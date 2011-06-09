Анонс на 9 июня

* Состоится расширенное заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Состоится открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ.

* Круглый стол на тему: «Газовые отношения Украины и России». Организатор – Институт Горшенина. Вопросы: Перспективы Украины в пересмотре газовых соглашений с Россией. Модернизация украинской ГТС. Нетрадиционный газ как фактор влияния. Участники: Сергей Кулик, исполнительный директор Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "НОМОС"; Алексей Урин, советник, руководитель группы экономического сотрудничества Посольства РФ в Украине; Богдан Соколовский, экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; представители МИД Украины и ООО «Газпром сбыт Украина».

* В УСПП состоится заседание, на котором будет обсуждаться проблематика кредитования малого и среднего бизнеса в Украине. Будет рассматриваться опыт России в данном вопросе. Состоится презентация банковской программы поддержки малого и среднего бизнеса, разработанной Российским банком развития и украинским «Проминвестбанком». Участники: первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров, председатель Правления Российского банка развития Сергей Крюков, председатель Правления ПАО «Проминвестбанк» Виктор Башкиров, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, председатель Совета Национальной ассоциации товаропроизводителей Валентина Изовит.

* Состоится Второе Заседание Рабочей группы «Украина - ЕС на пути к ЗВТ+» Национального Конвента Украины относительно ЕС на тему: «Потенциал Зоны свободной торговли между ЕС и Украиной для развития аграрного сектора Украины». Участники: Валерий Пятницкий, зам.министра экономического развития и торговли Украины, Анатолий Кинах, президент УСПП. Ожидается участие Н.Присяжнюка, министра аграрной политики и продовольствия Украины и Г.Калетника, председателя Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

* Круглый стол на тему: «Закон Украины «О внутренней торговле» - основа для создания единых, прозрачных и понятных правил осуществления торговой деятельности в Украине».

* Пресс-конференция на тему: «Пенсионная реформа: перезагрузка», во время которой будет дана экспертная оценка новому варианту пенсионной реформы, предложенному правительством. Участники: первый зам.министра труда и социальной политики Украины в 2005-2010 гг. Павел Розенко; старший аналитик Международного центра перспективных исследований Максим Борода.

* Пресс-конференция, посвященная Австрийско-украинскому юридическому дню, на тему: "Австрия: перспективы новых инвестиционных проектов в Украине и сложности их реализации". Участники: чрезвычайный и полномочный Посол Австрийской Республики в Украине Вольф Дитрих Хайм; торговый советник Посольства Австрии в Украине Грегор Постль; управляющий партнер адвокатского объединения Arzinger Тимур Бондарев.

* Пресс-конференция на тему: "Социальный факторинг" - как новый способ решения проблем должников финансовых учреждений". Участники: Федор Олексюк, председатель Ассоциации антиколлекторов и правозащитников Украины "Ваша Надежда"; Артем Кучин, исполнительный директор Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины; Василий Майоров, член оргкомитета "Первого всеукраинского съезда потребителей финансовых услуг".

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная объявлению результатов рейтинга самых богатых украинцев - Рейтинга «Золотая сотня». Ежегодный рейтинг журнала “Корреспондент” служит за основу для оценивания состояний самых богатых украинцев другими компаниями. Расчеты для журнала проводят финансовые специалисты инвестиционной компании Dragon Capital согласно международной методики оценки активов на основе свежей годовой финансовой отчетности предприятий, которая появляется в марте и апреле. Участники: Виталий Сыч, главный редактор журнала “Корреспондент”; Анна Мороз, зам. главного редактора журнала “Корреспондент”; Александр Пасховер, редактор раздела Бизнес журнала “Корреспондент”; Андрей Беспятов, руководитель аналитического департамента компании Dragon Capital (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044)496-45-63, 8(067) 424-26-40, goncharova@kpmedіа.ua до 11-00 9 июня.

* «Энергетические дебаты» на тему: «Рынок нефтепродуктов летом: закончилось ли ценовое ралли?». Участники: президент Ассоциации «Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук и независимый эксперт Валентин Землянский. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Пресс-конференция на тему: "Коррупция в банковской сфере, в судебной и правоохранительной ветвях власти и её последствия для граждан Украины". Участники: народный депутат III-V созывов Анатолий Наливайко; президент "Лиги защиты прав человека", "Союза консультантов по экономике и праву" Игорь Годецкий; управляющий предприятия FCG Consulting и международных проектов Павел Гурник; президент Фонда содействия инвестициям и приватизации Сергей Пачковский; руководитель Организационного комитета по проведению Первого всеукраинского съезда потребителей финансовых услуг Федор Олексюк.

* Состоится заседание Финансового пресс-клуба на тему: «Закон о правах кредиторов и заемщиков: обеспечит ли он защиту интересов потребителей финансовых услуг?». Приглашены: первый зам.председателя НБУ Юрий Колобов; зам.министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта; председатель правления Ощадбанка Сергей Подрезов; председатель правления «ОТП Банка» Дмитрий Зинков; директор Центра финансового и банковского права Владимир Нагребельный; руководитель юридического отдела проекта USAID «Развитие финансового сектору» Юлия Витка; советник председателя Антимонопольного комитета Украины Юрий Маслов и др. Организаторы: ОО Лига финансового развития при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина».

* Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства проведет комитетские слушания на тему: «Состояние внедрения законодательства направленного на упрощение условий ведения бизнеса». Вопросы: Состояние внедрения Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности»; Внедрение принципов «молчаливого согласия» и «декларирования» начала предпринимательской деятельности; Состояние выполнения Закона Украины «Об ускоренном пересмотре регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления». Председатель Комитета Н.Королевская проведет брифинг для СМИ.

* Министерство аграрной политики и продовольствия Украины проведет ХІІІ Слет именных стипендиатов и отличников учебы аграрных высших учебных заведений “Лидеры АПК ХХІ века”. Нынешний молодежный форум будет принимать Белоцерковский национальный аграрный университет. Торжественное открытие состоится 10 июня в г. Канев - на Тарасовой горе. В работе форума примет участие министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Владимирович Присяжнюк. Транспорт и организация пребывания представителей СМИ на мероприятии за счет организаторов.

* В пгт. Кирилловка Запорожской области состоится совещание-семинар «Функционирование зернового рынка Украины на период 2011-2015 гг.». Организатор - Аграрный союз Украины. Участники: Виктор Слаута, советник Президента Украины по аграрным вопросам; Николай Присяжнюк, министр агрополитики и продовольствия; Алексей Литвин, вице-губернатор Запорожской ОГА по вопросам АПК; Алексей Вадатурский, ген. директор СП ООО «Нибулон»; Геннадий Новиков, председатель Аграрного союза Украины; Александр Лавринчук, ген.директор ГП «Государственная продовольственная зерновая корпорация» и др.

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