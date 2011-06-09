Курс НБУ на 10.06.11
19:20, 09 июня 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 10.06.11100 USD США – 797.3500 (9 июня – 797.3500)100 EUR – 1165.2473 (9 июня – 1164.7689)10 RUR – 2.8782 (9 июня – 2.8801)Учетные курсы банковских металлов на 10.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-122313.49 (9 июня-122433.09)961 XAG 10 Серебро-2952.59 (9 июня-2888.00)962XPT10Платина-145117.70(9 июня-144958.23)964XPD10Палладий-64266.41 (9 июня-63947.47)
Официальный курс НБУ на 10.06.11
100 USD США – 797.3500 (9 июня – 797.3500)
100 EUR – 1165.2473 (9 июня – 1164.7689)
10 RUR – 2.8782 (9 июня – 2.8801)
Учетные курсы банковских металлов на 10.06.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-122313.49 (9 июня-122433.09)
961 XAG 10 Серебро-2952.59 (9 июня-2888.00)
962XPT10Платина-145117.70(9 июня-144958.23)
964XPD10Палладий-64266.41 (9 июня-63947.47)
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