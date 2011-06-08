Президент назначил Плакиду и.о. постоянного представителя Президента в Крыму

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора ПЛАКИДУ и.о. Постоянного представителя Президента в Автономной Республике Крым.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 12 января В.ЯНУКОВИЧ назначил постоянным представителем Президента в Крыму Владимира ЯЦУБУ, освободив от должности и.о. постпреда В.ПЛАКИДУ. Причина освобождения В.ПЛАКИДЫ не указывалась.

В.ПЛАКИДА находился в должности и.о. постоянного представителя Президента в Крыму с середины октября 2010 года.