ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Китайцы прогнозируют снижение курса доллара» пишет – валютное управление КНР, крупнейшего кредитора США, заявило о возможной девальвации доллара.

http://delo.ua/finance/kitajcy-prognozirujut-snizhenie-158733/

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Также «Дело» в публикации «90% украинских гостиниц не соответствуют заявленной категории» пишет – на сегодняшний день в Украине основная часть гостиничных объектов не соответствуют заявленной категории, а те, что строятся, изначально не планируют свою «звёздность»…

http://delo.ua/business/90-ukrainskih-gostinic-ne-soo-158692/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «СКМ и «Смарт-холдинг» нашли почву для сотрудничества», в котором пишет - в Украине создается еще один крупный агрохолдинг. СКМ и "Смарт-холдинг" сообщили об объединении активов в компанию HarvEast, общий земельный фонд которой позволяет ей войти в пятерку лидеров рынка. Аграрный бизнес сейчас один из наиболее перспективных: мировые цены на зерно и его урожаи в Украине стабильно растут…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1656177

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Укрзализныця» пошла по вагонам», в котором пишет – «Укрзализныця» начала масштабную реформу. Администрация сообщила, что на базе принадлежащих ей вагоноремонтных предприятий будут созданы новые компании, которым передадут 55-58 тыс. грузовых полувагонов. Эксперты отмечают, что новые операторы не будут иметь значительной долговой нагрузки, что сделает их интересными для инвесторов, как это произошло в случае с российскими аналогами – "Первой грузовой компанией" и "Второй грузовой компанией"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1656179

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«Экономические известия» публикуют материал «Искать справедливость», в котором пишут – вчера в Москве премьер-министр Украины Николай Азаров обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным перспективы подписания новых газовых контрактов, которые должны содержать более выгодные ценовые условия по поставкам и транзиту голубого топлива. Переговоры прошли сначала в формате «один на один», а потом в расширенном составе с участием представителей правительств обеих стран…

http://markets.eizvestia.com/full/iskat-spravedlivost

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Также «Экономические известия» в материале «Арбузов отказал Азарову» пишут – третий транш Международного валютного фонда пойдет в международные резервы Украины, как и планировалось программой stand by. Такое обещание озвучил председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов, уточнив, что деньги будут использованы ведомством для регулирования платежного баланса…

http://finance.eizvestia.com/full/arbuzov-otkazal-azarovu

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Газета «Сегодня» в публикации «Украинцам вместо паспортов выдадут удостоверения, которые работают только 10 лет» пишет – в них можно будет вписать кроме основных данных еще и национальность, телефон и группу крови…

http://www.segodnya.ua/news/14257262.html

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Также «Сегодня» в публикации «Где можно безопасно купаться в Крыму» пишет - на «отлично» работают очистные сооружения в Форосе, Алуште, Ялте, Евпатории и Саках. А вот проблемы могут возникнуть в Судаке, Орджоникидзе и Малом Маяке…

http://www.segodnya.ua/news/14257282.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Свобода за 15 млн» пишет – новые поправки в Уголовный кодекс России дают преступникам возможность остаться на свободе, оплатив государству нанесенный ущерб в пятикратном размере. Речь идет о нетяжких экономических статьях, поэтому бюджет получит с каждого осужденного не более 15 млн руб.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261734/svoboda_za_15_mln

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Также «Ведомости» в публикации «Крапива вместо руколы» пишут – импортеры не могут найти альтернативы европейским салатам, попавшим под запрет из-за вспышки кишечной инфекции в ЕС. Рукола, корн и мангольд станут дефицитом и подорожают...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261730/krapiva_vmesto_rukoly

(УНИАН)