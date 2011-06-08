Главное на 8 июня (вечер)

Финансы

Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) согласовали изменения к законопроекту о пенсионной реформе, предложенные правительством Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь вице-премьер-министра – министра социальной политики Сергея ТИГИПКО.

По словам С.ТИГИПКО, законопроект о пенсионной реформе «с вероятностью 99% будет проголосован народными депутатами до конца парламентской сессии». По мнению правительственного чиновника, в проведении пенсионной реформы больше всего заинтересованы именно пенсионеры.

„Во время доработки законопроекта о пенсионной реформе правительство пошло на серьезные уступки, в закон были внесены 11 принципиальных изменений, начиная от введения единоразовой выплаты при выходе на пенсию врачам, учителям и работникам социальной сферы и заканчивая упрощением механизма пересчета пенсии”, - сказал С.ТИГИПКО во время совещания в министерстве. По его словам, данные изменения согласованы как с профсоюзами, так и с работодателями, и правительство не допустит ситуации, когда нормы законопроекта о пенсионной реформе будут ухудшены между первым и вторым чтением.

«В первом варианте законопроекта мы предлагали ограничить пенсии 12 минимумами, но по результатам общественного обсуждения сейчас мы прописали ограничение на уровне 10-ти. Максимальная пенсия по Украине после проведения реформы не будет превышать 7640 грн., а в конце года размер максимальной пенсии повысится до 8000 грн. Более того, правительство предлагает распространить эту норму и на тех пенсионеров, которым высокие пенсии уже назначены, – сейчас такие пенсии получают 14,4 тыс. людей”, - подчеркнул вице-премьер-министр.

Это предложение критикует часть народных депутатов, в частности представители коммунистической партии, которые отмечают неконституционность этой новации. Наибольшую критику со стороны коммунистов вызывает норма законопроекта, которая не позволяет работающим народным депутатам пенсионного возраста получать одновременно и заработную плату, и специальную пенсию, – это предложение правительства затрагивает интересы нескольких десятков депутатов-пенсионеров. «Ограничение пенсии существует почти во всех европейских странах, и это несправедливо, когда 60% пенсионеров получают меньше тысячи гривен в месяц, а несколько тысяч пенсионеров получают ежемесячно десятки тысяч гривен», - отметил С.ТИГИПКО.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал антикоррупционный закон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня, выступая на заседании Национального антикоррупционного комитета.

«Последние 15 месяцев мы напряженно работали над искоренением этого позорного явления (коррупции – УНИАН). Результатом этой работы стало в конце концов принятие антикоррупционного законодательства, в частности, закона Украины о принципах предотвращения и противодействия коррупции. Я эти законы подписал вчера», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что принятие данных законов является следствием последовательных действий власти, начиная с марта 2010 года.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, при принятии антикоррупционных законов учтены предложения представителей международного сообщества и учтен передовой мировой опыт. В частности, В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил международную антикоррупционную организацию GRECO. В то же время, Президент отметил, что рекомендации международных организаций в Украине выполняются недостаточно, и подчеркнул необходимость изменить эту ситуацию.

В январе-мае 2011 года бюджет Пенсионного фонда (ПФ) получил 53,206 млрд. грн. собственных средств, план поступлений выполнен на 102,9%.

Как сообщает департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета Министров, об этом сообщил председатель правления фонда Борис ЗАЙЧУК.

По его словам, рост поступлений достигнут благодаря нескольким факторам. «В первую очередь - это увеличение в январе-мае 2011 года фонда заработной платы на 116,4%, в результате чего страховые взносы выросли на 7,325 млрд. грн. Кроме того, увеличились поступление от предприятий угольной отрасли», - отметил он.

При этом председатель правления ПФ подчеркнул, что благодаря решению правительства относительно отмены моратория на уплату взносов за пять месяцев нынешнего года удалось получить от угольной отрасли 1,524 млрд. грн., что на 734,5 млн. грн. больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Другой позитивный фактор - внедрение обязательной ежемесячной уплаты единого социального взноса физическими лицами-предпринимателями, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Поступление от этой категории страхователей выросли в 3,5 раза», - констатировал Б.ЗАЙЧУК.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым обнародовать перечень резонансных коррупционных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня, выступая на заседании Национального антикоррупционного комитета.

«Мы не должны оставлять вне поля зрения преступления, которые в последнее время являются резонансными в нашей стране. И необходимо в ближайшее время сделать такой перечень резонансных дел – там, где фигурируют большие суммы, украденные у страны. Надо, чтобы люди знали об этом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что власть должна публично докладывать обществу о расследовании этих резонансных дел и «как возвращаем средства плательщиков налогов».

Глава государства обратил внимание, что закон о принципах предотвращения и противодействия коррупции предусматривает необходимость принятия Президентом, правительством, Министерством юстиции ряда подзаконных актов. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул необходимость безотлагательного принятия настоящих документов.

Он также подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией в правоохранительных органах. «Данные органы как никто другой должны бороться с коррупцией, а не распространять ее в своих рядах», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ поручил председателю Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ совместно с генеральным прокурором Виктором ПШОНКОЙ «задействовать соответствующий механизм для пресечения подобных явлений». «Это отдельная тема, и очень важная. Как показывает практика, эффективным методом выявления фактов коррупции в органах государственной власти является введение телефонов доверия, по которым каждый гражданин имеет возможность сообщить о коррупции в компетентный соответствующий орган», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что поручает генпрокурору В.ПШОНКЕ и председателю СБУ В.ХОРОШКОВСКОМУ проработать вопрос введения в своих ведомствах телефонов доверия для возможности своевременного получения и оперативного реагирования на факты коррупции.

Народные депутаты Андрей ПАВЛОВСКИЙ, Антонина БОЛЮРА и Иван КИРИЛЕНКО (БЮТ) предлагают ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц.

Текст соответствующего законопроекта (№8638 от 7 июня т.г.) размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроектом предлагается уменьшить ставку налога доходов физлиц с 15% до 10%, если общая сумма полученных налогоплательщиком в отчетном налоговом месяце доходов не превышает десятикратный размер минимальной зарплаты (на сегодняшний день минимальная зарплата составляет 960 грн.).

В случае, если доходы за месяц превышают десятикратный размер минимальной зарплаты, применяется прогрессивная шкала: с 10 до 20-кратных доходов - 17%, с 20 до 30-кратных доходов - 20%, с 30-кратных и выше доходов - 30%.

«Эта прогрессивная шкала отвечает мировому опыту в смягченной интерпретации, поскольку ставка налога сверхдоходов, в частности, в США достигает 40%, в Швеции и Франции – 60%», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует принять Национальную стратегию по предотвращению и противодействию коррупции на 2011-2014 годы.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, об этом сказал исполнительный секретарь Национального антикоррупционного комитета при Президенте Украины, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, в настоящее время продолжается подготовка соответствующего указа Президента.

Пресс-служба также сообщает, что сегодня на заседании Национального антикоррупционного комитета А.ЛАВРИНОВИЧ пообещал, что вся законодательная база в государстве будет приведена в соответствие с недавно принятым Законом Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции». Министр юстиции назвал это первоочередной задачей.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, одним из главных путей решения этого вопроса является разработка соответствующего комплексного законопроекта. По мнению министра, его принятие позволит устранить существующую сегодня конкуренцию норм. Работа над этим законопроектом, сообщил А.ЛАВРИНОВИЧ, уже началась в Министерстве юстиции.

«В общем наступление ожидаемых от реформ результатов является не только принятие законов, но и обеспечение эффективной их реализации. Что касается этого закона, это особенно важно», - отметил он.

Энергетика Апелляционный суд города Киева подтвердил законность возбуждения уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО за подписание ею газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, суд отклонил жалобу Ю.ТИМОШЕНКО, подтвердив законность постановления Печерского районного суда столицы от 16 мая 2011 года.

Кроме того, суд заметил, что не в его полномочиях рассматривать дело по существу и давать оценку доказательствам, содержащимся в материалах дела.

Украина практически собрала сумму, необходимую для строительства нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Юкия АМАНО в Вене.

«Мы понимаем, что обязаны обеспечить безопасность этого объекта для Украины и для Европы», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.

Украина на сегодняшний день практически выполнила свои обязательства по вывозу высокообогащенного урана.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Николай АЗАРОВ заявил в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Юкия АМАНО.

«Таким образом, Украина сделала очередной значительный вклад для обеспечения глобальной ядерной безопасности», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.

Украина в конце июня примет участие в конференции МАГАТЭ по вопросам ликвидации последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил об этом в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Юкия АМАНО.

В.ЛУКЬЯНЕНКО подчеркнул, что премьер-министр назвал важной эту конференцию.

В свою очередь, Ю.АМАНО отметил, что участие Украины в этой конференции является чрезвычайно важным, поскольку она имеет большой опыт в ликвидации последствий аварии на АЭС.

(УНИАН)