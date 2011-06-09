ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Немцы лишили США самого высокого кредитного рейтинга» пишет – немецкое агентство Feri EuroRating Services AG – одно из ведущих рейтинговых агентств Европы – первым из международных рейтинговых агентств снизило кредитный рейтинг США…

http://delo.ua/finance/nemcy-lishili-ssha-samogo-vysoko-158817/

* * *

Также «Дело» в публикации «Каждый украинец должен по 10 тыс. гривен» пишет – по состоянию на май 2011 года, на каждого гражданина Украины приходится более 10 тыс. гривен долга по заемным властью средствам, без учета процентов по этим долгам…

http://delo.ua/ukraine/kazhdyj-ukrainec-dolzhen-po-10-t-158782/

* * *

«Дело» в публикации «Депутат от «Нашей Украины» в два раза богаче Ахметова» пишет – доход народного депутата от Партии регионов Рината Ахметова в 2010 году составил 34,2 млн. грн. – почти в два раза меньше, чем у представителя «Нашей Украины» Александра Третьякова…

http://delo.ua/special/deputat-ot-nashej-ukrainy-v-d-158786/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Минюст столкнулся с коррупцией», в котором пишет - Президент Виктор Янукович поручил Министерству юстиции до создания специального уполномоченного органа по борьбе с коррупцией выполнять функции последнего. Такое решение глава государства принял, подписав закон "Об основах предотвращения и противодействия коррупции". Представители оппозиции уверены, что Минюст не может быть наделен подобными полномочиями, а в Партии регионов отмечают "удачный выбор" президента…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1656718

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газ просят выйти из употребления», в котором пишет – Украина в очередной раз пытается снизить зависимость от российского газа. Вчера премьер-министр Николай Азаров заявил, что в этом году страна начнет строить СПГ-терминал, а в следующем – сократит закупку топлива у РФ. Но в российской монополии уверены, что снижение потребления газа Украиной полностью компенсируется ростом его продаж в Евросоюзе. Тем не менее, факт сокращения закупок может стать основанием для расторжения договора с "Газпромом", отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1656749

* * *

«Экономические известия» публикуют материал «Кредитные маневры», в котором пишут – НБУ хочет отменить обязательное резервирование выдаваемых населению валютных займов. Таким образом главный банк страны, как ни странно, пытается ужесточить условия валютного кредитования…

http://finance.eizvestia.com/full/kreditnye-manevry

* * *

Также «Экономические известия» в материале «Рынок пошел на попятную» пишут – динамичный рост локального фондового рынка в 2009-2010 гг. остановился. Акции ряда предприятий переоценены, и сейчас вложения в эти ценные бумаги могут быть рискованными…

http://finance.eizvestia.com/full/rynok-poshel-na-popyatnuyu

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Квартиры в Киеве – самые дешевые в Европе. Ниже цены не упадут» пишет – издание изучило ситуацию с жильем в столице: однокомнатная у нас в 3 раза дешевле, чем в Праге…

http://www.segodnya.ua/news/14257710.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Как живут украинские миллионеры» пишет - у Франчук дом в Лондоне и на Бессарабке, Парцхаладзе не тратится на отдых, а Корогодский бросает деньги на причуды…

http://www.segodnya.ua/news/14257754.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Достройка ХАЭС: атомная энергетика долгов не прощает» пишет – экологи заявляют о намеренном введении в заблуждение общественности по поводу технических деталей проекта достройки блоков на ХАЭС и его экономической обоснованности...

http://economics.unian.net/rus/detail/91087

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Власть учла "пожелания" коррупционеров в антикоррупционном законе» пишет – Президент подписал антикоррупционный закон. Документ направлен на борьбу с неорганизованной коррупцией на низовом уровне власти, но не с созданием больших коррупционных схем, в которых принимают участие как политсилы, так и высокопоставленные должностные лица, считают эксперты...

http://economics.unian.net/rus/detail/91248

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Уступили Америке» пишет – Россия пока не вернула статус крупнейшей газовой державы мира, который год назад уступила США, подсчитала BP…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261818/ustupili_amerike

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Вынужденная скромность» пишут – «Аэрофлот» получит Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в минимальной комплектации, а не ожидаемую версию с улучшенным салоном, тремя туалетами и четырьмя кухнями…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261820/vynuzhdennaya_skromnost

* * *

Издание «Известия» в публикации «Государство перестанет оплачивать полицейским заграничный отдых» пишет – в этом году российские полицейские могут в последний раз поехать в отпуск на пляжи Кубы или Гоа за счет государства. С 2012 года сотрудники МВД могут лишиться одной из своих самых важных льгот — бесплатного проезда до места отдыха…

http://www.izvestia.ru/news/491734

(УНИАН)