня в Мариуполе Донецкой области был зарегистрирован еще один случай заболевания человека холерой.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня в инфекционном отделении городской больницы №4 всего подтверждено заболевание 15 человек холерой.

Течение заболевания – средней степени тяжести.

Специалисты городской СЭС проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, осуществляют активное выявление больных острыми кишечными инфекциями и расстройствами желудка.

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