Янукович измененил состав Совета экспертов по вопросам украинско-российских отношений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес изменения в состав Совета экспертов по вопросам украинско-российских отношений.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Так, В.ЯНУКОВИЧ ввел в состав Совета экспертов советника Президента – руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрея ГОНЧАРУКА, заместителя генерального директора Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт» Георгия МАЗУРОВА, председателя Луганской облгосадминистрации Владимира ПРИСТЮКА, генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Дмитрия САЛАМАТИНА, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимира СИВКОВИЧА, и по согласию - генерального конструктора, генерального директора государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К.Янгеля» Александра ДЕГТЯРЕВА, заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Николая РОМАНЮКА.

Также В.ЯНУКОВИЧ утвердил в составе Совета экспертов по вопросам украинско-российских отношений советника Президента – руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анну ГЕРМАН, первого заместителя министра иностранных дел Руслана ДЕМЧЕНКО, заместителя министра энергетики и угольной промышленности – руководителя аппарата Владимира МАКУХУ, правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами СНГ, Евразийского экономического содружества и другими региональными объединениями Валерия МУНТИЯНА.

Президент вывел из состава Совета экспертов Дмитрия ВЫДРИНА, Валерия ГОЛЕНКО, Станислава КОНЮХОВА, Константина КУЧЕРА.