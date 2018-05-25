Власть учла "пожелания" коррупционеров в антикоррупционном законе

Президент Украины Виктор Янукович подписал антикоррупционный закон. Как заявил глава государства, в нем учтены предложения представителей международного сообщества и передовой мировой опыт, в частности он поблагодарил антикоррупционную организацию GRECO. Правда, по его словам, рекомендации международных организаций в Украине выполняются недостаточно - необходимо изменить ситуацию.

А ее изменили следующим образом. Закон "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине" Верховная Рада приняла в целом еще 7 апреля. Но 12 мая внесла уточнение в документ, который не был направлен на подпись Президенту, как тогда объяснили в парламенте, «из-за определенных несогласованностей». Этой «несогласованностью» был принцип заполнения деклараций. В них планировалось указываться как расходы на имущество, имеющееся в частной собственности, так и на имущество, находящееся в аренде. И еще один момент – предусматривалось, что финансовые операции подлежат обязательному финмониторингу, если их сумма равна или превышает 50 тыс. грн. Депутаты «уточнили» эту статью, увеличив контролируемую сумму втрое - до 150 тыс. грн.

Тут очень хочется напомнить слова Президента - вследствие коррупции общество ежегодно теряет 20 млрд. грн. «Мы с вами хорошо знаем, что коррупция превратилась в Украине в способ существования бюрократического аппарата и является причиной масштабной тенизации экономики, несет угрозу безопасности нашей страны. Разворовывание средств и стратегических ресурсов Украины, земли, недр – это стало постоянной новостью в нашем государстве», - сказал В.Янукович. Он также высказал идею, чтобы при выявлении коррупционных действий лица, совершившие это преступление, отдали государству втрое больше. Власть будет работать в этом направлении, все инициативы будут учтены в новом Уголовном кодексе.

И еще один важный фактор. Нельзя обойтись без цитирования Президента - «закон предоставляет главе государства право создать специальный уполномоченный орган по вопросам антикоррупционной политики. Этот орган будет координировать реализацию органами исполнительной власти антикоррупционной стратегии, которую определит Президент Украины. Пока же, до создания специального уполномоченного органа его функции будет выполнять Министерство юстиции с привлечением возможностей Службы безопасности».

Другими словами, если учесть, что и парламент, и Кабмин, и фискальные органы, и судейская система в нашей стране не являются самостоятельными, все рычаги управления сосредоточены на Банковой, то коррупционеров мы будем истреблять также по решению все той же Банковой. Но, как говорится, рыба портится с головы, и от таких законодательных новшеств становится мрачновато. Правда, В.Янукович сказал, что такая мера является временной и продиктована она требованиями немедленной реализации положений антикоррупционных законов. Хотя, нет ничего более постоянного, чем что-то временное…

Что касается «поправок» в антикоррупционный закон, то самое большое возмущение вызывает увеличение суммы расходов чиновников, которые подлежат обязательному декларированию.

Председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Сергей Мищенко (фракция БЮТ) отмечает, что сначала в поданном в Верховную Раду законопроекте вообще не была указана эта сумма. По его словам, затем комитет подал свое предложение - сумма должна быть эквивалентной среднемесячному доходу чиновника за минувший год. Но когда законопроект рассматривался во втором чтении, то председатель на заседании парламента с голоса назвал цифру 50 тыс. грн., и депутаты проголосовали за это предложение. А потом по непонятным причинам возникли 150 тысяч грн. «Откуда они взяли эти 150 тысяч, не голосуя этих изменений, этой поправки», - задается вопросом депутат.

Он считает, что власть все сделала для того, чтобы чиновники и члены их семей декларировали расходы, превышающие 150 тыс. грн. «Это абсурд, это вообще нивелирует вопрос декларирования доходов субъектов коррупционных деяний и членов их семей», - подчеркнул С.Мищенко. Он разъяснил, что теперь чиновник должен декларировать только одноразовые расходы, которые будут превышать 150 тыс. грн.

Между тем, председатель Верховной Рады Владимир Литвин в интервью телеканалу "Рада" заявил, что изменения в закон будут способствовать ужесточению контроля над расходами госслужащих.

По его словам, данная норма закона никоим образом не направлена против граждан. Он объяснил, что многие люди фактически всю жизнь собирали деньги на приобретение недвижимости или автомобиля, не пользуясь услугами финансовых учреждений. «Если снизить эту сумму, у нас абсолютное большинство людей будет ходить под финансовым мониторингом», - считает председатель ВР.

А заполнение государственным служащим налоговой декларации с указанием расходов позволит сопоставить их со стоимостью приобретенных домов или машин, подчеркнул спикер. «Если станет понятно, что доходы не позволяли это сделать, то возникнет вопрос к государственным служащим», - сказал он.

И тут главное заявление - «нужно провести широкую разъяснительную работу, в первую очередь, среди государственных служащих и лиц, которые к ним приравниваются, работников органов местного самоуправления, которые должны под расписку ознакомиться с этим документом. В совокупности это должно сразу дисциплинировать тех, кто состоит на государственной службе».

То есть, тем, кто ворует, нужно обязательно объяснить, что этого делать нельзя, их теперь будут наказывать – парадокс… А разъяснительную работу, скорее, нужно провести среди населения, для которого вряд ли приемлемы такие нововведения, и не нужно вспоминать о людях, оперируя суммами для них заоблачными…

Что касается международных организаций, к сотрудничеству с которыми призывает Президент, то, как писали СМИ ("Зеркало недели. Украина" от 28 мая), Группа государств по противодействию коррупции Совета Европы (GRECO) в преддверии подписания закона заявила о провале Украины в борьбе с коррупцией. Такие выводы GRECO были сделаны 24 мая на заседании в Страсбурге.

По результатам мониторинга, в 2009 году Украина не имела невыполненных рекомендаций – они были реализованы частично либо находились в стадии решения. Спустя полтора года Украина стала первым государством-участником европейской антикоррупционной инициативы, которому эксперты понизили степень выполнения трех рекомендаций GRECO.

Организация усмотрела в действиях команды В.Януковича положительные результаты, но они не признаны достаточным свидетельством эффективной антикоррупционной политики. Ряд важнейших антикоррупционных решений, которые уже были разработаны и утверждены, за последние полтора года оказались заблокированы и даже дезавуированы. Причем в Европе создалось впечатление, что выполнение программ интеграции для украинских властей является не более чем имиджевой акцией.

Так что же на самом деле представляет собой антикоррупционная политика власти, свидетельством которой и является подписанный Президентом закон. Как считает экс-министр экономики Виктор Суслов, «основной недостаток данного закона заключается в том, что он не предусматривает никаких специальных средств по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти».

По словам В.Суслова, в первую очередь, данный документ направлен на борьбу с неорганизованной коррупцией на низовом уровне власти, но не на борьбу с созданием больших коррупционных схем, в которых принимают участие как политические силы, так и высокопоставленные должностные лица.

По его мнению, случаи коррупции при участии народных депутатов должны были бы быть выписаны в законе отдельно, с учетом их особого статуса и неприкосновенности. «Закон запрещает депутатам лоббировать интересы коммерческих структур, но ни один депутат не был привлечен за это к ответственности. Не было механизма и нет его», - подчеркивает В.Суслов.

В свою очередь председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко отмечает, что в вопросе борьбы с коррупцией законом предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. «Разграничение диспозиций этих статей является очень сложным. Если получение определенной вещи расценивается как подарок, то это - административная ответственность, а если следователь расценит это как взятка, то это будет уголовная ответственность», - пояснил И.Колиушко.

Президент Института правовой политики, экс-министр юстиции Николай Онищук считает, что со временем закон должен быть улучшен. “Со дня вступления в силу закона будут реализованы положения Гражданской конвенции о борьбе с коррупцией, Конвенции ООН против коррупции и Криминальной конвенции о борьбе с коррупцией, которые были ратифицированы в Украине, соответственно, в 2005 и 2006 годах”, - напомнил он.

По словам Н.Онищука, несмотря на то, что конвенции были ратифицированы, в принятом законе не учтен ряд положений настоящих международных документов. “В частности, это касается рекомендации, по которой в системе антикоррупционных мер должна была бы предусматриваться ответственность юридических лиц частного права (Криминальная конвенция о борьбе с коррупцией)”, - отметил он.

Вывод напрашивается один - реализация действенных мер борьбы с коррупцией зависит только от политической воли власти и разработанных ею же механизмов. Перед законом все должны быть равны, что, к сожалению, редкий случай в последнее время для Украины…

Елена Быстрицкая (УНИАН)