Путин готов обсуждать сотрудничество с Украиной в рамках Таможенного союза в формате «3+1»

Москва . Россия готова обсуждать сотрудничество с Украиной в рамках Таможенного союза в формате «3+1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал вчера на пресс-конференции в Москве по итогам заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгоскомисси.

«Президент Украины принял решение создать группу «3+1», мы сегодня говорили об этом с Николаем Яновичем, мы готовы самым активным образом включиться в эту работу и посмотреть, где и что возможно сделать, как Украина может включиться в этом процесс», - сказал В.ПУТИН.

Он считает, что народы России и Украины являются самыми близкими, и чем ближе они будут, тем будет лучше.

Российский премьер подчеркнул, что решение присоединяться к тому или иному интеграционному пространству является суверенным выбором любого независимого государства, и Украина в данном случае не исключение.

«Это выбор украинского народы и легитимного руководства Украины», - сказал он.

В.ПУТИН подчеркнул, что не надо забывать о прагматичной стороне, ведь 34% товарооборота Украины приходится на РФ. Также Россия первый экономический партнер для Украины, добавил он.

По словам российского премьера, между двумя странами такая кооперация, которой нет между многими странами ЕС.

Он заверил, что в случае присоединения Украины к ЕЭП ежегодная выгода на первом этапе будет составлять не менее 10 млрд. долл.

По словам В.ПУТИНА, этот вопрос требует детальных расчетов без политики.

«Мы считаем, что для России это выгодно, а Украина должна сама решить - идти ей или нет», - сказал он.

«Уверен, мы найдем наиболее приемлемые для наших стран варианты взаимодействия в сфере интеграции, наиболее выгодные как для России, так и для Украины», - подчеркнул В.ПУТИН.

Как сообщалось, Россия убеждает Украину вступить в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана. При этом Москва дает понять, что в случае создания Украиной зоны свободной торговли с ЕС Россия будет вынуждена принять меры по защите своего рынка. Соответствующее соглашение с Евросоюзом Украина намерена подписать до конца этого года.

Украина заявляет, что не войдет в ТС, но готова к сотрудничеству с ним в формате "3+1". Киев также стремится к созданию зоны свободной торговли в рамках СНГ.