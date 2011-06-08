Азаров надеется, что соглашение о ЗСТ c Евросоюзом будет подписано до октября

Москва. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что соглашение о зоне свободной торговле между Украиной с Европейским Союзом будет подписано до октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ по итогам заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Я надеюсь, что мы этот документ подпишем до октября», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Украине необходимо развивать и углублять экономическое сотрудничество как с Европейским Союзом, так и со странами СНГ, поскольку это соседи и крупнейшие партнеры Украины.

Справка УНИАН. Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года. Очередной раунд переговоров планируется провести в июне в Киеве.