Изменен номер "телефона доверия" ГНС Украины

Для зручності платників податків „телефони довіри” податкової служби, які функціонували в усіх регіонах України, матимуть єдиний номер 0-800-501-007 (для мешканців м. Києва (044) 454-16-13).

Відтепер повідомлення платників податків щодо неправомірних дій працівників органів ДПС прийматимуть фахівці контакт-центру податкової служби України.

Адже, як свідчить аналіз усіх дзвінків на „телефони довіри”, які надійшли з початку поточного року, 80% звернень мають консультаційний характер з питань оподаткування та подання декларацій. 15% – стосуються питань функціонування ДПА України, тобто надання контактних телефонів структурних підрозділів, адреси відомства, запису на прийом тощо.

Повідомлення про можливі протиправні дії податківців – складали лише 5 відсотків від загальної кількості дзвінків.

Прес-служба ДПА України