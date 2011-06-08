В Мариуполе уже у 15 человек подтверждено заболевание холерой
08:40, 08 июня 2011Разное
0
7 июня в Мариуполе Донецкой области был зарегистрирован еще один случай заболевания человека холерой.
Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня в инфекционном отделении городской больницы №4 всего подтверждено заболевание 15 человек холерой.
Течение заболевания – средней степени тяжести.
Специалисты городской СЭС проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, осуществляют активное выявление больных острыми кишечными инфекциями и расстройствами желудка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter