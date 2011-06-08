Главное на 8 июня (день)

Финансы

Минфин разместил ОВГЗ на сумму 484,9 млн. грн.

Министерство финансов Украины во вторник, 7 июня, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 484 млн. 946,5 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, были размещены облигации со сроком погашения 6 июня 2012 года на сумму 134,38 млн. грн. с доходностью 7,95% и облигации со сроком погашения 30 апреля 2014 года с доходностью 10,1%.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

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Счетная палата: Минсоцполитики неэффективно использовало кредитные средства МБРР

Счетная палата выявила неэффективное использование кредитных средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР) со стороны Министерства социальной политики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

В частности, в сообщении палаты отмечается, что вместо 2,5 лет, предусмотренных кредитным договором, уже 5 лет Минсоцполитики выполняет проект по усовершенствованию системы социальной помощи. Сумма по кредиту составляет 100 млн. долл. Проект направлен на внедрение во всех местных управлениях труда и социальной защиты современной единой технологии приема граждан, предусматривает упрощение процедуры обращения людей по назначению всех видов соцпомощи и улучшения условий работы соцучреждений. Для этого планировалось отремонтировать помещения, осуществить их техническое переоснащение с внедрением специальной информационно-аналитической системы.

«Рассмотрев результаты аудита эффективности использования в 2010 году средств на внедрение этого социально значимого проекта, коллегия Счетной палаты констатировала, что Минсоцполитики совместно с Минэкономразвития (координатором по реализации проектов, которые поддерживаются международными финансовыми организациями), Минфином и Госказначейством не обеспечили своевременного выполнения запланированных мероприятий в рамках его реализации», - отмечается в сообщении. В частности, не были соблюдены графики финансирования мероприятий проекта и планов ассигнований из специального фонда госбюджета. Поэтому международные средства полностью не освоены, а освоенные – не дали эффективного результата.

«Кроме того, выявлено накопление кредиторской задолженности в сумме 44 млн. грн. Минфин и Госказначейство не обеспечили полного и своевременного финансирования мероприятий проекта в соответствии с предусмотренными объемами и сроками. Как следствие, в конце 2010 года на счетах органов Госказначейства сосредоточенно свыше 6 млн. грн. неосвоенных средств ссуды», - отмечают в Счетной палате.

В течение 2005-2009 гг. освоение средств ссуды составляло около 20%, в 2010 году объемы использования ресурсов выросли до 52,6%, однако проект не был завершен своевременно.

На начало 2011 года ремонты за счет займа произведены в 70% местных управлений труда. Вместо этого 100-процентная готовность областных и районных подразделений Минсоцполитики к работе в условиях единой технологии приема граждан не достигнута в ни одном регионе.

Из запланированных на 2010 год 25 договоров на выполнение проекта заключено лишь 11, к тому же с задержкой в среднем на 5 месяцев. С задержкой начата закупка надлежащего оборудования для местных управлений труда, а предусмотренная в 2010 году техническое переоснащение помещений для приема граждан управлений труда не завершено.

На реализацию проекта в 2010 году было направлено 451 млн. грн., однако неиспользованными остались 154 млн. грн. «В результате неудовлетворительного выполнения проекта внедрение информационно-аналитической системы соцзащиты во всех органах труда Украины отложено, а учеба специалистов для работы с этим программным обеспечением и по единой технологии вообще отменена», - отмечается в сообщении. Более того – часть специалистов по вопросам предоставления соцпомощи, которые были обучены за средства займа, или уволились, или вышли на пенсию.

Минсоцполитики не смогло вложиться в срок исполнения заданий проекта, накопленных за предыдущие годы, поэтому в 2010 году инициировало очередное перенесение, уже в третий раз, срока завершения проекта еще на 1,5 года.

Председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО отметил: «…Даже в столице проект не завершили. А кредит уже время отдавать, плюс комиссионные – в целом набегает почти 1 млрд. грн. Международные средства взяли под нужное социально важное дело, планы создали благородные. Мировой банк взялся помочь кредитами и грантами. А мы бездарно, бесхозяйственно разбазариваем финансы».

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Cтавки по всем видам депозитов продолжают падение, но темпы замедлились - эксперт

Процентные ставки по всем видам депозитов в 2011 году продолжают свое падение, но по сравнению с 2010 годом темпы замедлились.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Как отметила эксперт, снижение стоимости разных видов депозитов неравномерное. Самыми прибыльными сейчас являются долгосрочные вклады на 12 месяцев, как в гривне, так и в валюте. Краткосрочные же депозиты значительно упали в цене. Многие банки даже перестали привлекать средства сроком на 1 месяц, так как ставка по данным вкладам невелика и не прельщает клиентов.

По информации Н.СИНЯВСКОЙ, за период с 30 мая по 3 июня 2011 года на рынке депозитов физических лиц отмечено очередное снижение процентных ставок рядом банковских структур одновременно. Снижение коснулось депозитных вкладов как в национальной, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по депозитам в гривне сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 9,5% годовых (средняя - 6,08%); 3 месяца – от 4,2 до 13% (средняя - 9,01%); 6 месяцев – от 5,5 до 14,5% (средняя – 10,65%); 12 месяцев – от 8 до 15,5% (средняя - 11,98%).

По вкладам в долларах США ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1,5 до 5,75% годовых (средняя - 3,49%); 3 месяца – от 2,1 до 7,75% (средняя – 4,79%); 6 месяцев – от 2,15 до 8,25% (средняя - 5,48%); 12 месяцев – от 2,85 до 8,75% (средняя - 6,12%). По вкладам в евровалюте ставки следующие: на 1 месяц – от 0,5 до 4,5% годовых (средняя - 2,22%); 3 месяца – от 0,7 до 6,75% годовых (средняя - 3,13%); на 6 месяцев – от 1 до 7,25% (средняя – 3,60%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,18%).

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ТЭК

Российская цена газа - «неоптимальная» для Украины

Украина предпринимает серьезные усилия для организации поставок энергоносителей из разных стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в среду, 8 июня, выступая на заседании Венского экономического форума «Инновации: расширение инновационного пространства.

«Мы предпринимаем очень серьезные усилия для поставок нам энергоносителей из других стран», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что диверсификацией поставок энергоносителей Украина занимается, в частности, из-за того, что цены, выставляемые Россией за энергоносители Украине, являются «неоптимальными» для Украины.

Н.АЗАРОВ отметил, что в текущем году в Украине начинается реализация проекта по строительству LNG-терминала по приему сжиженного газа мощностью 10 млрд. куб. м.

Кроме того, по организации поставок энергоносителей Украина, по словам Н.АЗАРОВА, ведет переговоры со странами Центральной Азии. «Это абсолютно естественно. Это не во вред никому. Это, прежде всего, на пользу нашей стране», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 7 июня, на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ по итогам заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии в Москве Н.АЗАРОВ подчеркнул, что формула ценообразования на газ для Украины не так идеальна, как говорит о ней российская сторона.

Вместе с тем украинский премьер отметил важность согласия В. ПУТИНА предметно обсуждать вопрос о возможности изменения цены на газ.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему природного сжиженного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

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„Галнафтогаз” к 2017 году намерен увеличить количество АЗС на 70%

Варшава. Один из крупнейших торговцев нефтепродуктами в Украине концерн „Галнафтогаз” планирует к 2017 году расширить свою сеть до 550 автозапровочных станций во всех областях страны с действующих на начало мая 320 АЗС в 23 из 25 регионах.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил представитель „Галнафтогаза” Роман ПЫЛЫПИВ.

Он отметил, что на реализацию этих целей компания намерена потратить от 400 до 420 млн долларов.

„Количество АЗС к 2016-2017 году должно составить плюс-минус 525-550 станций. Стратегическая цель – вплотную приблизиться к игроку номер 1 на рынке и покрыть АЗС всю территорию Украины”, - сказал он.

Согласно презентации компании, которой располагает УНИАН, „Галнафтогаз” в прошлом году по количеству АЗС занял третье место в Украине после группы „Приват” и WOG, которые владели около 1,6 тыс. и 350 станций соответственно из 6,2 тыс. всех заправок в стране.

В то же время по доле в рынке – около 12% – „Галнафтогаз” опередил WOG с его почти 10%. Доля группы „Приват” составила более 30%.

Согласно документу, „Галнафтогаз” намерен открывать новые АЗС в городах-миллионниках и на автотрассах, концентрируясь на предоставлении высокого качества услуг.

Компания также намерена развивать направление продажи дополнительных товаров и услуг на своих заправках.

С 2001-го до мая 2010 года компания увеличила количество входящих в ее сеть АЗС более чем вдвое, а доля брендовых станций «ОККО» возросла с около 20% до 90%.

Как сообщал УНИАН, «Галнафтогаз» планирует привлечь на фондовом рынке в конце текущего или начале следующего года около 200 млн. долларов на свое развитие.

Справка УНИАН. "Концерн Галнафтогаз» (Львов) создан в 2001 году на базе предприятий, занимающихся продажей нефтепродуктов в западных областях Украины.

В 2005 году компания разместила депозитарные расписки на Франкфуртской бирже, а в 2010 году ее бумаги включены в листинг Украинской биржи.

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Соколовский: Россия не согласится на пересмотр газовых контрактов до 2019 года

Бывший представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сомневается, что Россия согласится на пересмотр газовых контрактов до срока их окончания в 2019 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя итоги переговоров премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА, которые состоялись 7 июня в Москве.

"Российская сторона не для того подписывала эти газовые контракты, чтобы потом их менять. Я прогнозирую, что до 2019 года российская сторона будет затягивать этот вопрос по пересмотру цены на газ. А когда мы уже достигнем 2019 года, тогда уже разговор наберет совсем другие обороты", - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его мнению, сейчас команде власти необходимо менять энергетическую стратегию страны и реформировать все секторы экономики для обеспечения сокращения объемов потребления природного газа, увеличения доли использования альтернативных видов энергоносителей и сжиженного газа.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также считает слабым аргумент премьер-министра Н.АЗАРОВА о повышении ставки транзита российского газа по территории Украины в случае отказа российской стороны уменьшить цену на природный газ для Украины.

"Украина сегодня на транзите зарабатывает аж 1,5 млрд. долларов. Для нормально функционирующей экономики это не те деньги, за которые можно торговать независимостью Украины или независимостью украинской экономики. Я убежден, что если бы Украина готовилась быть нетранзитным государством, как, например, Венгрия, то трагедии бы не было. Если будет транзит и будут дополнительные заработки - хорошо, а не будет - беды не должно быть", - объяснил он.

"В итоге можно сказать, что вчера не произошло ни прорыва, ни провалов. Состоялась "галочка" в очередных переговорах", - убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО считает, что действующие газовые контракты будут пересмотрены до срока их завершения.

"Я думаю, что не будут ждать 2019 года. Реальные политические процессы в Украине и извне таковы, что корректировать соглашения 2009 года будут. Я не вижу другого выхода. Возможно, не будет новое соглашение, а его коррекция. Между прочим, крепостничество - это не только в невыгодной для нас формуле определения цены на газ, а еще и в том, что мы вынуждены закупать стабильный объем газа. Это тоже крепостничество", - убежден политолог.

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ЕБРР презентовал в Житомире Программу повышения энергоэффективности в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) презентовал сегодня в Житомире Программу повышения энергоэффективности в Украине (UKEEP).

Как передает корреспондент УНИАН, в состоявшейся конференции-презентации приняли участие финансовые эксперты UKEEP, ее менеджеры и координаторы, руководство города, а также руководители ведущих промпредприятий Житомира и области.

Программу представил финансовый эксперт UKEEP Николас АНДЕРССОН.

Он отметил, что "UKEEP - это кредитный продукт, разработанный Европейским банком реконструкции и развития для украинских частных компаний любого сектора экономики, которые хотят осуществить инвестиции в повышение эффективности использования энергии или создание источников возобновляемой энергии».

Кредитная линия программы UKEEP предоставляется через услуги банков-посредников, которые выдают займы украинским частным компаниям, подавшим заявки на финансирование UKEEP. Роль банков-посредников выполняют "Укрэксимбанк", банк "Форум" и "OTP Банк". ЕБРР выделил на эту программу 150 млн. долларов через указанные банки. Типичный размер проектного кредита составляет в среднем 2-5 млн. долларов, хотя ограничений не существует. Условия выдачи кредитов эксперт определил как очень выгодные для предприятий.

В данный момент программой UKEEP уже освоено в Украине более 100 млн. долл. на проекты по энергоэффективности в разных отраслях производства - на ОАО «Ивано-Франковский хлебзавод», на заводе «Энергомаш» в Харькове и д.

При этом Н. АНДЕРССОН уточнил, что речь идет об инвестициях, результатом которых будет сокращение потребления энергии, рост производства собственных энергоносителей или более эффективное её использование. «UKEEP предоставляет бесплатную техническую помощь международных экспертов по энергоэффективности компаниям, у которых есть проекты, отвечающие условиям финансирования UKEEP. Если проект окажется реальным для воплощения, UKEEP предоставляет возможность займа для осуществления данного проекта»,- сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что Украина потребляет втрое больше электроэнергии, чем европейские страны. Уровень потребления энергоносителей в Украине значительно больше, чем в странах Евросоюза, а значит, потенциал для развития эффективного использования энергии в украинских, и в частности в житомирских, компаниях является огромным. "Уровень инвестиции в эту отрасль в Украине находится на начальной стадии", - сказал Н. АНДЕРССОН.

Городской председатель Владимир ДЕБОЙ сообщил, что «в Житомире уже давно и успешно внедряются на предприятиях энергосберегающие технологии, но для продолжения этой работы нужны кредиты».

При этом В. ДЕБОЙ сказал, что средства ЕБРР планируют привлечь, в частности, для работы житомирских КП «Водоканал» и КП "Житомиртеплокоммунэнерго".

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Транспорт/Связь

NASA предупреждает о сбоях сотовой и спутниковой связи из-за вспышек на Солнце

Сильные солнечные вспышки, происходящие на Солнце последние несколько дней, вызовут серьезные нарушения в работе сотовой связи и электромагнитных измерительных приборов, например, радаров и спутников, предупреждают эксперты NASA.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на газету The Daily Mail, в настоящее время на Солнце происходят мощнейшие геомагнитные возмущения, которые вызывают электромагнитные бури. Ученые объясняют, что выбросы сверхгорячего газа, происходящие из-за штормов на Солнце, влияют на радиочастоты, а это, в свою очередь, отражается на работе устройств сотовой и спутниковой связи.

Минувшим днем астрономы зафиксировали на Солнце мощнейший выброс плазмы за последние пять лет. По прогнозам геомагнитных служб, буря начнет ослабевать через 12-24 часа.

Самой сильной солнечной бурей из всех когда-либо зафиксированных стала буря 1859 года, выведшая из строя большинство магнитных приборов и телеграфные системы. Согласно анализу слоев ледяной коры, подобный выброс частиц Солнцем происходит только раз в 500 лет. Солнечные бури не столь сильной активности, наблюдаемые раз в 50 лет, могут сжечь искусственные космические спутники и вызвать глобальное отключение электричества.

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Украина и Россия упростят проверки на железной дороге и при авиаперевозках

Украина и Россия упростят проверки на железной дороге, при паромном сообщении и авиаперевозках во время пересечения границы.

Как сообщает УНИАН Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, соответствующая договоренность была достигнута по итогам заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии в Москве.

В частности, будет упрощена таможенная проверка. Например, такая проверка на столичном экспрессе «Киев - Москва» будет осуществляться один раз.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 июня, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ посетил с рабочим визитом Москву (РФ), где премьер-министры обеих стран провели заседание двустороннего межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

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Европарламент одобрил новые сборы с грузовиков за загрязнение окружающей среды и шум

Брюссель. Европарламент одобрил новые сборы с грузовых автомобилей за загрязнение окружающей среды и шум.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Европарламента 7 июня в Страсбурге.

За проект доклада Саида Эль ХАДРАУИ (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Бельгия) высказались 505 депутатов, против – 141, воздержались – 17.

Согласно принятому решению, дополнительные сборы с грузовиков будут применяться на всех автострадах Европы. При этом в целом уровень сборов с грузовиков возрастет в среднем на 3-4 цента за километр с грузовика.

Определенные льготы получат владельцы новых грузовиков.

Так, грузовики стандарта EURO V будут освобождены от уплаты дополнительных сборов до 1 января 2014 года, а стандарта EURO VI – до 1 января 2018 года.

Величина дорожных сборов может изменяться в зависимости от времени проезда грузовиков с целью сократить количество грузовиков на дорогах в часы пик.

Директива также предполагает, что Еврокомиссия будет публиковать список сборов и время их применения.

Депутаты поддержали декларирование министерствами финансов доходов от дорожных сборов и определили, что эти деньги должны реинвестироваться в развитие транспортной инфраструктуры различных видов транспорта.

При этом 15% полученных средств должны вкладываться в трансевропейские проекты.

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Завтра в Украине сохранится очень жаркая погода

Завтра в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильный дождь, град, шквалы 15-20 м/с, в горных районах очень сильные дожди.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в восточных, Сумской, Винницкой и Одесской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°; днем 26-31°, в западных областях 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

В Киевской области в четверг осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 13-18°, днем 26-31°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-24°; в Днепре возле Киева 24°.

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