Главное на 9 июня (день)

Финансы

Жизнь в Киеве в два раза дешевле, чем в Нью-Йорке, а заработки в десять раз ниже

Жизнь в Киеве в два раза дешевле, чем в Нью-Йорке, а заработки в десять раз ниже, пишет журнал WEEKLY.UA.

Ежегодное исследование канадского банка UBS показало, что из 73 мегаполисов мира самым дорогим городом для жизни в нем на сегодня является столица Норвегии Осло. Второе и третье места заняли швейцарские Цюрих и Женева. Однако, если сравнивать стоимость жизни в городах с доходами горожан, то швейцарские города оставляют Осло позади себя.

Рейтинг канадского банка уникален в своем роде. В нем нет лишней информации, а та, что есть, весьма наглядна, поскольку цифр мало и все они относительные, то есть сразу даются в сравнении. Например, присутствующий в рейтинге Киев по уровню доходов горожан делит 67–68-е места с египетским Каиром, где недавно народ революционным путем сверг власть. Средний годовой доход горожанина считается в процентах от дохода жителя Нью-Йорка, который принят за 100%. У киевлянина он составляет всего 11%, а траты на жизнь при этом - 56,7% от расходов нью-йоркца и примерно 50% от расходов жителей самых дорогих городов мира — Осло, Цюриха и Женевы. Иными словами, живут киевляне беднее, чем жители западноевропейских столиц не потому, что в Киеве все дорого, а потому, что им не дают заработать на достойную жизнь, отмечает журнал.

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В сотне богатейших украинцев каждый четвертый - выходец из Донецкой области

Среди ста самых богатых украинцев каждый четвертый - выходец из Донецкой области и член Партии регионов.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный редактор журнала "Корреспондент" Виталий СЫЧ, таковы результаты ежегодного рейтинга ста самых богатых людей Украины "Золотая сотня", который публикует это издание.

По его информации, суммарная стоимость активов членов Партии регионов, которые находятся в первой сотне самых богатых украинцев, составляет 32 млрд. долл., что, к примеру, в 10 раз больше суммарного состояния членов БЮТ, входящих в сотню. "Никогда еще ни одна политическая сила в Украине не была настолько богаче остальных", - отметил главред "Корреспондента".

В частности, самым богатым украинцем является член Партии регионов Ринат АХМЕТОВ, стоимость активов которого, в соответствии с данными рейтинга, за прошедший год выросла с 17,8 млрд. до 25,6 млрд. долл. Таким образом, как отмечают авторы рейтинга, Р.АХМЕТОВ стал самым состоятельным бизнесменом не только в Украине, но и на всей территории СНГ. К примеру, состояние самого богатого человека России Владимира ЛИСИНА оценивается в 24 млрд. долл.

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ТЭК

Украина планирует через 5-7 лет начать добычу сланцевого газа – Бойко

Украина планирует через 5-7 лет начать добычу сланцевого газа.

Об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, выступая на Международном экономическом форуме (World Economic Forum) в Вене 8 июня, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля.

«Мы внимательно изучаем опыт Америки в этой технической революции. Мы пытаемся пройти этот путь быстрее, чем в Америке – там потребовалось 20 лет на реализацию проекта. Я думаю, что у нас уйдет на это не более 5-7 лет», – сказал министр.

При этом он добавил, что «мы уже начали этот процесс, выдали первую лицензию, подготовили аукционы… Американские компании уже подписали соглашения с нашими национальными компаниями, чтобы начать эту работу».

Также Ю.БОЙКО отметил, что сейчас строятся различные газопроводы и нефтепроводы из Каспийского бассейна в Европу.

«Что важно для Европы? Для Европы важны не только новые пути доставки газа, но и диверсификация ресурсной базы. Вот почему при выборе «Набукко» или «Южный поток», я считаю, Европа должна понимать, что «Набукко» – это новая ресурсная база, в то же время «Южный поток» – это та же база, которая существует на сегодня», – сказал министр.

При этом он отметил, что «вот почему мы считаем, что необходимо предложить нашим российским партнерам участвовать в реконструкции нашей системы… это нужно сделать в ближайшие месяцы».

Как сообщал УНИАН, в начале марта Ю.БОЙКО заявлял, что Украина планирует до середины 2012 года оценить потенциальные запасы сланцевого газа.

По его словам, эксперты из США считают, что ситуация со сланцевым газом в Украине еще привлекательнее, чем в США, «но реальная ситуация будет ясна до середины 2012 года».

Также министр напомнил, что Украина сейчас активно ведет переговоры с ведущими мировыми энергетическим компаниями, имеющими опыт разработки и добычи месторождения сланцевого газа.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа.

По прогнозам, Украина через 3-4 года сможет добывать от 7 до 10 млрд. куб. м в год этих энергоресурсов.

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СП по строительству в Украине завода фабрикации ядерного топлива создадут до конца года – «ТВЭЛ»

Москва. Совместное предприятие по строительству в Украине завода по фабрикации ядерного топлива планируется создать до конца этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщил вице-президент «ТВЭЛ» Василий КОНСТАНТИНОВ.

«Сейчас мы заканчиваем обсуждение всех необходимых документов по созданию СП, которое будет являться строителем этого завода. Мы до конца года планируем зарегистрировать СП», - сказал В.КОНСТАНТИНОВ.

По его словам, непосредственно строительные работы начнутся после завершения разработки ТЭО и утверждения его в соответствии с украинским законодательством, а на его основе будет создан проект завода.

В.КОНСТАНТИНОВ также сообщил, что выбраны базовые площадки для строительства, но, тем не менее, точное определение места даст ТЭО, а дальше к этому месту будет привязываться проект.

Он отметил, что стороны найдут чем загрузить завод даже в условиях, когда российские производственные мощности по производству ядерного топлива достаточны.

«Мы найдем чем загрузить этот завод. Российская программа агрессивная и амбициозная по строительству ректоров как внутри страны, так и за рубежом», - сказал В.КОНСТАНТИНОВ.

По его словам, на заводе будет выпускать усовершенствованное топливо ТВСА-12.

Справка УНИАН. 27 октября 2010 года топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Согласно договору, доля Украины в СП составит 50%+1 акция, России – 50%-1 акция.

Ранее «ТВЭЛ» прогнозировал юридическое оформление совместного предприятия по строительству в Украине завода по фабрикации ядерного топлива к концу 2011 года.

Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

5 ноября 2010 года "Ядерное топливо" определило ГП "УкрНИПИпромтехнологии" (Желтые Воды, Днепропетровская обл.) разработчиком ТЭО строительства завода. Разработку ТЭО планируется завершить до мая 2011 года.

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Азаров поручил Минэнерго проанализировать газовые контракты России с другими государствами

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству энергетики и угольной промышленности рассмотреть условия поставок газа по контрактам России с другими государствами для изучения вопроса пересмотра цены для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Если говорить коротко, то главным результатом переговоров стало то, что наши аргументы о невыгодности и несправедливости для Украины этого соглашения были услышаны, и принято решение поручить рабочей группе комитета по вопросам энергетики в короткие сроки рассмотреть системные вопросы по газовому контракту», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что этот вопрос должен быть рассмотрен в комплексе и в сравнении с другими подобными контрактами. «Впервые российская сторона согласилась в качестве сравнительной базы рассмотреть условия поставок и ценообразования российского газа в другие европейские страны. Поэтому я поручаю Министерству энергетики и угольной промышленности, нашей переговорной группе тщательным образом проанализировать аналогичные условия "Газпрома" с другими странами. Убедительно доказать, что условия контракта для Украины являются наихудшими и не отвечают обычным рыночным условиям ценообразования", - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам главы украинского правительства, «наша сила в этих переговорах - это сила аргументов».

По мнению Н.АЗАРОВА, эти аргументы должны быть безукоризненными и неопровержимыми. Он выразил уверенность в положительном результате этих переговоров. «Потому что это будет означать выгоду не для одной из сторон, а взаимный выигрыш. Ведь вопрос справедливой обоснованной цены на газ - это вопрос стабильного развития украинской экономики, что означает - как мы увидели на фактах - взаимовыгодное развитие также экономики России», - отметил премьер-министр.

Справка УНИАН. "Газпром" и "Нафтогаз" 19 января 2009 года подписали два контракта: о купле-продаже на период с 2009 по 2019 годы и об объемах и условиях транзита газа через Украину на 2009-2019 годы. Сейчас Украина добивается пересмотра формулы цены на газ, считая ее несправедливой. Россия заявляет, что ее удовлетворяет действующий контракт, однако она готова рассмотреть предложения Украины.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

6 июня председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что цена на российский газ для Украины по долгосрочным контрактам в четвертом квартале 2011 года может составлять 500 долл. за тысячу кубометров.

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Соцполитика

В ВР проблема с пенсионным законодательством

В Верховной Раде пока нет достаточного количества голосов для включения в повестку дня вопроса о пенсионной реформе.

Об этом сказал председатель ВР Владимир ЛИТВИН, отвечая вчера на вопросы журналистов о перспективах рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе на следующей пленарной неделе, сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

«Этот вопрос возникнет уже на будущей неделе, не позднее вторника, - сказал он. - Но ситуация на сегодняшний день напряжена, 226 голосов для включения в повестку дня этого вопроса нет». В.ЛИТВИН подчеркнул, что необходимых голосов пока нет и среди проправительственных фракций, в том числе и самых больших.

Руководитель украинского парламента считает, что перед включением в повестку дня этого законопроекта его необходимо еще раз обсудить с правительством. «Нужно, чтобы правительство рассказало, чтобы была возможность задать вопросы, а главное - чтобы мы четко все осознали, в первую очередь люди поняли - что будет на выходе», - сказал В.ЛИТВИН. По его мнению, нужно отказаться от практики «продавливать какое-либо решение, лишь меняя номера под законопроектами».

Председатель Верховной Рады заявил, что отстаивает позицию относительно того, чтобы при проведении подобной реформы применялись принципы добровольности и принципы мотивации, чтобы каждый человек понимал, что он зарабатывает пенсию выше, если выходит на пенсию позже.

Как сообщал УНИАН, законопроект о реформировании пенсионной системы был зарегистрирован Кабинетом министров в парламенте 13 декабря (№ 7455). Позже документ был направлен в правительство на доработку.

1 июня в Верховной Раде был зарегистрирован доработанный законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

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Агро

Нормативная стоимость сельхозземли будет повышена на 70% - до 19,5 тыс. грн. за гектар

Нормативная стоимость сельскохозяйственной земли в Украине будет повышена на 70% - до 19,5 тыс. грн. за гектар.

Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ в ходе видеоконференции с регионами относительно рынка земли.

«Закончена разработка постановления Кабинета министров Украины, которым будет примерно на 70% повышена стоимость одного гектара сельхозземли», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

По его словам, на сегодня эта стоимость составляет в среднем по Украине 11,3 тыс. грн. за 1 га, а после повышения составит 19,5 тыс. грн. за 1 га.

По мнению заместителя министра, это приведет к важным позитивным изменениям для собственников земли. В частности, позволит повысить арендную плату за землю, которая рассчитывается на основе нормативной оценки стоимости земли.

По словам Н.БЕЗУГЛОГО, это позволит в 1,7 раза увеличить арендную плату, и она со средней по Украине стоимости в 312 грн. за 1 га повысится до 550-600 грн. за 1 га. Таким образом, увеличатся доходы собственников земли и вырастут поступления в сельские общины за счет платы подоходного налога от большей арендной платы.

Также, по мнению Н.БЕЗУГЛОГО, это будет содействовать формированию более справедливой рыночной цены на землю.

Напомним, ранее Государственное агентство земельных ресурсов Украины рассчитывало на введение увеличенной в два раза нормативной денежной оценки земли максимум с 1 июня 2012 года.

По данным Госземагентства, на сегодняшний день нормативная денежная оценка земли сельскохозяйственного назначения составляет 11,9 тыс. грн. за гектар пашни, арендная плата за 1 га пашни – около 300 грн. При этом в Европе 1 га сельскохозяйственной земли оценивается в 2-3 тыс. евро (в странах Евросоюза - около 5 тыс. евро), а арендная плата за 1 га земли составляет около 300 евро.

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Власти Германии сообщили о новых случаях гибели от кишечной инфекции

В Германии зафиксированы еще два случая гибели от острой кишечной инфекции, сообщает CNN в среду, 8 июня. Таким образом, общее число погибших в ФРГ достигло 24 человек, еще один смертельный случай был зафиксирован в Швеции.

Вспышка острой кишечной инфекции возникла в Германии в начале мая. Удалось установить, что эпидемию вызвал высокопатогенный штамм энтерогеморрагической кишечной палочки (ЭГКП).

Источник заражения ЭГКП пока не выявлен. Первоначально источником заражения сочли огурцы из Испании, однако эта информация не подтвердилась, напоминает Лента.ру. Позже было выдвинуто предположение, что кишечная палочка содержалась в сое, выращенной на одной из немецких ферм, однако и эта версия была признана несостоятельной.

Из-за вспышки кишечной инфекции европейские производители сельхозпродукции, в первую очередь из Испании, понесли многомиллионные убытки. Некоторые страны ввели запрет на импорт свежих овощей из Испании и Германии, а Россия со 2 июня запретила ввоз овощей из всех стран Евросоюза. Кроме того, резко снизился спрос на овощи и в самой Европе.

Евросоюз 8 июня объявил о готовности выделить 210 миллионов евро на выплаты компенсаций производителям сельхозпродукции, несущим убытки из-за эпидемии. Однако окончательный размер компенсации странам ЕС еще предстоит согласовать. Только Испания оценивает потери своих производителей сельхозпродукции в 400 миллионов евро. Фермеры из Бельгии, Франции, Нидерландов и Германии также заявляют о многомиллионных убытках.

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В Украине планируют ввести уголовную ответственность за подделку медпрепаратов

Верховная Рада Украины сделала шаг в борьбе с фальсифицированными лекарствами. Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за подделку медпрепаратов. Если документ одобрят в целом, умышленное производство и реализация фальсификата будут караться лишением свободы на срок от трех до десяти лет, пишет журнал WEEKLY.UA.

«Нынешние символические штрафы в 1,5 тыс. грн. — это ничто по сравнению с угрозой для здоровья украинцев, которую несут поддельные лекарства, — считает автор законопроекта депутат Валерий КОНОВАЛЮК. — Сегодня же фальсификат наносит ущерб как потребителям, так и производителям. Даже крупные компании, которые тратят миллионы на рекламу, не способны противостоять этому явлению».

Для борьбы с фальсификатом только ужесточения ответственности недостаточно. Как подчеркнул глава Гослекинспекции Алексей СОЛОВЬЕВ, на сегодняшний день требует пересмотра законодательство о дистрибьютировании, чтобы уменьшить количество посредников между производителем и аптекой. «Например, в странах Европейского Союза до 90% поставок лекарственных средств обеспечивают четыре-пять дистрибьюторов. В Украине же на сегодняшний день почти 500 таких компаний, — говорит А.СОЛОВЬЕВ. — В некоторые аптеки лекарства поступают, проходя через пять-шесть дистрибьюторов. Естественно, в подобной цепочке легче могут возникать нарушения, в том числе именно через такие вот длинные цепочки в аптечную сеть и попадает фальсификат».

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Транспорт/Связь

"Укравтодор" в этом году должен выплатить 4,3 млрд. грн. по кредитам

"Укравтодор" в текущем году должен осуществить 4,3 млрд. грн. выплат по возмещению и обслуживанию кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины «Укравтодор» Владимир ДЕМИШКАН.

«Мы должны выплатить 4,3 млрд. грн. Это общая сумма и по выплатам по кредитам, и по их обслуживанию», - сказал он.

При этом В.ДЕМИШКАН отметил, что никаких проблем с выплатами на сегодняшний день не ожидается. «Я не вижу сегодня никаких проблем», - сказал он.

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"Siemens" разработает бизнес-план создания скоростных пассажирских электровозов для УЗ

В течение мая 2011 были проведены встречи специалистов «Укрзализныци» и концерна "Siemens" (Германия), в ходе которых достигнут ряд договоренностей, в частности, о том, что концерн "Siemens" разработает бизнес-план создания шестиосных двухсистемных пассажирских электровозов двойного питания мощностью не менее 7200 кВт и со скоростью движения 160 км/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, при этом в бизнес-плане должно быть указано, что первые электровозы должны изготавливаться на собственных мощностях концерна, там же должны пройти приемочные испытания, а дальнейшее производство должно осуществляться на одном из украинских предприятий и локализация украинского производства должна составлять не менее 40-50% (это изготовление кузовов и их покраска, сборка электровозов, оборудование испытательной станции и т.д.).

Также достигнута договоренность, что концерн "Siemens" предоставит варианты организации и стоимости послегарантийного сервисного обслуживания электронных систем и электрооборудования двухсистемных пассажирских электровозов на весь жизненный цикл.

Также на одной из рабочих встреч, которые состоялись в мае, специалисты «Укрзализныци» и концерна "Siemens" рассмотрели вопросы оборудования существующих участков микропроцессорными системами централизации и блокировки, создания системы централизации и блокировки и связи с подвижным составом для скоростных железнодорожных линий.

Кроме того, в ходе переговоров генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА с руководством концерна достигнуты договоренности о том, что "Siemens" совместно с ГП "НПК" Электровозостроение " изучит возможность повышения мощности электровозов ДС3 без внесения изменений в конструкцию локомотива, а также совместно с Юго-Западной железной дорогой проработает вопросы организации сервисного послегарантийного обслуживания этих электровозов.

В целом на последних переговорах с руководством концерна "Siemens" 7 июня в Киеве генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК сообщил, что ведомство совместно с концерном "Siemens" будет развивать скоростное пассажирское движение, в частности, украинские железнодорожники видят будущее сотрудничество в разработке электровозов двойного питания, создании полигона для внедрения микропроцессорной автоматики, а также обучении украинских специалистов обслуживанию нового оборудования. При этом во время встречи стороны констатировали, что темпы сотрудничества на протяжении 2008 -2010 годов были неудовлетворительными, а протокольные договоренности 2007 года - нереализованными, и выразили заинтересованность в возобновлении сотрудничества.

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Завтра в Украине ожидаются дожди

10 июня в Украине пройдут кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, Винницкой и Одесской областях местами сильные дожди; лишь в северных, восточных областях и в Крыму ночью без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 24-29°, в южной части до 32°, в западных областях и горах Крыма 18-23°.

В Киеве и столичной области ночью без осадков, днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 13-18°, днем 24-29°. По г. Киеву температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

9 июня температура воды в Черном море 18-22°, в Азовском море 21-25°; в Днепре возле Киева 24°.

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