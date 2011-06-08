В Мариуполе уже у 15 человек подтверждено заболевание холерой

7 июня в Мариуполе Донецкой области был зарегистрирован еще один случай заболевания человека холерой.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня в инфекционном отделении городской больницы №4 всего подтверждено заболевание 15 человек холерой.

Течение заболевания – средней степени тяжести.

Специалисты городской СЭС проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, осуществляют активное выявление больных острыми кишечными инфекциями и расстройствами желудка.