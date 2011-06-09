Главное на 9 июня (вечер)

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совместной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 12 мая. Законодательным актом внесены изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, а также в Закон "Об управлении объектами государственной собственности", которыми совершенствуется использование государственного имущества при заключении договоров о совместной деятельности.

В частности, статья 141 Хозяйственного кодекса дополнена положением, согласно которому не может быть вкладом в совместную деятельность имущество объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. В случае внесения государственными предприятиями, учреждениями и организациями имущества в совместную деятельность право государственной собственности на такое имущество не прекращается и право совместной собственности участников не возникает.

В Законе "Об управлении объектами государственной собственности" установлено, что стоимость имущества, вносимое в совместную деятельность, участником которой является государственное предприятие, учреждение или организация, определяется на основании независимой оценки с применением базы оценки, отвечающей рыночной стоимости, согласно требованиям законодательства об оценке имущества.

Во время заключения договоров о совместной деятельности размер доли государственных предприятий, учреждений, организаций, а также хозяйственных обществ, в уставном фонде которых доля государства превышает 50 процентов, должен составлять более 50 процентов совместного имущества участников совместной деятельности.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на сегодняшнем заседании Кабинета министров поручил членам правительства создать рабочую группу по подготовке концепции развития налоговой и таможенной служб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил советник Министерства финансов Украины Виктор КОСАРЧУК.

По его словам, вопрос о реформировании и развитии налоговой и таможенной служб, который был внесен на рассмотрение сегодняшнего заседания Кабмина, был снят с повестки дня, поскольку до сих пор не решен ряд спорных вопросов по этой теме.

Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совместной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 12 мая. Законодательным актом внесены изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, а также в Закон "Об управлении объектами государственной собственности", которыми совершенствуется использование государственного имущества при заключении договоров о совместной деятельности.

В частности, статья 141 Хозяйственного кодекса дополнена положением, согласно которому не может быть вкладом в совместную деятельность имущество объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. В случае внесения государственными предприятиями, учреждениями и организациями имущества в совместную деятельность право государственной собственности на такое имущество не прекращается и право совместной собственности участников не возникает.

В Законе "Об управлении объектами государственной собственности" установлено, что стоимость имущества, вносимое в совместную деятельность, участником которой является государственное предприятие, учреждение или организация, определяется на основании независимой оценки с применением базы оценки, отвечающей рыночной стоимости, согласно требованиям законодательства об оценке имущества.

Во время заключения договоров о совместной деятельности размер доли государственных предприятий, учреждений, организаций, а также хозяйственных обществ, в уставном фонде которых доля государства превышает 50 процентов, должен составлять более 50 процентов совместного имущества участников совместной деятельности.

Стоимость активов украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША за год выросла на 540 % - с 354 млн. долл. до 2,25 млрд. долл.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный редактор журнала "Корреспондент" Виталий СЫЧ, таковы результаты ежегодного рейтинга ста самых богатых людей Украины "Золотая сотня", который публикует это издание.

Как отметил В.СЫЧ, одной из причин такого роста активов стало приобретение Д.ФИРТАШЕМ (7-я позиция в рейтинге) ряда химических активов, в частности северодонецкого и черкасского "Азотов", а также "Стирола". Главред "Корреспондента" также напомнил, что в соответствии с решением суда компании RosUkrEnergo было возвращено 12,1 млрд. кубометров газа.

В целом, по словам В.СЫЧА, годовой рост активов Д.ФИРТАША на 540% является мировым рекордом. К примеру, стоимость активов одной из наиболее стремительно развивающихся в мире компаний Facebook выросла за год на 247%.

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что все вопросы вступления России как члена Таможенного союза во Всемирную торговую организацию (ВТО) сняты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на совещании в Москве.

«Как вы знаете, в ходе переговорного процесса все сложные, подчас спорные вопросы на двусторонней основе сняты. Они решены, в том числе и вопросы, связанные со вступлением России в Таможенный союз (Белоруссия, Казахстан, Российская Федерация - УНИАН). Там тоже было немало вопросов, но и они все согласованы и внесены соответствующие коррективы», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, сейчас идёт заключительный этап согласования позиций в рамках многосторонней рабочей группы по присоединению России к ВТО.

Российский премьер отметил, что вступление России в ВТО не означает автоматического, полного открытия внутренних рынков перед иностранными товарами.

«Чувствительные позиции, безусловно, будут защищены более высокими ставками таможенного тарифа. Мы будем действовать при этом в строгом соответствии с правилами самой Всемирной торговой организации», - сказал он.

В.ПУТИН подчеркнул, что Россия в полной мере сохранит возможность использования всех инструментов поддержки российских товаропроизводителей. В том числе применяемые странами ВТО специальные защитные антидемпинговые и компенсационные меры.

«Это общепринятая практика, и к ней часто прибегают страны-члены ВТО для защиты своих национальных рынков», - сказал он.

Премьер подчеркнул, что Россия получит доступ к отработанному, отлаженному механизму ВТО по разрешению торговых споров. Это позволит отстаивать российские торгово-экономические интересы на качественно новой основе, добавил он.

«Сейчас российские компании-экспортёры очень часто сталкиваются с недобросовестной конкуренцией на внешних рынках. По приблизительным подсчётам, потери наших компаний от такой практики оцениваются примерно в 2,5 млрд. долларов. Разумеется, присоединение к ВТО улучшит доступ наших товаров – традиционных товаров и товаров высокотехнологичного экспорта, который у нас увеличивался из года в год – на внешние рынки», - сказал В.ПУТИН.

Энергетика

ОАО "Газпром нефть" рассматривает возможность приобретения автозаправочных станций в Украине.

Об этом сообщил журналистам в четверг глава российской компании Александр ДЮКОВ, передает РИА Новости.

Говоря о планах компании в Украине, А.ДЮКОВ сказал: «Рынок достаточно интересный, перспективный, мы рассматриваем возможность».

При этом, глава "Газпром нефти" отметил, что для компании важно, чтобы актив был качественным.

«Задачи любой ценой выйти на украинский рынок для нас нет», - подчеркнул он.

По словам гендиректора, компания изучает ряд возможностей.

Он не назвал конкретные активы и возможный размер сети АЗС.

Земельная реформа

Законопроект о земельном кадастре будет внесен в Верховную Раду на следующей неделе.

Об этом сообщил заместитель председателя Госагентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ сегодня в ходе видеоконференции с регионами относительно рынка земли.

По его словам, аграрный комитет Верховной Рады сегодня рассмотрел окончательный вариант законопроекта о Государственном земельном кадастре и подготовил его ко второму чтению. «Я думаю, что в ближайшую неделю он будет внесен в сессионный зал Верховной Рады, и будет принят в первом полугодии», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.

В свою очередь, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ сообщил, что если народные депутаты будут работать в таком же темпе, как они работали, начиная с 1 января текущего года, то все законы, необходимые для введения рынка земли, будут приняты до октября. «Если так, то исполнительная ветвь власти готова ввести рынок земель и снять мораторий (на куплю-продажу земель сельхозназначения – УНИАН) 1 января 2012 года», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

Разрешение на покупку земель сельскохозяйственного назначения получат, кроме физических лиц, также фермерские хозяйства.

Об этом сообщил сегодня в ходе видеоконференции с регионами относительно рынка земли первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ.

«На первом этапе среди юридических лиц мы планируем разрешить только фермерским хозяйствам приобретать землю в частную собственность», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

Замминистра подчеркнул, что, по мнению Министерства, состояние аграрного производства и аграрной экономики страны говорит о том, что необходимо ввести определенные ограничения в категории покупателей и собственников земли. «На первом этапе мы считаем, что возможными собственниками и участниками купли-продажи земельных участков могут быть граждане Украины - физические лица, фермерские хозяйства, а также государство в лице специального уполномоченного государственного органа», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

Он подчеркнул, что проектом закона о рынке земли ограничивается участие иностранного капитала в приобретении земель сельхозназначения в Украине, как физических лиц - иностранцев, так и юридических лиц, основателями которых являются иностранные лица или иностранные компании.

Украина - ЕС

Европейский парламент выразил озабоченность избирательным правосудием в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции о ситуации в Украине «Дела Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства», принятой сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

За принятие резолюции проголосовали 37 депутатов Европарламента, против – 16, воздержались – 7 депутатов. Голосование проводилось путем поднятия рук.

«(Европарламент – УНИАН) обеспокоен ростом избирательного преследования фигур политической оппозиции в Украине, а также применением непропорциональных мер, в частности, в случаях Ю.ТИМОШЕНКО и г-на ЛУЦЕНКО, бывшего министра внутренних дел, а также отмечает, что г-н. ЛУЦЕНКО находится под стражей с 26 декабря 2010 года», - написано в документе.

В резолюции поддерживается просьба украинского Омбудсмена Нины КАРПАЧЕВОЙ к Генеральной прокуратуре Украины рассмотреть возможность применения другой меры пресечения в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

В первом пункте резолюции Европарламент подчеркнул важность обеспечения прозрачности расследований и судебных процессов, а также предостерег от любого использования уголовного законодательства для достижения политических целей.

Кроме того, депутаты напомнили властям Украины о том, что принцип коллективной ответственности за решения правительства не позволяет преследовать отдельных членов правительства за решения, принятые коллективно.

В резолюции также подчеркивается, что продолжающиеся расследования в отношении выдающихся политических лидеров Украины, не должны мешать им принимать активное участие в политической жизни страны и в международных встречах.

«(Европарламент – УНИАН) призывает в связи с этим украинские власти отметить запрет на поездки, как внутренние, так и заграничные Ю.ТИМОШЕНКО и другим ключевым политическим фигурам», - написано в документе.

Депутаты также подчеркнули, что усиление верховенства права и заслуживающая доверия борьба с коррупцией являются обязательными не только для заключения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, но и в целом, для консолидации демократии в Украине.

В связи с этим, депутаты также призвали Еврокомиссию помочь Украине в проведении судебной реформы.

Проект резолюции был подготовлен тремя парламентскими группами – группой народных партий, группой либералов и группой «зеленых».

(УНИАН)