Курс НБУ на 10.06.11

Официальный курс НБУ на 10.06.11100 USD США – 797.3500 (9 июня – 797.3500)100 EUR – 1165.2473 (9 июня – 1164.7689)10 RUR – 2.8782 (9 июня – 2.8801)Учетные курсы банковских металлов на 10.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-122313.49 (9 июня-122433.09)961 XAG 10 Серебро-2952.59 (9 июня-2888.00)962XPT10Платина-145117.70(9 июня-144958.23)964XPD10Палладий-64266.41 (9 июня-63947.47)

Официальный курс НБУ на 10.06.11 100 USD США – 797.3500 (9 июня – 797.3500) 100 EUR – 1165.2473 (9 июня – 1164.7689) 10 RUR – 2.8782 (9 июня – 2.8801) Учетные курсы банковских металлов на 10.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-122313.49 (9 июня-122433.09) 961 XAG 10 Серебро-2952.59 (9 июня-2888.00) 962XPT10Платина-145117.70(9 июня-144958.23) 964XPD10Палладий-64266.41 (9 июня-63947.47)

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