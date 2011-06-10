ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Новые банкоматы Сбербанка России будут оборудованы «детекторами лжи» пишет – крупнейшее финучреждение России – Сбербанк – проводит тестирование первых в мире банкоматов со встроенным «детектором лжи». КГБ пришел бы от этого устройства в восторг, пишет The New York Times…

http://delo.ua/finance/novye-bankomaty-sberbanka-ross-158880/

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Также «Дело» в публикации «На туристическом рынке Украины новое банкротство» пишет – туристический агент ООО "ЭТА Украина" (Киев) приостановил свою деятельность, задолжав, по оценкам экспертов, около 1 млн. грн. другим туроператорам…

http://delo.ua/business/na-turisticheskom-rynke-ukrainy-158810/

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«Дело» в публикации «Болгарию и Румынию не взяли в Шенген» пишет – министры внутренних дел стран-членов ЕС приняли решение об отсрочке принятия этих стран в Шенгенскую зону…

http://delo.ua/world/bolgariju-i-rumyniju-ne-vzjali-v-158897/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Танковый прорыв», в котором пишет - госкомпания "Укрспецэкспорт" заключила контракт с Министерством национальной обороны Эфиопии на поставку 200 модернизированных танков общей стоимостью более $100 млн. Какие именно машины будут поставлены в эту страну, в госкомпании не уточняют. По информации издания, речь может идти о модели Т-72. Эксперты отмечают, что это самый крупный танковый контракт с тех пор, как 15 лет назад Украина заключила соглашение о поставке в Пакистан 320 танков Т-80УД…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1657285

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сергей Титенко: если кто-то недоплачивает, за него платят другие», в котором пишет – Национальная комиссия регулирования электроэнергетики столкнулась с серьезной проблемой. В конце прошлого месяца представители Запорожского завода ферросплавов и других предприятий цветной металлургии вывели своих работников на акции протеста и пообещали к августу уволить 1,9 тыс. человек, если комиссия не согласится снизить для них тарифы на электроэнергию. О том, как реагируют на эти заявления в НКРЭ, председатель комиссии Сергей Титенко рассказал в интервью изданию…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1657298

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«Экономические известия» публикуют материал «ЖКХ освободят от налогов», в котором пишут – Кабмин инициирует ряд мер, призванных повысить инвестиционную привлекательность предприятий ЖКХ и сэкономить энергоресурсы. По итогам их реализации эксперты опасаются усиления госконтроля в этой сфере…

http://state.eizvestia.com/full/zhkh-osvobodyat-ot-nalogov

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Также «Экономические известия» в материале «Под землю расчищают поле» пишут – чиновники предлагают почти вдвое увеличить нормативную оценку земли. Это существенно снижает количество людей, которые будут способны приобрести надел после отмены моратория…

http://markets.eizvestia.com/full/pod-zemlyu-raschishhayut-pole

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«Экономические известия» в материале «Дороги в Крым станут платными» пишут – строительство дорог на условиях концессии становится реальностью. «Укравтодор» приступил к реализации первого концессионного соглашения на новых условиях, основанных на усовершенствованном законодательстве. В течение 5-6 лет планируется привлечь под такие проекты до 200 млрд. грн. в виде банковских кредитов без госгарантий. Первый такой проект реализуется при строительстве дороги Львов — Броды…

http://markets.eizvestia.com/full/dorogi-v-krym-stanut-platnymi

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Газета «Сегодня» в публикации «Чиновники уже придумали два простых способа не «спалить» свои расходы» пишет – за самую мелкую взятку гаишнику светит штраф 8 тысяч, а за мзду при оформлении паспорта можно поплатиться свободой…

http://www.segodnya.ua/news/14258080.html

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Также «Сегодня» в публикации «VIP свадьбы: богачи женятся в шлепанцах и платят миллионы» пишет - богатеи прилетают на свадьбу на вертолете, женятся в воде и арендуют замки…

http://www.segodnya.ua/news/14258020.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Для Минсоцполитики 100-миллионный кредит оказался «лишним» пишет – МБРР предоставил ссуду на 100 млн. долл. для модернизации на местном уровне работы соцучреждений. Но сроки и условия договора сорваны. А деньги пора возвращать...

http://economics.unian.net/rus/detail/91397

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «НБУ меняет эмиссионную схему - облигации Нафтогаза впервые опробовал частник» пишет – ОВГЗ "Нафтогаза", выпущенные для пополнения капитала НАК, выкупил частный "Дельта Банк". Это является первым наглядным примером того, что Нацбанк меняет механизм привлечения свободного ресурса...

http://economics.unian.net/rus/detail/91368

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Неуютная Россия» пишет – пятая часть россиян — потенциальные эмигранты, утверждают социологи. Чемоданное настроение чаще всего посещает самых молодых, образованных и активных…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261903/neuyutnaya_rossiya

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Также «Ведомости» в публикации «Экономия на секундах» пишут – Минкомсвязи России предлагает операторам отказаться от поминутной тарификации и округлять разговоры по мобильному телефону до 20 секунд. По оценкам аналитиков, это снизит расходы абонентов на 20-25%, а доходы операторов от сотовой связи — на 10%…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261899/ekonomiya_na_sekundah

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Издание «Известия» в публикации «Белоруссия нашла еще миллиард долларов в России» пишет – Белоруссия, которая уже получила добро на кредит в 3 млрд. долларов из Антикризисного фонда ЕврАзЭС, нашла еще один источник заимствования на 1 млрд. долларов. ..

http://www.izvestia.ru/news/491798

(УНИАН)