Анонс на 10 июня

* Пресс-конференция на тему: «Альтернативы газа - фантастические и реальные». Участники: зав.отделом теплофизических проблем биоэнергетики Института технической теплофизики НАНУ Георгий Гелетуха; председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «1,5 млн. граждан Украины уже осенью рискуют стать бомжами». Вопросы: Что делается с общежитиями в Украине; приватизируют ли жители свои комнаты, как это предусмотрено Законом №500-VI; неотложные вопросы, которые депутаты должны решить, прежде чем идти на каникулы; обращение к нардепам и Президенту Украины. Участники: председатель Всеукраинского профсоюза «Защита прав» Владимир Федерлян, председатель КГОО «Лига защиты жителей столичных общежитий» Людмила Башкирова, юристы, которые сегодня в судах отстаивают права жителей общежитий, представители жителей общежитий разных форм собственности (государственных, частных, коммунальных). (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится неформальная дискуссия с экспертами на тему подготовки к повторному рассмотрению Верховной Радой проекта Жилищного кодекса. Приглашенные эксперты Татьяна Монтян, Дмитрий Левицкий, Василий Гацко и др. проанализируют, что в действительности представляет собой новая версия этого законопроекта, который депутаты планируют утвердить на очередном пленарном заседании Комитета ВР 15 июня.

* Состоится Международная интернет-конференция "IR в Украине. Restart", организованная Investor Relations Agency. Конференция пройдет при поддержке: ПАО "Фондовая биржа ПФТС" (Украина), ЗАО ММВБ, ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис", НОА "АРФИ" (Россия). Участники: Дмитрий Тевелев, глава ГКЦБФР, Николай Орлов, ведущий менеджер управления продаж и развития бизнеса ЗАО ММВБ, Михаил Матовников, директор по корпоративному развитию Группы "Интерфакс", Андрей Коломиец, начальник управления по работе с эмитентами ПАО "Фондовая биржа ПФТС". В рамках конференции состоится презентация книги "Организация отношений с инвесторами. Российская и зарубежная практика", изданной в 2011 г. в Москве.

* Проводится аккредитация на заседание Согласительного совета ВРУ, которое состоится 14 июня в 9-00. Телефон: 255-30-74.

* Состоится заседание Общества дружбы Украины и России, посвященное текущему состоянию и перспективам российско-украинских отношений. Участники: Посол России в Украине М.Зурабов, и.о.первого зам.председателя Совета Федерации ФС РФ А.Торшин, первый зам.председателя Госдумы РФ В.Язев, первый зам.руководителя фракции «Единая Россия», Герой Советского Союза и Герой РФ А.Чилингаров, президент Общества дружбы Украины и России, советник премьер-министра Украины А.Толстоухов.

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