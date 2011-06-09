Курс НБУ на 09.06.11

Официальный курс НБУ на 09.06.11100 USD – 797.3500 (8 июня – 797.3500)100 EUR – 1164.7689 (8 июня – 1168.2772)10 RUR – 2.8801 (8 июня – 2.8701)Учетные курсы банковских металлов на 09.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-122433.09 (8 июня-123461.67)961 XAG 10 Серебро-2888.00 (8 июня-2982.89)962XPT10Платина-144958.23(8 июня-145117.70)964XPD10Палладий-63947.47 (8 июня-63469.06)

Официальный курс НБУ на 09.06.11 100 USD – 797.3500 (8 июня – 797.3500) 100 EUR – 1164.7689 (8 июня – 1168.2772) 10 RUR – 2.8801 (8 июня – 2.8701) Учетные курсы банковских металлов на 09.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-122433.09 (8 июня-123461.67) 961 XAG 10 Серебро-2888.00 (8 июня-2982.89) 962XPT10Платина-144958.23(8 июня-145117.70) 964XPD10Палладий-63947.47 (8 июня-63469.06)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter